Nêu cao trách nhiệm, chủ động triển khai công tác chuẩn bị bầu cử đảm bảo tiến độ, đúng quy định

Đảng ủy các phường tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo của cấp ủy đảng, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong chỉ đạo, điều hành công tác bầu cử; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ của các tổ chức phụ trách bầu cử, kịp thời phát hiện và chấn chỉnh những thiếu sót, sai phạm, bảo đảm mọi khâu trong quy trình bầu cử được thực hiện đúng quy định - đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo.

Toàn cảnh hội nghị.

Sáng 12/1, Đoàn giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy do đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã tiến hành giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 đối với Ban Thường vụ Đảng ủy các phường: Hạc Thành, Quảng Phú, Đông Quang, Đông Sơn, Đông Tiến, Hàm Rồng, Nguyệt Viên.

Cùng tham gia có đồng chí Nguyễn Quang Hải, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và các thành viên đoàn giám sát.

Đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn giám sát chủ trì hội nghị.

Theo báo cáo, sau khi Trung ương và tỉnh ban hành chủ trương, Ban Thường vụ Đảng ủy các phường đã kịp thời quán triệt, triển khai các văn bản của Trung ương, của tỉnh về công tác bầu cử. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền được triển khai kịp thời, sát thực tiễn, đúng tiến độ.

Trong đó, việc thành lập Ủy ban Bầu cử, Ban Bầu cử được thực hiện đúng quy trình, thời gian và thành phần theo quy định; Ủy ban Bầu cử, các Ban Bầu cử và các Tiểu ban giúp việc được thành lập đầy đủ, phân công nhiệm vụ rõ ràng, bảo đảm điều kiện để triển khai hiệu quả các nhiệm vụ của cuộc bầu cử.

Các thành viên đoàn giám sát tham dự hội nghị.

Công tác hiệp thương, giới thiệu người ứng cử được tổ chức dân chủ, chặt chẽ, công khai, đúng quy trình, bảo đảm cơ cấu, thành phần, số lượng theo quy định. Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bầu cử được triển khai kịp thời, đồng bộ, đúng định hướng.

Lãnh đạo phường Hạc Thành phát biểu tại hội nghị.

Lãnh đạo phường Đông Tiến phát biểu tại hội nghị.

Đảng ủy, UBND, Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội đã chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức qua hệ thống truyền thanh cơ sở, các hội nghị, sinh hoạt chi bộ, tổ dân phố và lồng ghép trong các hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, qua đó giúp cán bộ, đảng viên và Nhân dân nắm vững mục đích, ý nghĩa, quyền và nghĩa vụ của cử tri, cũng như các quy định của pháp luật về bầu cử.

Công tác tiếp nhận, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo được quan tâm chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, kịp thời, không để phát sinh điểm nóng. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn các phường được giữ vững, tạo môi trường ổn định, thuận lợi cho việc triển khai các bước chuẩn bị bầu cử.

Đồng chí Nguyễn Quang Hải, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Lương Thị Hạnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nêu những khó khăn, vướng mắc cần tập trung khắc phục. Trong đó, việc rà soát số liệu dân cư bước đầu để dự kiến chia khu vực bỏ phiếu gặp không ít khó khăn do số lượng cử tri khá lớn, thường xuyên biến động; điều kiện, cơ sở vật chất nhà văn hóa dự kiến làm khu vực bỏ phiếu ở một số nơi chật hẹp, khó khăn trong việc trang trí, bố trí khu vực bỏ phiếu; một bộ phận cán bộ được phân công tham gia công tác bầu cử lần đầu, kinh nghiệm thực tiễn còn hạn chế...

Đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn giám sát phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong đánh giá, Đảng ủy các phường đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, nghiêm túc, bám sát các quy định và hướng dẫn; công tác chuẩn bị bầu cử cơ bản được triển khai đúng tiến độ, bảo đảm dân chủ, đúng luật.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ quan trọng này, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị Đảng ủy các phường tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo của cấp ủy đảng, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong chỉ đạo, điều hành công tác bầu cử; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ của các tổ chức phụ trách bầu cử, kịp thời phát hiện và chấn chỉnh những thiếu sót, sai phạm, bảo đảm mọi khâu trong quy trình bầu cử được thực hiện đúng quy định.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Các địa phương cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cử tri; đa dạng hóa hình thức tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử, quyền và nghĩa vụ của cử tri; tiêu chuẩn đại biểu và trách nhiệm của người ứng cử. Trong đó, cần chú trọng tuyên truyền đến các nhóm cử tri đặc thù như người lao động đi làm ăn xa, cử tri tạm trú, nhằm nâng cao sự quan tâm và tham gia của Nhân dân.

Tăng cường tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho các thành viên Ủy ban Bầu cử, Ban Bầu cử, Tổ bầu cử, nhất là đối với những người lần đầu tham gia công tác bầu cử; cung cấp đầy đủ tài liệu hướng dẫn, quy trình nghiệp vụ để bảo đảm thực hiện thống nhất, đúng pháp luật.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong yêu cầu các phường làm tốt công tác rà soát, quản lý danh sách cử tri; phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền, công an, tổ dân phố trong việc cập nhật biến động dân cư, quản lý cử tri thường trú, tạm trú; thường xuyên rà soát, đối chiếu, bổ sung, điều chỉnh kịp thời danh sách cử tri để bảo đảm đầy đủ, chính xác, không trùng lặp, không bỏ sót.

Tăng cường công tác tiếp nhận và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Thực hiện nghiêm túc việc tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý đơn thư liên quan đến bầu cử; giải quyết kịp thời, đúng thẩm quyền các khiếu nại, tố cáo phát sinh, không để kéo dài hoặc hình thành điểm nóng ảnh hưởng đến an ninh, trật tự và tiến độ bầu cử.

Đồng thời, bảo đảm tốt điều kiện vật chất và an ninh, trật tự phục vụ bầu cử. Xây dựng phương án bố trí cơ sở vật chất, trang thiết bị, địa điểm bỏ phiếu phù hợp với thực tế từng khu vực; chủ động phương án bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau bầu cử, góp phần tạo môi trường thuận lợi cho cử tri tham gia bầu cử.

Quốc Hương