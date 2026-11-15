Bột Thượng phát huy sức mạnh đoàn kết, xây dựng khu dân cư không còn hộ nghèo

Sáng 15/11, đồng chí Trịnh Huy Triều, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp đã dự, chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại thôn Bột Thượng, xã Sao Vàng. Cùng dự có đồng chí Mai Văn Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Sao Vàng.

Trưởng Ban Quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN tỉnh Trịnh Huy Triều trao tặng cho cán bộ, Nhân dân thôn Bột Thượng bức ảnh “Bác Hồ bắt tay Bác Tôn” - biểu tượng cao đẹp của tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đồng chí Mai Văn Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Sao Vàng tặng hoa chúc mừng bà con Nhân dân thôn Bột Thượng.

Trong không khí vui tươi, phấn khởi của ngày hội, các đại biểu và Nhân dân thôn Bột Thượng đã ôn lại lịch sử 96 năm xây dựng, trưởng thành của MTTQ Việt Nam. Đồng thời, đánh giá việc thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước và phát động các phong trào thi đua trên địa bàn.

Trưởng Ban Quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN tỉnh Trịnh Huy Triều cùng các đại biểu dự Ngày hội.

Thôn Bột Thượng có 367 hộ dân, với 1.267 nhân khẩu. Thời gian qua, dưới sự lãnh đạo của Chi bộ thôn, sự tập hợp của Ban công tác Mặt trận, cán bộ, Nhân dân trong thôn đã đoàn kết, tham gia phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa, tích cực tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước.

Thôn hiện không còn hộ nghèo. Các phong trào văn hóa - văn nghệ được tổ chức thường xuyên, thu hút đông đảo Nhân dân tham gia; việc cưới, việc tang và lễ hội được thực hiện theo nếp sống văn hóa, văn minh; tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 97%.

Trưởng Ban Quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN tỉnh Trịnh Huy Triều phát biểu tại ngày hội.

Phát biểu chung vui cùng cán bộ và Nhân dân địa phương, Trưởng Ban Quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN tỉnh Trịnh Huy Triều bày tỏ vui mừng, phấn khởi với những kết quả đạt được trên nhiều lĩnh vực của cán bộ và Nhân dân thôn Bột Thượng. Đồng thời mong muốn cán bộ, đảng viên và Nhân dân địa phương tiếp tục phát huy kết quả đạt được, nêu cao tinh thần đoàn kết, gắn bó, đồng lòng cùng cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước.

Cùng với đó, quan tâm đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến Nhân dân; đoàn kết, thống nhất trong hành động, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra.

Trưởng Ban Quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN tỉnh Trịnh Huy Triều tặng quà cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Sao Vàng Mai Văn Hải và lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh trao nhà tình nghĩa cho gia đình bà Nguyễn Thị Đơ ở thôn Bột Thượng.

Dịp này, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp Trịnh Huy Triều đã tặng quà cho cán bộ, Nhân dân thôn Bột Thượng; trao quà cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Sao Vàng Mai Văn Hải trao chứng nhận Thôn Văn hóa năm 2026; trao kinh phí hỗ trợ xây nhà Đại đoàn kết cho gia đình bà Nguyễn Thị Đơ, là vợ liệt sĩ và biểu dương, khen thưởng các tập thể, gia đình, cá nhân tiêu biểu trong xây dựng cộng đồng dân cư.

Lê Phượng