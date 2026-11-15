Trường THPT Mai Anh Tuấn kỷ niệm 40 năm thành lập và đón nhận Trường đạt chuẩn quốc gia

Sáng 15/11, Trường THPT Mai Anh Tuấn, xã Hồ Vương tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm thành lập (1986-2026) và đón Bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ I.

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng trao lẵng hoa của Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ tỉnh chúc mừng Trường THPT Mai Anh Tuấn.

Các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ.

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng cùng các đại biểu dự buổi lễ.

Dự buổi lễ có đồng chí Tô Anh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành cấp tỉnh, cấp ủy, chính quyền địa phương cùng các thế hệ cán bộ quản lý, nhà giáo, cựu học sinh và học sinh nhà trường.

Hiệu trưởng Trường THPT Mai Anh Tuấn trình bày diễn văn ôn lại truyền thống 40 năm của nhà trường.

Tại buổi lễ, các đại biểu cùng các thế hệ cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh đã ôn lại chặng đường 40 năm xây dựng, phát triển của nhà trường.

Ngày 19/12/1986, Trường PTTH Nga Sơn 2, tiền thân của Trường THPT Mai Anh Tuấn ngày nay chính thức được thành lập. Từ những ngày đầu với quy mô 11 lớp, 24 giáo viên và 526 học sinh, điều kiện cơ sở vật chất còn nhiều thiếu thốn, nhà trường đã trải qua không ít khó khăn, thách thức.

Năm 1998, trường được đổi tên thành Trường PTTH Mai Anh Tuấn, mang tên Thám hoa Mai Anh Tuấn - người con ưu tú của quê hương.

Các thế hệ giáo viên, học sinh Trường THPT Mai Anh Tuấn dự buổi lễ.

Bằng tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và sự nỗ lực của các thế hệ cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh, nhà trường từng bước vượt qua khó khăn, xây dựng cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng giáo dục, khẳng định vị thế trong ngành giáo dục tỉnh nhà.

Học sinh Trường THPT Mai Anh Tuấn tại buổi lễ.

Đến nay, nhà trường có 32 lớp với 1.452 học sinh và 75 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Chất lượng giáo dục ngày càng được nâng lên, kết quả thi học sinh giỏi cấp tỉnh và thi tốt nghiệp THPT hằng năm duy trì trong tốp 30-35 toàn tỉnh.

Đặc biệt, trường có 4 học sinh đoạt giải học sinh giỏi quốc gia, 5 học sinh đoạt giải Casio cấp khu vực và 3 giải tại Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc.

Đại diện học sinh Trường THPT Mai Anh Tuấn phát biểu tại buổi lễ.

Cùng với những thành tích trong dạy và học, đội ngũ nhà giáo ngày càng trưởng thành, nhiều cá nhân được Đảng, Nhà nước và các cấp, ngành ghi nhận, khen thưởng. Theo đó, trường có 4 nhà giáo được tặng Huân chương Lao động hạng Ba, 1 Nhà giáo Ưu tú, 10 nhà giáo được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen và nhiều giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa Đỗ Đức Quế phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Đỗ Đức Quế ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, thành tích mà các thế hệ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường đạt được trong 40 năm qua. Đồng thời nhấn mạnh, giá trị đáng quý của nhà trường không chỉ nằm ở những thành tích đạt được mà còn ở truyền thống đoàn kết, tinh thần vượt khó, lòng yêu nghề và trách nhiệm với học sinh được các thế hệ thầy, cô giáo bền bỉ vun đắp.

Đánh giá cao kết quả giáo dục của nhà trường, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị nhà trường tiếp tục phát huy truyền thống, không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, lấy sự tiến bộ của học sinh làm thước đo; chú trọng giáo dục đạo đức, kỹ năng sống, năng lực tự học; xây dựng đội ngũ nhà giáo đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.

Đồng thời, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, kỷ cương, nhân văn, hạnh phúc; huy động hiệu quả các nguồn lực xã hội để hiện đại hóa cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học và đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý, giảng dạy.

Ngành Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa sẽ tiếp tục quan tâm, đồng hành, tạo điều kiện để nhà trường phát huy truyền thống, nâng cao chất lượng giáo dục, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng trao 50 suất học bổng của Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ tỉnh tặng Trường THPT Mai Anh Tuấn.

Tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng đã trao lẵng hoa của Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ tỉnh và 50 suất học bổng tặng Trường THPT Mai Anh Tuấn.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Đỗ Đức Quế trao Bằng công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ I và Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho tập thể nhà trường.

Đại diện lãnh đạo xã Hồ Vương tặng hoa và trao bức trướng cho tập thể nhà trường.

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng chụp ảnh lưu niệm với Ban Giám hiệu Trường THPT Mai Anh Tuấn.

Dịp này, Trường THPT Mai Anh Tuấn vinh dự đón Bằng công nhận Trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 và Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo; nhiều cá nhân được Sở Giáo dục và Đào tạo tặng Giấy khen. Đây là sự ghi nhận những nỗ lực của các thế hệ thầy và trò, đồng thời là động lực để nhà trường tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục, xứng đáng với truyền thống 40 năm xây dựng và phát triển.

Lê Hợi