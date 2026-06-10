Trao 3.000 lá cờ Tổ quốc cho ngư dân phường Sầm Sơn và xã Tiên Trang

Hưởng ứng tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, Ngày Đại dương Thế giới năm 2026, sáng 10/6, tại phường Sầm Sơn, Sở Nông nghiệp và Môi trường Thanh Hóa phối hợp với UBND phường Sầm Sơn và xã Tiên Trang tổ chức Chương trình “Tặng cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển”.

Các đại biểu tham dự Chương trình "Tặng cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển".

Sở hữu đường bờ biển dài 102 km cùng 5 cửa sông lớn, Thanh Hóa hội tụ tiềm năng to lớn để phát triển thủy sản và các ngành kinh tế biển với vùng biển nơi đây sở hữu nguồn tài nguyên phong phú, đa dạng, trữ lượng lớn, tạo động lực mạnh mẽ cho địa phương bứt phá toàn diện. Sự có mặt của ngư dân trên các vùng biển Việt Nam không chỉ đơn thuần là những hành trình khai thác, đánh bắt hải sản, hình ảnh những tàu cá rẽ sóng ra khơi với lá cờ đỏ sao vàng tung bay trước gió chính là những “cột mốc sống”, ngày đêm góp phần khẳng định và bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Phó Giám đốc Sở NN&MT Nguyễn Đức Cường trao cờ Tổ quốc cho ngư dân.

Nhằm cụ thể hóa các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, Ngày Đại dương thế giới năm 2026, tại chương trình, Ban tổ chức đã trao tặng 3.000 lá cờ Tổ quốc cho ngư dân thuộc địa bàn phường Sầm Sơn và xã Tiên Trang.

Các đại biểu trao cờ Tổ quốc cho ngư dân.

Đây là hoạt động thiết thực để nâng cao nhận thức cộng đồng, lan tỏa tinh thần yêu nước, khơi dậy niềm tự hào dân tộc để các ngư dân cùng chung tay khẳng định và bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Thanh Tâm