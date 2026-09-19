Nỗ lực khắc phục sạt lở do mưa lũ, đảm bảo giao thông thông suốt

Mưa lũ từ ngày 13/9 đến 18/9 đã khiến 416 vị trí trên các Quốc lộ và đường tỉnh bị ngập lụt, sạt lở, sụt lún, hư hỏng mặt đường. Trong đó, có hàng chục vị trí bị sạt lở, ngập lụt cục bộ khiến giao thông ách tắc. Ngay sau khi xảy ra sự cố thiên tai, Sở Xây dựng Thanh hóa đã huy động nhân lực, máy móc khẩn trương thông đường, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện lưu thông.

Km72+700 Quốc lộ 15C thuộc địa bàn xã Trung Lý.

Theo tổng hợp của Sở Xây dựng, tính đến 7h ngày 19/9, mưa lớn đã gây ngập cục bộ 33 vị trí và 383 vị trí sạt lở, sụt lún, hư hỏng mặt đường. Trong đó, trên các quốc lộ xảy ra 223 vị trí sạt lở và 12 vị trí bị ngập lụt. Mưa lớn cũng làm 21 vị trí trên các tuyến đường tỉnh bị ngập lụt và 160 vị trí bị sạt taluy. Nhiều tuyến đường bị ngập sâu từ 1,2m đến 1,6m.

Sở Xây dựng đã yêu cầu Ban Quản lý bảo trì công trình giao thông và các đơn vị quản lý đường bộ khẩn trương huy động nhân lực, máy móc triển khai các giải pháp trước mắt, khắc phục sự cố bước đầu một cách nhanh nhất, không để giao thông gián đoạn.

Trong đó, tăng cường phối hợp với chính quyền các xã trên địa bàn tổ chức chăng dây, cắm biển cảnh báo nguy hiểm, nghiêm cấm các phương tiện qua lại; đồng thời phân luồng, điều tiết, hướng dẫn các phương tiện di chuyển tuyến đường khác, không đi qua các vị trí, khu vực bị sạt lở, ngập lụt.

Các đơn vị quản lý đường bộ đã huy động nhân lực, máy móc, chia làm nhiều mũi, ưu tiên quốc lộ có đông phương tiện lưu thông, tập trung hót đất sạt, khẩn trương thông tuyến trong thời gian sớm nhất.

Sở Xây dựng kiểm tra các vị trí sạt lở taluy âm trên Quốc lộ 15C.

Trực tiếp chỉ đạo, điều hành khắc phục sạt lở, ông Lê Văn Phước, Giám đốc Công ty Cổ phần Quản lý đường bộ II Thanh Hóa cho biết: Mưa lớn kéo dài khiến các tuyến giao thông do đơn vị quản lý bị ngập lụt và sạt lở nghiêm trọng tại nhiều vị trí, đặc biệt là Quốc lộ 15C có tới 99 vị trí sạt lở, khối lượng sạt lở lên tới khoảng 22.311 m3, gây ách tắc giao thông.

Dù thời tiết vẫn tiếp tục có mưa nhưng đơn vị đã chia làm 7 mũi thi công, yêu cầu công nhân vận hành máy xúc làm cả ngày lẫn đêm, hót dọn đất sạt để sớm thông đường trở lại. Đến nay, trên Quốc lộ 15C các phương tiện đã có thể lưu thông.

“Hiện nay, đơn vị vẫn đang huy động máy móc tiếp tục hót đất sạt, nhưng nhiều vị trí do đất đã bão hòa nước, khi vừa xử lý xong thì một khối lượng đất đá khác lại sạt xuống. Vì vậy, có vị trí phải hót đi hót lại 2 đến 3 lần", ông Phước chia sẻ thêm.

Công tác khắc phục tại Km80+350 Quốc lộ 15C.

Phó Giám đốc Sở Xây dựng Lý Đình Sĩ cho biết: Trước tình hình ngập lụt và sạt lở nghiêm trọng trên các tuyến giao thông những ngày qua, Sở đã yêu cầu Ban Quản lý bảo trì, các đơn vị quản lý đường bộ nỗ lực, khẩn trương huy động tối đa nhân lực, máy móc và thiết bị tại chỗ để nhanh chóng thông tuyến trong thời gian nhanh nhất.

Tuy nhiên, do khối lượng đất đá sạt lở lớn, đến 7h sáng 19/9, trên Quốc lộ 16 vẫn còn 1 vị trí gây tắc đường tại Km138+640 thuộc xã Yên Nhân và 2 vị trí tại Km24+300 đường tỉnh 519 (thuộc xã Vạn Xuân) và Km18+550 đường tỉnh 530B (thuộc xã Văn Phú). Ngoài ra, còn 33 vị trí trên quốc lộ và đường tỉnh bị ngập, ảnh hưởng tới việc lưu thông của phương tiện.

Km138+710, Quốc lộ 217 đoạn qua xã Quan Sơn.

“Đối với các vị trí nước chưa rút, Sở Xây dựng yêu cầu đơn vị quản lý đường bộ bố trí công nhân trực và hướng dẫn người dân tham gia giao thông an toàn. Mặt khác, tiếp tục huy động máy móc, khẩn trương khắc phục 3 vị trí sạt lở gây tắc đường còn lại trên Quốc lộ 16 và đường tỉnh 519, 530B”, Phó Giám đốc Sở Xây dựng thông tin.

Khánh Huyền