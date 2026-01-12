Khai mạc Phiên họp thứ 53 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Sáng 12/1, tại Nhà Quốc hội, Phiên họp thứ 53 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã khai mạc dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Quốc hội cho biết, Phiên họp diễn ra trong không khí cả nước đón chào năm mới 2026 và hướng về Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

"Sau phiên họp này, chúng ta sẽ chuẩn bị các công việc cho Đại hội XIV của Đảng . Tôi đề nghị các cơ quan của Quốc hội, đặc biệt là Đảng ủy Quốc hội khẩn trương tổ chức họp đoàn đại biểu dự Đại hội. Hiện nay, các Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đã và đang tiến hành thực hiện công tác kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại các địa phương", Chủ tịch Quốc hội nói.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc phiên họp. (Ảnh: DUY LINH)

Theo Chủ tịch Quốc hội, Phiên họp thứ 53 chỉ diễn ra trong một buổi sáng, Phiên họp thứ 54 dự kiến được tổ chức trước Tết Nguyên đán, Phiên họp thứ 55 và 56 sẽ diễn ra trong tháng 3, tháng 4.

Thông tin về các nội dung được cho ý kiến tại Phiên họp thứ 53, Chủ tịch Quốc hội cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự kiến xem xét, thông qua 2 Nghị quyết do Viện Kiểm sát nhân dân tối cao trình, cụ thể là:

Nghị quyết quy định chế độ cấp phát và sử dụng trang phục, phù hiệu, cấp hiệu của lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân các cấp, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên, Cán bộ điều tra và Giấy chứng minh Kiểm sát viên;

Nghị quyết quy định số lượng, cơ cấu tỷ lệ các ngạch Kiểm sát viên của Viện kiểm sát nhân dân và Viện kiểm sát quân sự.

Quang cảnh phiên họp sáng 12/1. (Ảnh: DUY LINH)

"Tôi đề nghị chúng ta quán triệt tinh thần Kết luận số 226 của Ban Bí thư về chấn chỉnh lề lối làm việc, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị. Làm sao các nội dung trình phải ngắn, gọn, rõ ràng, có trọng tâm, trọng điểm. Trong thảo luận cần phát biểu những vấn đề còn ý kiến khác nhau", Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Cũng tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 12/2025.

Văn Toản/Báo Nhân Dân

Nguồn: https://nhandan.vn/khai-mac-phien-hop-thu-53-cua-uy-ban-thuong-vu-quoc-hoi-post936370.html