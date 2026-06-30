Trao giải Cuộc thi ảnh trực tuyến “Mái ấm gia đình - Điểm tựa yêu thương”

Chiều 30/6, Hội LHPN tỉnh đã tổ chức trao giải Cuộc thi ảnh trực tuyến “Mái ấm gia đình - Điểm tựa yêu thương”.

Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Lương Thị Hạnh trao giải nhất cho tác phẩm “Điểm tựa từ phương xa” của hội viên Vũ Thị Ngọc, Chi hội Phụ nữ thôn An Thọ, xã Ba Đình.

Cuộc thi được Hội LHPN tỉnh phát động từ cuối tháng 5 đến hết ngày 15/6, nhằm tôn vinh những giá trị nhân văn của gia đình, lan tỏa hình ảnh đẹp về tình yêu thương, sự sẻ chia và gắn kết giữa các thế hệ.

Sau thời gian phát động, cuộc thi nhận được nhiều tác phẩm chất lượng, ghi lại những khoảnh khắc bình dị nhưng đầy ý nghĩa về tình thân, lòng hiếu thảo, trách nhiệm và sự yêu thương giữa các thành viên trong gia đình. Mỗi bức ảnh là một câu chuyện đẹp, thông điệp ý nghĩa về giá trị của gia đình Việt Nam, góp phần khơi dậy trách nhiệm gìn giữ và vun đắp hạnh phúc trong mỗi mái ấm.

Đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng các tác giả đoạt giải.

Ban Tổ chức đã lựa chọn 30 tác phẩm tiêu biểu đăng trên Fanpage Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh để cán bộ, hội viên và Nhân dân theo dõi, bình chọn.

Kết thúc cuộc thi, Ban Tổ chức đã trao 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba và 5 giải khuyến khích cho các tác giả có tác phẩm xuất sắc.

Thanh Tâm