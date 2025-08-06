Tổng thống Trump thông báo kế hoạch áp thuế dược phẩm và chất bán dẫn

Ngày 5/8, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đề cập khả năng công bố các mức thuế mới đối với dược phẩm và chất bán dẫn nhập khẩu khi một loạt mức thuế mới bắt đầu có hiệu lực được cho là sẽ định hình lại quan hệ thương mại toàn cầu.

Một cửa hàng thuốc. (Ảnh: Getty Images/TTXVN)

Trả lời phỏng vấn kênh tin tức CNBC, Tổng thống Trump cho biết Washington dự kiến sẽ áp mức thuế nhập khẩu ban đầu đối với dược phẩm ở mức thấp. Tuy nhiên, trong vòng 1 năm, tối đa là 1 năm rưỡi, mức thuế sẽ tăng lên 150% và sau đó sẽ tăng lên 250%.

Ông nhấn mạnh mong muốn dược phẩm phải được sản xuất tại Mỹ.

Bên cạnh đó, ông chủ Nhà Trắng cũng cho biết dự định sẽ sớm áp các mức thuế quan mới đối với chất bán dẫn nước ngoài.

Theo ông, Nhà Trắng sẽ sớm công bố các mức thuế quan mới đối với dược phẩm và chất bán dẫn “trong vòng 1 tuần tới hoặc lâu hơn.”

Các chính phủ trên khắp thế giới đang chuẩn bị cho làn sóng thuế quan mới của Mỹ, dự kiến có hiệu lực trong tuần này, đầu tiên là đối với nhiều sản phẩm của Brazil vào ngày 6/8 và sau đó là hàng chục nền kinh tế khác, trong đó có Liên minh châu Âu (EU) và Đài Loan (Trung Quốc), từ ngày 7/8.

Tổng thống Trump coi việc áp đặt thuế quan là công cụ giúp các nhà xuất khẩu Mỹ có vị thế mạnh mẽ hơn, đồng thời khuyến khích sản xuất trong nước bằng cách ngăn chặn hàng nhập khẩu nước ngoài. Tuy nhiên, cách tiếp cận này kéo theo những lo ngại về lạm phát cùng các tác động về kinh tế./.

Theo TTXVN