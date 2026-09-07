Tổng thống Ukraine Zelensky: Đàm phán với các đặc phái viên Mỹ “rất thực chất”

Các đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner ngày 6/9 đã có cuộc hội đàm “quan trọng” với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, trong nỗ lực thúc đẩy lại các sáng kiến của Washington nhằm chấm dứt cuộc xung đột với Nga.

Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff cho biết ông và đặc phái viên Jared Kushner ngày 6/9 đã có cuộc hội đàm “quan trọng” với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: AFP.

Sau cuộc gặp với Tổng thống Zelensky, ông Witkoff cho biết: “Chúng tôi đã có một cuộc thảo luận rất có ý nghĩa, thực chất và quan trọng. Chúng tôi rất khích lệ và mong muốn tiếp tục quá trình này chừng nào còn cần thiết”.

Trong khi đó, ông Kushner cho hay phái đoàn đã thu được nhiều kinh nghiệm từ chuyến đi và hy vọng những kết quả đạt được sẽ góp phần thúc đẩy các nỗ lực hòa bình. Ông nói: “Hy vọng chuyến đi này sẽ mở ra một số cách thức mới để tiến về phía trước. Tôi nghĩ chúng tôi đã học hỏi được rất nhiều từ chuyến đi”.

Về phần mình, Tổng thống Zelensky cho biết, hai bên đã thảo luận về việc nối lại các cuộc đàm phán nhằm giải quyết cuộc xung đột Nga-Ukraine, các bảo đảm về an ninh và kinh tế cho Ukraine, cũng như gói hỗ trợ trong mùa Đông. Ông Zelensky nói: “Chúng tôi đặc biệt trông đợi sự hỗ trợ về phòng không và năng lượng, đồng thời kỳ vọng có được khối lượng đáng kể khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Mỹ và khả năng sử dụng nguồn khí này.”

Tổng thống Zelensky cũng khẳng định, vấn đề lãnh thổ vẫn là một vấn đề cần được giải quyết. Người đứng đầu Nhà nước Ukraine nhấn mạnh những vấn đề phức tạp như vậy chỉ có thể được giải quyết ở cấp lãnh đạo. Ông Volodymyr Zelensky nhấn mạnh: “Nhưng điều quan trọng nhất là hôm nay chúng ta có cơ hội thảo luận về tất cả mọi vấn đề, từ các bảo đảm an ninh, và thực sự chúng ta đang nói về tương lai của Ukraine. Tất cả chúng ta đều mong muốn và chúng ta đoàn kết về vấn đề này chấm dứt chiến tranh càng sớm càng tốt.”

Một quan chức Nhà Trắng cho biết các đặc phái viên đã thảo luận về “những kế hoạch thực chất sẽ được công bố trong những tuần tới”.

Tổng thống Nga Vladimir Putin gặp các đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner để thảo luận về việc chấm dứt cuộc xung đột kéo dài hơn 4 năm tại Ukraine. Ảnh: AFP.

Đây là chuyến thăm Kiev đầu tiên của hai đặc phái viên Mỹ, diễn ra một ngày sau cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Moskva. Điện Kremlin cho biết phía Mỹ đã đưa ra một số ý tưởng về giải pháp cho cuộc xung đột, song không cung cấp thông tin chi tiết.

Trước đó, các phái đoàn Ukraine, Mỹ và Nga đã tiến hành hai vòng đàm phán tại Abu Dhabi vào ngày 23-24/1 và 4-5/2, sau đó là một vòng đàm phán khác tại Geneva vào ngày 17-18/2, nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt cuộc xung đột Nga-Ukraine. Tuy nhiên, tiến trình đàm phán ba bên sau đó đình trệ và đến nay vẫn bị đình chỉ.

Thúy Hà

Nguồn: Wionews/Xinhua