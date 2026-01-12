Khẩn trương xử lý tình trạng phát tán mùi hôi tại bãi rác Đông Nam

Ngày 12/1, đồng chí Cao Văn Cường, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đi kiểm tra thực tế và nghe báo cáo tình hình hoạt động khu xử lý rác thải sinh hoạt Đông Nam tại phường Đông Quang.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường kiểm tra thực tế tại khu vực chôn lấp rác thải.

Tham gia đoàn công tác có đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan; lãnh đạo các phường: Hạc Thành, Đông Quang và các đơn vị quản lý, vận hành khu xử lý rác thải sinh hoạt Đông Nam.

Đoàn đã kiểm tra thực tế các ô chôn lấp chất thải sinh hoạt rắn do Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hóa quản lý; tình hình hoạt động của nhà máy xử lý rác thải do Công ty CP đầu tư và phát triển công nghệ môi trường Ecotech đầu tư.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường kiểm tra thực tế tình hình hoạt động nhà máy xử lý rác thải của Công ty Ecotech.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường, khu xử lý rác thải sinh hoạt Đông Nam hiện có 7 ô chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt do Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hóa quản lý, vận hành và 1 nhà máy xử lý chất thải rắn do Công ty CP Đầu tư và Phát triển công nghệ Môi trường Ecotech (gọi tắt là Công ty Ecotech) làm chủ đầu tư, thực hiện xử lý chất thải rắn sinh hoạt cho 7 phường trung tâm đô thị tỉnh lỵ và khu vực lân cận (thuộc TP Thanh Hóa, huyện Đông Sơn và một số xã huyện Quảng Xương cũ).

Quang cảnh buổi làm việc.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, từ ngày 1/1/2026, Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hóa dừng hoạt động chôn lấp, chuyển lượng rác thu gom hằng ngày về nhà máy xử lý rác thải của Công ty Ecotech với khoảng 400 tấn đến 420 tấn mỗi ngày để xử lý. Các ô chôn lấp cũng đã dừng tiếp nhận rác.

Tại nhà máy xử lý rác thải của Công ty Ecotech, rác thải được đưa vào dây chuyền phân loại và chuyển về nhà kho ủ. Doanh nghiệp này đang tiếp tục xây dựng khu nhà B5, B6, B7 (diện tích 11.000m2) phục vụ lưu chứa, xử lý rác thải.

Lãnh đạo phường Đông Quang báo cáo tại buổi làm việc.

Đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường nêu ý kiến tại hội nghị.

Tuy nhiên, từ ngày 6/1/2026, khu xử lý rác thải Đông Nam phát sinh mùi hôi thối, phát tán ra môi trường, khiến người dân quanh khu vực bức xúc. Ngay sau đó, các sở ngành liên quan đã kịp thời kiểm tra, xác minh và yêu cầu các đơn vị có liên quan khẩn trương khắc phục.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các sở, ngành và địa phương đã phân tích khách quan thực trạng, chỉ rõ tồn tại, hạn chế trong quá trình quản lý, vận hành khu xử lý rác thải sinh hoạt Đông Nam. Cụ thể, khu vực bãi rác đã vượt công suất thiết kế trong khi lượng rác tiếp nhận hằng ngày rất lớn, các đơn vị đã thực hiện nhiều biện pháp xử lý nhưng không thể khắc phục tuyệt đối việc phát sinh mùi hôi. Hiện tại có 2 đơn vị cùng quản lý, vận hành khu xử lý rác này nên chưa thể phân định, xác định rõ trách nhiệm khi có tình trạng phát sinh mùi hôi ra môi trường. Bên cạnh đó, vẫn còn tình trạng người dân chăn thả gia súc tại các ô chôn lấp, tiềm ẩn nguy cơ làm hư hỏng lớp bạt che phủ bề mặt, phát sinh mùi hôi...

Lãnh đạo Công ty Ecotech phát biểu tại buổi làm việc.

Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường nhấn mạnh yêu cầu cũng như tính cấp bách phải giải quyết triệt để tình trạng phát tán mùi hôi tại khu xử lý rác thải sinh hoạt Đông Nam, khiến người dân bức xúc, kể cả trước mắt và lâu dài; đề nghị các sở, ngành liên quan và đơn vị quản lý, vận hành khẩn trương tổ chức thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp nhằm đảm bảo cuộc sống cho Nhân dân.

Trên cơ sở ý kiến của các đơn vị tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường yêu cầu các đơn vị quản lý, vận hành bãi rác khẩn trương xử lý triệt để tình trạng mùi hôi phát tán ra môi trường; thu gom, xử lý nước rỉ rác tại các ô chôn lấp rác, nhất là ô chứa rác số 7.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường phát biểu kết luận buổi làm việc.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị ngay trong tối nay 12/1, UBND phường Đông Quang chủ trì, phối hợp với các đơn vị quản lý, vận hành bãi rác tổ chức hội nghị Nhân dân để thông tin công tác chỉ đạo, điều hành của tỉnh, cũng như kết quả của buổi làm việc cho người dân sinh sống quanh khu vực được biết. Tổ chức tuyên truyền, vận động để người dân hiểu và đồng thuận, không ngăn cản xe vận chuyển rác, đưa nhà máy tiếp tục vận hành từ ngày 13/1.

Bên cạnh đó, phường Đông Quang khẩn trương thành lập tổ giám sát cộng đồng, có sự tham gia của người dân sinh sống quanh khu vực bãi rác để giám sát quá trình xử lý rác của các đơn vị quản lý, vận hành bãi rác. Nghiêm cấm các chủ trang trại chăn thả gia súc trong khu vực bãi rác, ngăn chặn tình trạng bò, dê làm thủng bạt che dẫn đến phát tán mùi hôi ra môi trường, cũng như hạn chế tối đa dịch bệnh cho vật nuôi.

Bên cạnh ghi nhận tinh thần cố gắng, nỗ lực và trách nhiệm cao của Công ty Ecotech đã khẩn trương đưa nhà máy vào hoạt động, xử lý lượng lớn rác thải sinh hoạt hàng ngày, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị lãnh đạo công ty thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về môi trường, an toàn lao động, đẩy nhanh tiến độ xử lý rác. Đồng thời quan tâm tạo điều kiện để lao động địa phương được làm việc tại nhà máy, vừa để họ có việc làm, thu nhập ổn định, vừa được giám sát quá trình vận hành xử lý rác.

Đề nghị Công ty thực hiện lắp đặt hệ thống giám sát môi trường tự động có kết nối đến cơ quan quản lý nhà nước và khu dân cư sinh sống trong khu vực; tổ chức trồng cây xanh quanh khu vực nhà máy để vừa tạo cảnh quan môi trường, vừa hạn chế tối đa tình trạng mùi hôi phát tán ra môi trường trong quá trình vận hành nhà máy...

Về lâu dài, Công ty Ecotech cần chủ động xây dựng mối quan hệ gắn kết với cấp ủy, chính quyền và Nhân dân sinh sống quanh khu vực nhà máy; đồng hành với cấp ủy, chính quyền trong việc quan tâm, chăm lo cuộc sống Nhân dân, tạo điều kiện để người dân được giám sát việc vận hành, xử lý rác.

Bên cạnh đó, Công ty Ecotech cần chủ động xây dựng kế hoạch tổng thể xử lý triệt để rác thải đã được chôn lấp tại các ô chứa, báo cáo UBND tỉnh xem xét quyết định. Tăng cường đầu tư công nghệ tiên tiến, hiện đại, nhất là hệ thống phun sương, công nghệ khử mùi, hạn chế tối đa tình trạng mùi hôi phát tán ra môi trường, ảnh hưởng đến cuộc sống người dân xung quanh...

