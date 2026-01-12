Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác bầu cử tại 5 xã

Sáng 12/1, Đoàn giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy do đồng chí Đào Xuân Yên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy làm trưởng đoàn, đã tiến hành giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 đối với Ban Thường vụ Đảng ủy 5 xã: Cẩm Thạch, Cẩm Thủy, Cẩm Tú, Cẩm Vân, Cẩm Tân.

Toàn cảnh buổi giám sát.

Tại buổi giám sát, đại diện Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy đã công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Các đại biểu tham dự buổi giám sát.

Theo báo cáo của các địa phương, sau khi Trung ương và tỉnh ban hành chủ trương, Đảng ủy các xã đã tập trung cao lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, kịp thời công tác bầu cử.

Đến nay, Ban Thường vụ Đảng ủy các xã đã thành lập Ban Chỉ đạo công tác bầu cử, tổ tham mưu, giúp việc. Đồng thời phân công trách nhiệm cụ thể cho các đồng chí ủy viên trong lãnh đạo, chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc, triển khai các nhiệm vụ.

Hầu hết các xã trong diện được giám sát đã thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử địa phương, như Ủy ban Bầu cử, Ban Bầu cử, tổ bầu cử. Công tác hiệp thương, giới thiệu người ứng cử, tổ chức hội nghị cử tri nơi công tác, tiếp nhận và xem xét hồ sơ người ứng cử được triển khai đúng trình tự, thủ tục theo quy định pháp luật. Việc ấn định số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử được thực hiện kịp thời, công khai, minh bạch. Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bầu cử được tổ chức đa dạng, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với cuộc bầu cử...

Lãnh đạo xã Cẩm Thạch báo cáo kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo công tác bầu cử.

Để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra thành công tốt đẹp, Đảng ủy các xã đã tăng cường công tác giám sát thường xuyên, có trọng tâm, trọng điểm. Nội dung giám sát tập trung vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc quán triệt, triển khai văn bản, ban hành văn bản tổ chức thực hiện; công tác nhân sự ứng cử đại biểu HĐND xã; lập, rà soát, niêm yết danh sách cử tri bảo đảm chính xác, công khai, minh bạch, đúng thời gian quy định; kịp thời xem xét, giải quyết các kiến nghị, phản ánh liên quan đến danh sách cử tri, bảo đảm đầy đủ quyền bầu cử của công dân; bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong suốt quá trình chuẩn bị và tổ chức bầu cử...

Đại diện đoàn giám sát phát biểu tại buổi giám sát.

Qua giám sát, thành viên đoàn giám sát đã trao đổi, hướng dẫn các xã giải quyết một số vướng mắc, khó khăn trong triển khai thực hiện nhiệm vụ liên quan; đồng thời, kiến nghị một số giải pháp để tổ chức tốt công tác giới thiệu nhân sự bầu cử, cách thức tổ chức, điều hành hội nghị hiệp thương...

Đồng chí Đào Xuân Yên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy phát biểu kết luận buổi giám sát.

Phát biểu kết luận tại buổi giám sát, đồng chí Đào Xuân Yên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, trưởng đoàn giám sát, ghi nhận và đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm của Ban Thường vụ Đảng ủy các xã. Trong thời gian ngắn với khối lượng công việc rất lớn, song nhưng Đảng ủy các xã đã tập trung cao lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các nhiệm vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Lưu ý cuộc bầu cử có nhiều điểm mới, nhiều khó khăn, nhất là trong bối cảnh chính quyền địa phương 2 cấp vừa đi vào hoạt động, đồng chí đề nghị Ban Thường vụ các xã cần tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm, tiếp tục tập trung cao để lãnh đạo, chỉ đạo và tăng cường phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan để thực hiện các nhiệm vụ, công việc, tổ chức thành công cuộc bầu cử bảo đảm dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy yêu cầu Ban Thường vụ Đảng ủy các xã tập trung cao cho công tác tuyên truyền vận động, nhằm nâng cao nhận thức, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân. Đồng thời, nắm bắt chặt chẽ địa bàn, thường xuyên, chủ động trao đổi, phát hiện vấn đề nảy sinh ở cơ sở để kịp thời có hướng khắc phục, đảm bảo cho các bước tiếp theo được thực hiện theo đúng tiến độ, quy định.

Nguyễn Đạt