Lan tỏa giá trị tri ân khách hàng gắn với nâng cao ý thức sử dụng điện tiết kiệm, an toàn

Tri ân khách hàng không chỉ là trao tặng những phần quà, mà còn là sự lan tỏa và góp phần năng cao kỹ năng, kiến thức cho những chủ nhân tương lai của đất nước. Trong Tháng Tri ân khách hàng năm 2025, Công ty Điện lực Thanh Hóa (CTĐL Thanh Hóa) đã kết hợp các hoạt động an sinh xã hội gắn với tuyên truyền, giáo dục ý thức sử dụng điện tiết kiệm, an toàn cho học sinh.

Những món quà ý nghĩa, ấm áp tình người được Công ty Điện lực Thanh Hóa gửi trao cho các hộ gia đình chính sách, người già neo đơn trong tháng Tri ân khách hàng.

Hưởng ứng Tháng Tri ân khách hàng năm 2025 do Tập đoàn Điện lực Việt Nam phát động, Công ty Điện lực Thanh Hóa (CTĐL Thanh Hóa) đã triển khai đồng bộ nhiều hoạt động chăm sóc khách hàng và an sinh xã hội trên địa bàn toàn tỉnh. Điểm nhấn của chuỗi chương trình năm nay là sự kết hợp hài hòa giữa công tác tri ân cộng đồng và giáo dục ý thức sử dụng điện tiết kiệm, an toàn, đặc biệt thông qua môi trường học đường.

Những phần quà cùng tình cảm chân thành của người thợ điện gửi đến các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, gia đình chính sách và người già neo đơn.

Công ty Điện lực Thanh Hóa trao quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, gia đình chính sách và người già neo đơn trên địa bàn tỉnh.

Với tinh thần sẻ chia và trách nhiệm xã hội, trong những ngày đầu tháng 01/2026, CTĐL Thanh Hóa đã tổ chức trao tặng 3.200 phần quà tới học sinh, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, gia đình chính sách và người già neo đơn tại nhiều địa phương trong tỉnh, với tổng giá trị gần 1 tỷ đồng. Cụ thể, Công ty đã trao 600 phần quà là đèn bàn học chống cận cho học sinh tại các trường học; 2.000 phần quà là bóng đèn LED tiết kiệm điện cho các hộ dân ở thôn, bản vùng sâu, vùng xa; đồng thời tặng 600 phần quà cho các hộ nghèo, gia đình chính sách và người già neo đơn không nơi nương tựa.

Điểm mới trong Tháng Tri ân khách hàng năm nay là CTĐL Thanh Hóa đã lồng ghép nội dung tuyên truyền cuốn sách tranh “Bí mật quả cầu tím” tại các buổi trao quà cho học sinh trong nhà trường.

Công ty Điện lực Thanh Hóa tặng quà cho học sinh nghèo vượt khó trên địa bàn toàn tỉnh nhân tháng Tri ân khách hàng.

“Bí mật quả cầu tím” là cuốn sách tranh do Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) biên soạn, truyền tải những thông điệp về sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả thông qua các câu chuyện gần gũi, sinh động, giàu hình ảnh và trí tưởng tượng. Những khái niệm kỹ thuật tưởng chừng khô cứng như quá tải điện, nguy cơ mất an toàn hay thói quen sử dụng thiết bị điện hợp lý được chuyển tải nhẹ nhàng, phù hợp với tâm lý và lứa tuổi học sinh.

Tại các buổi trao tặng đèn bàn học chống cận, cán bộ, công nhân viên CTĐL Thanh Hóa đã trực tiếp giới thiệu nội dung cuốn sách, giao lưu, trao đổi và hướng dẫn học sinh nhận diện các hành vi sử dụng điện chưa an toàn, cũng như cách sử dụng điện tiết kiệm trong gia đình. Nhiều em học sinh bày tỏ sự hào hứng khi được tiếp cận kiến thức ngành Điện thông qua hình thức truyện tranh dễ nhớ, dễ hiểu và dễ áp dụng vào thực tế.

Cán bộ công nhân viên đơn vị trực thuộc Công ty Điện lực Thanh Hóa tuyên truyền đến học sinh nhà trường về sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả thông qua cuốn sách “Bí mật quả cầu tím” do Tổng công ty Điện lực miền Bắc biên soạn, phát hành.

Việc kết hợp giữa trao quà với tuyên truyền, giáo dục nhận thức không chỉ dừng lại trong phạm vi nhà trường, mà còn tạo hiệu ứng lan tỏa khi mỗi cuốn sách được mang về gia đình, trở thành cầu nối để các em nhắc nhở người thân sử dụng điện đúng cách, an toàn và tiết kiệm. Qua đó cho thấy cách tiếp cận mới, mang tính dài hạn và giàu giá trị nhân văn. Từ những hành động cụ thể hôm nay, CTĐL Thanh Hóa đang từng bước góp phần xây dựng văn hóa năng lượng trong cộng đồng, bắt đầu từ thế hệ học sinh – những chủ nhân tương lai của đất nước.

Trước đó, trong các tháng 11 và 12/2025, CTĐL Thanh Hóa cũng đã triển khai nhiều chương trình tri ân dành cho các nhóm khách hàng trọng điểm. Trong đó, Công ty tổ chức tặng quà tri ân các khách hàng sử dụng điện từ 1 triệu kWh/năm trở lên, các khách hàng tích cực tham gia chương trình điều chỉnh phụ tải (DR), góp phần quan trọng vào việc bảo đảm cung ứng điện an toàn, ổn định, nhất là trong cao điểm nắng nóng. Đồng thời, tặng quà cho các khách hàng 110kV phối hợp tốt trong điều chỉnh phụ tải, chấp hành hợp đồng mua bán điện và thanh toán tiền điện đúng hạn.

Bên cạnh đó, Công ty còn tổ chức vệ sinh công nghiệp các trạm biến áp cho khách hàng lớn và khách hàng 110kV, góp phần nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, giảm nguy cơ sự cố trong quá trình vận hành; tổ chức Hội nghị Tri ân khách hàng năm 2025 nhằm tăng cường đối thoại, lắng nghe ý kiến đóng góp và không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ điện năng.

Có thể thấy, hiệu quả của Tháng Tri ân khách hàng không chỉ được đo bằng số lượng phần quà trao đi hay số chương trình được triển khai, mà còn nằm ở sự thay đổi nhận thức và hành vi sử dụng điện một cách bền vững trong cộng đồng. Khi những thông điệp về sử dụng điện an toàn, tiết kiệm được gieo mầm từ học đường, lan tỏa vào từng gia đình, đó cũng là lúc ngành Điện đang đầu tư cho sự ổn định của hệ thống điện trong tương lai. Tri ân hôm nay, vì một văn hóa năng lượng trách nhiệm ngày mai, đó chính là giá trị mà Công ty Điện lực Thanh Hóa đang kiên trì theo đuổi.

Hùng Mạnh – Ngọc Huyền