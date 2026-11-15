Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh chung vui ngày hội Đại đoàn kết tại thôn Thọ Xương

Sáng 15/11, đến dự, chung vui ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc cùng cán bộ, Nhân dân thôn Thọ Xương, xã Lam Sơn, đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đề nghị cán bộ và Nhân dân trong thôn phát huy truyền thống đoàn kết, đồng bào lương, giáo một lòng, tạo nguồn sức mạnh to lớn cùng chung tay xây dựng thôn Thọ Xương ngày càng phát triển.

Các đại biểu và đông đảo Nhân dân thôn Thọ Xương dự ngày hội.

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm nay được tổ chức nhân kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam và hưởng ứng Ngày Văn hoá Việt Nam, là dịp để Nhân dân được gặp gỡ, giao lưu, thụ hưởng các giá trị văn hoá truyền thống đặc sắc, qua đó vun đắp tình làng, nghĩa xóm.

Thôn Thọ Xương được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 thôn: Luận Văn, thôn 7 và Thủ Trinh, với 670 hộ, hơn 2.700 nhân khẩu, được tổ chức thành 3 khu dân cư. Trong đó, đồng bào Công giáo chiếm khoảng 40% dân số.

Sau sáp nhập, dưới sự lãnh đạo của chi bộ, sự phối hợp của Ban Công tác Mặt trận, kinh tế - xã hội của thôn có nhiều chuyển biến tích cực. Các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động do MTTQ phát động được Nhân dân hưởng ứng. Đặc biệt, tinh thần đoàn kết lương - giáo tiếp tục được củng cố, tạo sự đồng thuận trong thực hiện các nhiệm vụ của địa phương.

Tiết mục văn nghệ tại ngày hội.

Năm 2026, thu nhập bình quân đầu người của thôn đạt 70 triệu đồng/năm. Hưởng ứng vận động của cấp ủy, chính quyền và Ban Công tác Mặt trận, 60 hộ dân đã tự nguyện hiến 3.500m2 đất làm đường giao thông; trên 96% số hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa.

Các mô hình phát triển kinh tế hiệu quả được nhân rộng, đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được nâng lên. Công tác chăm sóc sức khỏe, giáo dục được quan tâm.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trịnh Tuấn Sinh tặng cán bộ Nhân dân thôn Thọ Xương bức ảnh “Bác Hồ bắt tay Bác Tôn” - biểu tượng cao đẹp của tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trịnh Tuấn Sinh phát biểu tại ngày hội.

Phát biểu chung vui với cán bộ, Nhân dân thôn Thọ Xương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trịnh Tuấn Sinh ghi nhận những kết quả địa phương đạt được, đặc biệt là tinh thần đoàn kết, đồng lòng giữa đồng bào lương và đồng bào Công giáo trong xây dựng quê hương.

Đồng chí mong muốn, thôn tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết bằng những việc làm thiết thực, gắn kết tình làng nghĩa xóm, hỗ trợ nhau phát triển kinh tế, nâng cao đời sống.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trịnh Tuấn Sinh trao tiền hỗ trợ làm nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo.

Đồng chí đề nghị Ủy ban MTTQ các cấp, Ban Công tác Mặt trận và các đoàn thể thôn tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong tuyên truyền, vận động, tập hợp Nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động. Qua đó, phát huy sức mạnh toàn dân trong phát triển sản xuất, giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ môi trường, xây dựng nếp sống văn minh và gia đình văn hóa.

Cùng với đó, đội ngũ cán bộ thôn cần gần dân, sát dân, lắng nghe và kịp thời giải quyết những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân; vận động người dân chung tay xây dựng khu dân cư sáng, xanh, sạch, đẹp, góp phần phát triển toàn diện kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh trật tự tại địa phương.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trịnh Tuấn Sinh tặng quà cho các hộ gia đình tiêu biểu, hộ có hoàn cảnh khó khăn tại thôn Thọ Xương.

Nhân dịp này, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trịnh Tuấn Sinh đã tặng quà cho cán bộ, Nhân dân thôn Thọ Xương; trao kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết cho gia đình bà Hoàng Thị Huân và tặng 11 suất quà cho các gia đình tiêu biểu, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thôn.

Đình Hà