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Hội Nông dân tỉnh thăm hỏi, hỗ trợ người dân xã Nông Cống bị ảnh hưởng bởi mưa lũ

Hoài Linh
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(Baothanhhoa.vn) - Sáng 19/9, đoàn công tác của Hội Nông dân tỉnh đã đến kiểm tra tình hình, thăm hỏi, động viên và hỗ trợ Nhân dân bị ảnh hưởng bởi mưa lũ tại xã Nông Cống.

Hội Nông dân tỉnh thăm hỏi, hỗ trợ người dân xã Nông Cống bị ảnh hưởng bởi mưa lũ

Sáng 19/9, đoàn công tác của Hội Nông dân tỉnh đã đến kiểm tra tình hình, thăm hỏi, động viên và hỗ trợ Nhân dân bị ảnh hưởng bởi mưa lũ tại xã Nông Cống.

Hội Nông dân tỉnh thăm hỏi, hỗ trợ người dân xã Nông Cống bị ảnh hưởng bởi mưa lũ

Những ngày qua, trên địa bàn xã Nông Cống có mưa lớn, mực nước sông Yên dâng cao gây ngập lụt 14/19 thôn, ảnh hưởng hơn 1.800 hộ dân. Mưa lũ cũng làm hơn 115ha lúa vụ thu mùa và hàng trăm hecta hoa màu, cây trồng hằng năm bị ngập úng.

Chia sẻ với những khó khăn, thiệt hại do mưa lũ gây ra cho người dân, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nguyễn Quốc Tiến khẳng định Hội Nông dân tỉnh luôn đồng hành, hỗ trợ hội viên, nông dân khắc phục hậu quả thiên tai, sớm ổn định đời sống và sản xuất. Đồng thời, đề nghị Hội Nông dân xã Nông Cống tiếp tục phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương nắm chắc tình hình đời sống hội viên; phối hợp với ngành nông nghiệp hướng dẫn người dân chăm sóc, phục hồi diện tích lúa, hoa màu, thủy sản bị ảnh hưởng, khẩn trương khôi phục sản xuất.

Hội Nông dân tỉnh thăm hỏi, hỗ trợ người dân xã Nông Cống bị ảnh hưởng bởi mưa lũ

Nhân dịp này, Hội Nông dân tỉnh đã trao 10 triệu đồng hỗ trợ Nhân dân xã Nông Cống khắc phục hậu quả mưa lũ.

Hoài Linh

Từ khóa:

#Hội nông dân tỉnh #MTTQ #Nông Cống #Khắc phục hậu quả mưa lũ #Hỗ trợ nhân dân #Chính quyền địa phương #Phòng chống dịch bệnh #Khôi phục sản xuất #Vệ sinh môi trường #Áp thấp nhiệt đới

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