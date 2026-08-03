Chủ động triển khai các biện pháp ứng phó mưa lớn, nguy cơ lũ quét và sạt lở đất

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa vừa có công văn số 66/CV-PTDS ngày 3/8/2026 đề nghị các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó với đợt mưa lớn dự báo xảy ra từ ngày 4 đến 6/8 nhằm giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra.

Ảnh radar thời tiết tỉnh Thanh Hóa. Nguồn: Trung tâm Mạng lưới KTTV Quốc gia

Theo bản tin của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ chiều 4/8 đến đêm 6/8, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có khả năng xảy ra mưa vừa, mưa to đến rất to. Tổng lượng mưa phổ biến từ 100-200mm, có nơi trên 300mm; cục bộ có thể xuất hiện mưa lớn với cường suất trên 100mm trong 3 giờ. Mưa lớn tiềm ẩn nguy cơ ngập úng tại vùng trũng thấp, khu đô thị, khu công nghiệp; đồng thời có thể xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất ở khu vực đồi núi, cùng các hiện tượng lốc, sét và mưa đá.

Đài khí tượng Thủy văn tỉnh Thanh Hóa tối 3/8 cũng phát đi cảnh báo trong khoảng 06 giờ tới, lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất có nguy cơ cao xảy ra trên địa bàn các thôn, xã trong tỉnh:

Lũ quét, sạt lở, sụt lún đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng, tài sản của người dân; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế - xã hội, gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện.

Bản đồ nguy cơ lũ quét, sạt lở đất đá trên các khu vực tỉnh Thanh Hóa. Nguồn: luquetsatlo.nchmf.gov.vn

Để chủ động ứng phó, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh yêu cầu các địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, kịp thời thông tin đến người dân để chủ động phòng tránh; rà soát các khu vực có nguy cơ cao, sẵn sàng phương án di dời, sơ tán người dân tại vùng ven sông, suối, khu vực trũng thấp, nơi có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất đến nơi an toàn. Đồng thời, khơi thông dòng chảy, chuẩn bị lực lượng, phương tiện tại chỗ để kịp thời hỗ trợ Nhân dân khắc phục hậu quả nếu xảy ra thiên tai.

Các địa phương tổ chức lực lượng canh gác, kiểm soát tại các ngầm, tràn, tuyến đường bị ngập sâu, nước chảy xiết hoặc có nguy cơ sạt lở; kiên quyết không cho người và phương tiện qua lại khi không bảo đảm an toàn. Cùng với đó là bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố giao thông, bảo đảm lưu thông trên các tuyến đường chính và chống ngập tại khu đô thị, khu công nghiệp.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh yêu cầu kiểm tra, rà soát, triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn đối với các công trình đang thi công, hồ chứa nước, đặc biệt là các hồ thủy điện nhỏ, thủy lợi nhỏ và hồ xung yếu; bố trí lực lượng thường trực để vận hành điều tiết hồ chứa và sẵn sàng xử lý các tình huống phát sinh.

Đài Khí tượng thủy văn tỉnh tiếp tục theo dõi sát diễn biến thời tiết, kịp thời dự báo, cảnh báo; Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa cùng hệ thống thông tin cơ sở tăng cường tuyên truyền, cập nhật diễn biến thiên tai và hướng dẫn các biện pháp phòng tránh để người dân chủ động ứng phó.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24 giờ, thường xuyên báo cáo tình hình về cơ quan thường trực để tổng hợp, xử lý theo quy định.

LP (Nguồn Ban Chỉ huy PTDS tỉnh)