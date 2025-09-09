Trao học bổng, xe đạp và quà cho học sinh khó khăn tại 2 xã Tống Sơn và Nga Thắng

Nhân dịp khai giảng năm học mới 2025-2026, Trung tâm Công tác xã hội - Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Thanh Hóa phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức chương trình trao học bổng, xe đạp và quà tặng cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn trên địa bàn xã Tống Sơn và xã Nga Thắng.

Đoàn trao quà tại xã Tống Sơn.

Ngày 9/9, tại xã Tống Sơn, chương trình đã trao tặng 05 xe đạp (mỗi xe trị giá 2,5 triệu đồng) cho 05 học sinh; 10 suất học bổng (mỗi suất 1 triệu đồng) cho 10 em học sinh; cùng 30 ba lô cho các em học sinh tiểu học và THCS, với tổng kinh phí hơn 33 triệu đồng.

Đoàn trao quà tại xã Nga Thắng.

Cùng ngày, tại xã Nga Thắng, 05 xe đạp, 10 suất học bổng và 30 ba lô cũng được Đoàn trao tận tay các em học sinh nghèo, học giỏi.

Chương trình không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ vật chất mà còn thể hiện tinh thần sẻ chia, nhân ái, kịp thời động viên các em vượt qua khó khăn, vững bước đến trường, phấn đấu đạt nhiều thành tích cao trong năm học mới 2025-2026.

Quang Trung