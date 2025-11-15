Tổng thống Trump tuyên bố Mỹ sẽ sớm thử hạt nhân

Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa cho biết, chính quyền của ông dự định sẽ tiến hành các cuộc thử nghiệm hạt nhân trong thời gian tới.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trao đổi với các phóng viên trên chuyên cơ Không lực Một hôm 14/11/2025. Ảnh: AP.

Phát biểu với các phóng viên trên chuyên cơ Không lực Một ngày 14/11, Tổng thống Trump nói: “Chúng ta sẽ tiến hành thử nghiệm hạt nhân”. Khi được hỏi liệu đầu đạn hạt nhân có bị kích nổ trong các thử nghiệm hay không, ông Trump trả lời: “Tôi không muốn nói về điều đó, nhưng chúng ta sẽ thử nghiệm hạt nhân như các nước khác vẫn làm.” Ông nhấn mạnh: “Chúng ta có nhiều vũ khí hạt nhân hơn bất kỳ quốc gia nào khác” và nói thêm: “Tôi đã cho nâng cấp chúng và chế tạo một số, tôi ghét phải làm điều đó, nhưng tôi không còn lựa chọn nào khác, vì họ (các nước khác) đã có”.

Tổng thống Donald Trump cũng cho biết ông muốn tổ chức một cuộc họp giữa Nga, Mỹ và Trung Quốc để thảo luận về việc giảm kho vũ khí hạt nhân. Ông nói: “Điều tôi muốn làm là phi hạt nhân hóa, tức là tổ chức một cuộc họp chủ yếu giữa ba cường quốc (hạt nhân) hàng đầu để cắt giảm vũ khí hạt nhân. Chúng ta là số một, Nga là số hai, Trung Quốc là số ba”.

Trước đó, vào ngày 30/10, Tổng thống Trump thông báo rằng ông đã chỉ đạo Lầu Năm Góc ngay lập tức nối lại các thử nghiệm vũ khí hạt nhân. Ông cáo buộc các cường quốc khác tiến hành các vụ thử hạt nhân “ở những nơi rất bí mật”, nhưng không nêu chi tiết.

Trong một diễn biến khác, theo tuyên bố từ Phòng thí nghiệm Quốc gia Sandia thuộc Bộ Năng lượng Mỹ, Mỹ đã thử nghiệm thành công bom nhiệt hạch chiến thuật B61-12 mà không có đầu đạn vào tháng 8.

Máy bay F-35 mang bom hạt nhân B61 . Ảnh: Mạng xã hội X.

Theo đó, các cuộc thử nghiệm được tiến hành tại một khu vực thử nghiệm ở Nevada từ ngày 19 đến 21/8. Trong quá trình thử nghiệm, các máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm F-35 của Mỹ đã mang theo và thả các quả bom với đầu đạn vô hiệu hóa. Các thử nghiệm được tiến hành phối hợp với Cơ quan An ninh Hạt nhân Quốc gia. Theo tuyên bố, Cơ quan An ninh Hạt nhân Quốc gia đã hoàn tất chương trình kéo dài tuổi thọ phục vụ của các quả bom trên không này thêm 20 năm vào cuối năm 2024.

Thúy Hà

Nguồn: TASS