Trang bị kiến thức về tôn giáo cho cán bộ cấp cơ sở

Sáng 19/8, Ủy ban MTTQ tỉnh, Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh phối hợp với Sở Dân tộc và Tôn giáo tổ chức Hội nghị phổ biến pháp luật về tôn giáo, công tác tôn giáo và cập nhật kiến thức quản lý sử dụng đất đai tôn giáo năm 2025.

Toàn cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, 180 cán bộ cấp cơ sở đã được cập nhật thông tin về tình hình tôn giáo, công tác tôn giáo trên địa bàn tỉnh; phổ biến, hướng dẫn một số nội dung liên quan đến hoạt động tôn giáo, đất đai, xây dựng gắn với tôn giáo.

Các đại biểu và cán bộ cơ sở dự hội nghị.

Đồng thời, tham gia thảo luận, giải đáp các vấn đề vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác quản lý nhà nước về tôn giáo ở cơ sở.

Phó Chủ tịch MTTQ tỉnh Nguyễn Thị Phương phát biểu tại hội nghị.

Cán bộ Sở Dân Tộc và Tôn giáo cập nhật thông tin về tình hình tôn giáo và công tác tôn giáo trên địa bàn tỉnh.

Hội nghị nhằm trang bị thêm kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ, góp phần nâng cao hiệu quả công tác tôn giáo, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Trần Hằng