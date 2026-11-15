Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường chung vui Ngày hội Đại đoàn kết tại tổ dân phố Yên Cát

Sáng 15/11, đồng chí Cao Văn Cường, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã dự, chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam cùng Nhân dân và cán bộ tổ dân phố Yên Cát, phường Quảng Phú.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường tặng cán bộ và Nhân dân tổ dân phố Yên Cát bức ảnh “Bác Hồ bắt tay Bác Tôn” - biểu tượng cao đẹp của tinh thần Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Trong không khí phấn khởi của ngày hội, các đại biểu và Nhân dân tổ dân phố Yên Cát đã ôn lại lịch sử 96 năm xây dựng, trưởng thành của MTTQ Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2026). Đồng thời, đánh giá việc thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước và phát động các phong trào thi đua trên địa bàn.

Tiết mục văn nghệ tại ngày hội.

Tổ dân phố Yên Cát có 516 hộ, với 2.627 nhân khẩu được chia thành 5 tổ dân cư. Hiện tỷ lệ hộ có thu nhập khá trở lên của tổ dân phố đạt trên 78%.

Các đại biểu cùng Nhân dân dự ngày hội.

Đáng chú ý, Nhân dân đã hiến 356 m2 đất để mở rộng đường giao thông; cùng các tổ chức, cá nhân đóng góp, huy động nguồn lực xã hội hóa với tổng kinh phí trên 1,1 tỷ đồng để bê tông hóa đường giao thông.

Phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, cán bộ, đảng viên và Nhân dân tổ dân phố Yên Cát luôn tích cực tham gia, thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước; nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ gìn sự đoàn kết, gắn bó nghĩa tình trong khu dân cư; tích cực lao động, sản xuất, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường phát biểu tại ngày hội.

Phát biểu chung vui cùng cán bộ và Nhân dân địa phương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường bày tỏ vui mừng, phấn khởi trước những đổi thay tích cực của tổ dân phố Yên Cát nói riêng, phường Quảng Phú nói chung; đồng thời khẳng định, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở các khu dân cư là dịp để mọi người cùng sum họp, gặp gỡ, sẻ chia, thắt chặt tình làng, nghĩa xóm, cùng nhau vun đắp truyền thống đoàn kết quý báu của dân tộc và tiếp thêm niềm tin, động lực xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Nhân dân tổ dân phố Yên Cát dự ngày hội.

Đồng chí tin tưởng, với truyền thống đoàn kết, sự năng động, cần cù và tinh thần trách nhiệm của người dân, tổ dân phố Yên Cát sẽ tiếp tục phát triển, đời sống Nhân dân ngày càng được nâng cao, diện mạo khu phố ngày càng khang trang, sạch đẹp.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn thế hệ trẻ tổ dân phố Yên Cát nói riêng, phường Quảng Phú nói chung tiếp nối, phát huy những truyền thống tốt đẹp mà các thế hệ cha, anh đã dày công vun đắp. Cùng với đó, không ngừng học tập, rèn luyện, sáng tạo, sống có trách nhiệm với gia đình và cộng đồng, xây dựng quê hương Quảng Phú ngày càng văn minh, góp phần đưa Thanh Hóa ngày càng phát triển.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường trao biểu trưng kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường tặng quà cho cán bộ và Nhân dân Tổ dân phố Yên Cát.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường cùng đại diện Ủy ban MTTQ tỉnh trao quà cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Tổ dân phố Yên Cát.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường cùng đoàn công tác của tỉnh đã tặng quà cho tổ dân phố Yên Cát; trao kinh phí hỗ trợ xây dựng 1 ngôi nhà Đại đoàn kết và tặng 10 suất quà cho các gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Lãnh đạo phường Quảng Phú trao kinh phí hỗ trợ xây dựng 1 ngôi nhà Đại đoàn kết và tặng quà cho các hộ gia đình khó khăn.

Hoài Anh