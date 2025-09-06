Trao “cần câu” cho hội viên, phụ nữ khó khăn vươn lên thoát nghèo

“Ngân hàng bò” là một trong những mô hình hỗ trợ thoát nghèo được Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa triển khai nhiều năm nay đã và đang phát huy được hiệu quả, giúp nhiều hội viên, phụ nữ có cơ hội phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo bền vững.

Hội LHPN xã Nông Cống trao bò sinh sản cho chị Nguyễn Thị Bảy, thôn Xuân Thành.

Cuối năm 2024, gia đình chị Nguyễn Thị Bảy, thôn Xuân Thành, xã Minh Nghĩa (nay là xã Nông Cống) được trao một con bò sinh sản. Sau gần 1 năm chăm sóc, đến nay bò đang phát triển tốt. Chị Bảy cho biết: “Gia đình tôi rất vui vì được hỗ trợ trao con giống để chăn nuôi. Kinh phí hơn 10 triệu đồng đối với gia đình là rất lớn, khó vay mượn, song được hội hỗ trợ con giống, gia đình tôi đã học hỏi kinh nghiệm, kỹ thuật chăm sóc để sớm nhân đàn, tạo nguồn vốn trả cho hội".

Với phương châm hoạt động “gần hội viên, hiểu hội viên, nghe hội viên nói, nói hội viên hiểu, làm hội viên tin”, Hội LHPN phường Bỉm Sơn đã duy trì mô hình “Ngân hàng bò” thông qua hoạt động của Câu lạc bộ (CLB) Phụ nữ giúp nhau giảm nghèo. CLB cho hội viên khó khăn vay 10 triệu đồng mua 1 con bò sinh sản. Trong thời gian 1 đến 2 năm, hộ phải tiết kiệm để trả lại vốn cho CLB tiếp tục rà soát trao cho hộ khác vay. Hộ khó khăn đặc biệt sẽ được CLB xét hoãn thời gian trả và hỗ trợ vốn vay ban đầu. Với hình thức này, nhiều hộ khó khăn đã có điều kiện sản xuất, vươn lên thoát nghèo, giảm khó khăn và nhân được đàn bò cho gia đình ít nhất từ 2 con trở lên.

Được biết, CLB thành lập từ năm 2016, thu hút gần 200 thành viên tham gia. Mỗi thành viên góp tối thiểu 200 nghìn đồng trở lên, CLB còn huy động sự giúp đỡ của một số nữ doanh nhân cho vay 20 triệu đồng, ngay năm đầu tổng quỹ đã đạt 100 triệu đồng. Toàn bộ nguồn quỹ được CLB họp xét cho thành viên khó khăn vay theo nhu cầu và điều kiện sản xuất. Từ khi thành lập đến nay, CLB đã giúp hàng chục hội viên mua bò và lợn nái không lấy lãi.

“Ngân hàng bò” được Hội LHPN tỉnh triển khai từ năm 2016 ở các chi hội phụ nữ thôn, xã. Đến nay, “Ngân hàng bò” vẫn đang phát huy được hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, giúp nhiều hội viên phụ nữ có cơ hội phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo bền vững, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo, đẩy mạnh an sinh trên toàn tỉnh.

“Ngân hàng bò” khác biệt với các chương trình, dự án hỗ trợ giảm nghèo khác, là giúp mỗi hộ nghèo 1 con bò sinh sản (hoặc vốn tương đương mua con giống, hộ đối ứng thêm). Các hộ tham gia mô hình, khi bò giống sinh sản lứa thứ nhất, phải nuôi dưỡng bê con đủ 12 tháng tuổi. Nếu là bê cái sẽ thực hiện luân chuyển bê cho gia đình khác. Nếu sinh sản bê đực thì hộ gia đình sẽ chuyển cho ban quản lý xã phối hợp với Hội LHPN thống nhất giá bán và nộp tiền vào quỹ để tiếp tục mua bò giống cho hộ gia đình khác. Sau lứa sinh đầu tiên, con bò giống sinh sản sẽ thuộc quyền sở hữu của gia đình đó. Cách luân chuyển như vậy đã khuyến khích hội viên phụ nữ và người dân tham gia “Ngân hàng bò” chăm chỉ lao động, chăm sóc vật nuôi để được hưởng lợi. Tùy điều kiện từng đơn vị và sẽ có hỗ trợ thêm cho hộ dân làm chuồng, tiền phối giống, phòng dịch bệnh...

Theo thống kê, đến nay “Ngân hàng bò” đã và đang được các cơ sở hội duy trì thực hiện với nhiều tên gọi khác nhau, như: “bê vàng”, “con giống niềm tin”, “con bò hạnh phúc”. Năm 2024, mô hình “Ngân hàng bò/trâu” toàn tỉnh đã trao 215 con bò/trâu sinh sản; đầu năm 2025 trao 45 con bò sinh sản, trị giá gần 500 triệu đồng.

Thành công của “Ngân hàng bò” là minh chứng cho thấy hiệu quả và ý nghĩa thiết thực của việc trao sinh kế - trao “cần câu” của các cấp hội phụ nữ, qua đó giúp thêm nhiều hội viên, phụ nữ có cơ hội thoát nghèo bền vững. Kết quả này đã góp phần thực hiện nhiệm vụ, chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 đề ra: Mỗi cơ sở hội giúp ít nhất 5 hộ, toàn tỉnh giúp ít nhất 2.800 hộ có phụ nữ thoát nghèo, thoát cận nghèo; đến cuối nhiệm kỳ giảm tỷ lệ hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ còn dưới 2%.

Bài và ảnh: Lê Hà