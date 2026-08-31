Tổng thống Zelensky: Nga đang tìm cách “làm kiệt sức” Ukraine bằng UAV

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho rằng Nga đang sử dụng các đợt tấn công bằng máy bay không người lái liên tục nhằm làm kiệt sức Ukraine, trong bối cảnh Moscow đã phóng gần 1.500 UAV vào nước này trong 4 ngày qua, trong đó khoảng 800 chiếc là UAV phản lực. Trong bối cảnh các cuộc tập kích tiếp diễn, Kiev đang chuẩn bị cho cuộc trao đổi mới với đại diện của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Tổng thống Volodymyr Zelensky (trái) gặp Bộ trưởng Quốc phòng Yevhenii Khmara tại Kiev vào ngày 25 tháng 6 năm 2026. Ảnh: Volodymyr Zelensky Facebook.

Trong bài phát biểu tối 30/8, ông Zelensky cho rằng Nga đang sử dụng các cuộc tấn công bằng UAV liên tục nhằm làm kiệt sức Ukraine và người dân nước này.

Theo Tổng thống Ukraine, khoảng 800 trong số gần 1.500 UAV Nga sử dụng trong 4 ngày qua là UAV phản lực. Ông cho biết Ukraine đang tìm cách tăng số lượng UAV đánh chặn và đặt mục tiêu nâng tỷ lệ bắn hạ UAV Nga lên trên 90% vào mùa thu.

Cùng lúc với việc đối phó các cuộc tập kích trên chiến trường, Kiev đang thúc đẩy kênh liên lạc với Washington.

Ông Zelensky cho biết Ukraine đang chuẩn bị cho một cuộc trao đổi mới với các đại diện của Tổng thống Donald Trump và sẽ công bố thêm chi tiết trong thời gian tới. Nhà lãnh đạo Ukraine nói Mỹ chia sẻ một phần đáng kể đánh giá của Kiev về tình hình trên chiến trường và các cuộc không kích của Nga.

Trong khi đó, Nga phát tín hiệu rằng một cuộc gặp cấp cao giữa ba nhà lãnh đạo Trump-Putin-Zelensky cần được chuẩn bị theo một cách khác. Thư ký báo chí Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky chỉ có ý nghĩa nếu được tổ chức để hoàn tất hoặc chính thức hóa những thỏa thuận đã đạt được trước đó, chứ không nên là nơi bắt đầu đàm phán mới. Điện Kremlin cho rằng việc đạt được một giải pháp cho cuộc xung đột Nga-Ukraine sẽ là một quá trình phức tạp, đòi hỏi nỗ lực đáng kể từ tất cả các bên.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tại Saint Petersburg, Nga. Ảnh: Getty Images.

Tuyên bố của Moscow được đưa ra sau khi Axios đưa tin Giám đốc CIA John Ratcliffe đã bí mật tới Moscow trong tuần qua và đề xuất ý tưởng về cuộc gặp ba bên Trump- Putin- Zelensky. Điện Kremlin xác nhận ông Ratcliffe đã gặp các quan chức tình báo Nga tại Moscow, nhưng không gặp Tổng thống Putin. Kết quả các cuộc trao đổi sau đó được báo cáo lên nhà lãnh đạo Nga.

Như vậy, trong lúc giao tranh tiếp tục căng thẳng, Kiev đang tìm cách thúc đẩy trao đổi với Washington, còn Moscow nhấn mạnh rằng một cuộc gặp Putin-Trump-Zelensky chỉ nên diễn ra khi các bên đã đạt được những thỏa thuận cụ thể.

Nhật Lệ

Nguồn: Kyivindependent, Anadolu.