Trao kinh phí hỗ trợ chiến dịch tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ

Chiều 5/10, Ủy ban MTTQ tỉnh, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh tổ chức chương trình trao hỗ trợ “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”.

Toàn cảnh hội nghị.

Phát biểu tại chương trình, Thượng tọa Thích Tâm Chính, Ủy viên Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thanh Hóa khẳng định: “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, là nhiệm vụ có ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, “đền ơn đáp nghĩa”, trách nhiệm của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội đối với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Thượng tọa Thích Tâm Chính, Ủy viên Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thanh Hóa phát biểu tại chương trình.

Sự hỗ trợ của Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh nhằm động viên, chia sẻ với cán bộ, chiến sĩ đang ngày đêm thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; đồng thời, thể hiện tình cảm, trách nhiệm và nghĩa cử cao đẹp đối với các anh hùng liệt sĩ.

Đại tá Phạm Ngọc Nhân, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, thay mặt Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh và cán bộ, chiến sĩ trực tiếp thực hiện nhiệm vụ, Đại tá Phạm Ngọc Nhân, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh trân trọng cảm ơn sự quan tâm, đồng hành và nghĩa tình của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh và chư tôn đức tăng, ni đối với công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Đồng chí khẳng định: Chiến dịch 500 ngày đêm luôn được triển khai tích cực, đồng bộ và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo hoàn thành việc lấy mẫu tại 25/25 nghĩa trang liệt sĩ, khai quật 2.922/2.922 mộ liệt sĩ thiếu thông tin; thu được 2.602 mẫu sinh phẩm, đạt tỷ lệ 89%.

Trong thời gian tới, Bộ CHQS tỉnh tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị, địa phương và các lực lượng liên quan, tập trung thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ của chiến dịch, phấn đấu tìm kiếm, quy tập được nhiều nhất hài cốt liệt sĩ và từng bước xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin, góp phần đưa các anh trở về với quê hương, gia đình và đồng đội.

Đại diện Ủy ban MTTQ tỉnh, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh trao biển hỗ trợ 100 triệu đồng cho Bộ CHQS tỉnh.

Tại hội nghị, đại diện Ủy ban MTTQ tỉnh, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh đã trao kinh phí hỗ trợ 100 triệu đồng cho Bộ CHQS tỉnh để phục vụ “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ" trên địa bàn.

Nguyễn Đạt