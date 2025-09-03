Trái tim người lính biên phòng sống giữa lòng dân

Giữa biên cương Tổ quốc có những người lính mang quân hàm xanh ngày đêm bám trụ, vừa canh giữ chủ quyền biên giới, vừa là điểm tựa cho bà con vươn lên thoát nghèo. Sống giữa lòng dân, không chỉ để gần dân, giúp dân, mà còn để hiểu dân và được dân che chở, yêu thương. Đó là chân lý mà mỗi cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Yên Khương luôn khắc ghi.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Yên Khương dùng cáng khiêng người dân bị thương trong cơn bão số 5 đi điều trị ở bệnh viện.

Đồn Biên phòng Yên Khương đứng chân trên địa bàn xã Yên Khương, được giao nhiệm vụ quản lý, bảo vệ 6,73km đường biên giới. Trước những ngày cơn bão số 5 đổ bộ, đồn đã huy động 36 cán bộ, chiến sĩ phối hợp với chính quyền địa phương, các lực lượng đứng chân trên địa bàn tuyên truyền, vận động và hỗ trợ di dời 22 hộ/102 nhân khẩu trong diện có nguy cơ bị sạt lở cao trên địa bàn. Do mưa to kéo dài, đất đá sạt lở nhiều trên địa bàn xã Yên Khương làm ách tắc giao thông.

Tại bản Xắng Hằng có nhiều hộ bị sạt lở, làm sập nhà, trong đó có gia đình anh Lò Văn Bằng, vợ là chị Ngân Thị Thu. Quá trình sạt lở đất đá từ trên đồi xuống do cơn bão số 5 làm nhà anh chị bị sập đổ hoàn toàn, tài sản trong nhà bị vùi lấp, anh Bằng bị thương trên mặt và đầu, còn chị Thu bị đau bên sườn phải. Sau khi xảy ra sự việc, chỉ huy Đồn Biên phòng Yên Khương đã cử quân y đơn vị sơ cứu ban đầu cho anh Bằng và chị Thu, sau đó Đồn Biên phòng Yên Khương đã cử lực lượng dùng cáng khiêng chị Thu vượt khoảng 30km đường bị sạt lở để khám và điều trị tại bệnh viện tuyến trên... Hình ảnh những bước chân lấm lem bùn đất, những bàn tay siết chặt cáng cứu thương cùng ánh mắt chan chứa tình thương yêu của người lính biên phòng đã để lại trong lòng Nhân dân niềm xúc động sâu sắc.

Xác định “Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt”, những năm qua cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Yên Khương đã triển khai các mô hình kinh tế cho Nhân dân phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng của địa phương. Cho đến nay, các mô hình mà đơn vị hỗ trợ phát triển đều mang lại hiệu quả thiết thực và nguồn thu nhập tốt, góp phần xóa đói, giảm nghèo, mở ra hướng đi mới trong phát triển kinh tế cho bà con Yên Khương, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của xã.

Bên cạnh giúp đỡ các hộ gia đình phát triển kinh tế, những người lính quân hàm xanh của Đồn Biên phòng Yên Khương còn tuyên truyền, vận động, hướng dẫn bà con thực hiện nếp sống văn hóa mới. Đến thời điểm hiện tại, 100% hộ gia đình đều thực hiện nếp sống văn minh, lành mạnh, đặc biệt là trong việc hiếu, hỷ. Các hộ gia đình được đảng viên đồn biên phòng phụ trách đã thoát nghèo và luôn chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và địa phương, không hộ nào có thành viên vi phạm pháp luật phải xử lý.

Với nhiệm vụ bảo vệ đường biên giới, 3 mốc quốc giới tiếp giáp với nước bạn Lào, để hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, những năm qua cấp ủy, chỉ huy Đồn Biên phòng Yên Khương xác định “Không ai bảo vệ biên giới tốt nhất và hiệu quả nhất bằng Nhân dân tại chỗ”, bởi vậy hàng năm, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Yên Khương thường xuyên phối hợp với lực lượng dân quân và Nhân dân địa phương tiến hành tuần tra, kiểm soát, phát quang đường biên, bảo vệ mốc giới; phát động phong trào “Quần chúng tham gia bảo vệ đường biên, cột mốc, đấu tranh tố giác tội phạm, ngăn chặn hoạt động di cư tự do, truyền đạo trái phép, tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn phụ trách”. Cùng với đó, chỉ huy đồn đã chủ động chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ nắm chắc tình hình nội, ngoại biên, phối hợp tổ chức các đơn vị chức năng tuần tra bảo vệ biên giới; làm tốt công tác xuất, nhập cảnh cho người qua lại biên giới, giữ vững tình đoàn kết hữu nghị Nhân dân biên giới 2 huyện Sầm Tớ (Lào) và Lang Chánh trước đây.

Trung tá Nguyễn Trọng Minh, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Yên Khương cho biết: “Xuất phát từ tinh thần, trách nhiệm của người lính, cán bộ, chiến sĩ đã quyết tâm thực hiện hiệu quả nhiều hoạt động giúp dân nâng cao cuộc sống. Trên cơ sở đó, tăng cường mối đoàn kết quân dân, chính quyền địa phương, các lực lượng chức năng để phát huy sức mạnh tổng hợp bảo vệ chủ quyền, đảm bảo bình yên địa bàn biên giới”.

Bài và ảnh: Hoàng Lan