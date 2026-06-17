Trao giấy chứng nhận kết hôn tại trụ sở: Cách làm mới ở xã Thiên Phủ

Để thực hiện hiệu quả mục tiêu “gần dân, sát dân, vì dân”, trách nhiệm và tận tụy trong thực hiện nhiệm vụ, xã Thiên Phủ đã quan tâm nâng cao chất lượng, công tác cải cách hành chính phục vụ Nhân dân. Trong đó, xã đã triển khai những việc làm như trao giấy chứng nhận kết hôn trực tiếp tại trụ sở UBND xã; gửi thư chúc mừng đến các gia đình làm thủ tục khai sinh cho các cháu nhỏ hay chia buồn đến gia đình có thân nhân khi đến đăng ký khai tử. Cách làm này đã góp phần lan tỏa ý thức chấp hành pháp luật, xây dựng nếp sống văn minh và gia đình hạnh phúc trong cộng đồng. Đây cũng là việc làm thiết thực nhằm xây dựng mô hình “Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ” tại địa phương.

Chủ tịch UBND xã Thiên Phủ trao quà, giấy chứng nhận kết hôn và chúc mừng hạnh phúc đôi bạn trẻ.

Chúng tôi có mặt tại Trung tâm Phục vụ hành chính công (PVHCC) xã Thiên Phủ, chứng kiến cặp đôi trẻ Ngô Văn Mạnh và Hà Thị Uyên đến đăng ký và được trao giấy chứng nhận kết hôn ngay tại trụ sở UBND xã. Đây không chỉ là một thủ tục hành chính đơn thuần, mà là buổi lễ trang trọng với sự chứng kiến của lãnh đạo địa phương, cán bộ tư pháp - hộ tịch và đại diện các đoàn thể. Tại buổi trao giấy chứng nhận kết hôn, cán bộ tư pháp xã đã phổ biến các nội dung chính trong Luật Hôn nhân và Gia đình. Đồng thời, tuyên truyền về việc sinh con có kế hoạch, trách nhiệm xây dựng gia đình văn hóa, bình đẳng giới và chăm lo thế hệ tương lai cho cặp đôi.

Trước sự chứng kiến của chính quyền địa phương, anh Ngô Văn Mạnh và chị Hà Thị Uyên đã thực hiện thủ tục ký vào giấy chứng nhận kết hôn và sổ đăng ký kết hôn theo đúng quy định của pháp luật. Nhận giấy chứng nhận kết hôn và quà của UBND xã trao, anh Ngô Văn Mạnh xúc động nói: “Chúng tôi rất bất ngờ và vui mừng vì được chính quyền tổ chức trao giấy chứng nhận trong không khí trang trọng, ấm áp như vậy. Cảm giác rất trang nghiêm, khiến chúng tôi ý thức rõ hơn về trách nhiệm của mình trong đời sống hôn nhân. Điều này giúp chúng tôi cảm thấy trân trọng hơn trong bước ngoặt trọng đại của cuộc đời”.

Ông Hà Văn Mậu, Giám đốc Trung tâm PVHCC xã Thiên Phủ, cho biết: "Thực hiện từ ngày 1/8/2025, mô hình này đã nhận được sự ủng hộ tích cực từ người dân. Việc chính quyền xã tổ chức trao giấy chứng nhận kết hôn cùng một phần quà chúc mừng trị giá 200 nghìn đồng cho công dân có ý nghĩa, vừa thể hiện sự quyết tâm triển khai các mô hình “Chính quyền thân thiện”, vừa khẳng định tính hợp pháp của quan hệ hôn nhân, thể hiện sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền đối với Nhân dân địa phương. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức cho mọi người dân về hôn nhân và gia đình, về trách nhiệm vợ chồng trong việc xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững. Thông qua lễ trao giấy chứng nhận kết hôn, xã Thiên Phủ còn kết hợp tuyên truyền các cặp vợ chồng chấp hành các quy định của Nhà nước về chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình, Luật Hôn nhân và Gia đình...".

Việc tổ chức trao giấy chứng nhận kết hôn không chỉ là thủ tục hành chính đơn thuần, mà còn mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện sự quan tâm của chính quyền trong việc đồng hành cùng người dân đối với những dấu mốc quan trọng của cuộc đời. Đó còn là dịp để nhắc nhở, định hướng các cặp vợ chồng trẻ hiểu rõ hơn về trách nhiệm, nghĩa vụ của mình khi bước vào cuộc sống hôn nhân. Đồng thời, lồng ghép việc phổ biến các quy định về quyền và nghĩa vụ của vợ chồng trong việc xây dựng gia đình văn hóa. Đây là mô hình mà xã Thiên Phủ tiếp tục thực hiện trong thời gian tới, góp phần nâng cao ý thức pháp luật, xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh ở cơ sở.

Bài và ảnh: Tiến Đạt