Tổng thống Trump: Mỹ và Canada có thể sớm đạt thỏa thuận

Tổng thống Donald Trump bày tỏ lạc quan về khả năng giải quyết cuộc chiến thương mại với Canada, cho rằng hai nước có thể đạt được thỏa thuận “khá sớm”, song không đưa ra thông tin chi tiết về việc liệu các cuộc đàm phán chính thức giữa hai nền kinh tế đã được nối lại hay chưa.

Tổng thống Trump phát biểu trong cuộc gặp Thủ tướng Ireland Micheál Martin tại Dublin ngày 12/9/2026. Ảnh: Getty Images.

Ngày 12/9, khi được hỏi liệu ông có dự định rút Mỹ khỏi Hiệp định Thương mại Mỹ-Mexico-Canada (USMCA) hay không, trong cuộc gặp Thủ tướng Ireland Micheál Martin tại Dublin, Tổng thống Mỹ đã né tránh câu hỏi này, đồng thời cho biết Canada muốn đạt thỏa thuận với Washington và ông đang tìm kiếm các điều khoản tốt hơn cho nông dân Mỹ. Ông Trump cho rằng Canada cần đối xử tốt hơn với nông dân Mỹ và không nên áp thuế đối với các mặt hàng nông sản của nước này. Theo ông, Canada đang áp mức thuế lên tới 400% đối với một số sản phẩm của nông dân Mỹ và nước này nên dỡ bỏ các loại thuế quan này. Ông nói thêm: “Có lẽ các bạn sẽ sớm thấy một thỏa thuận với Canada”.

Căng thẳng thương mại Mỹ-Canada thời gian qua đã vượt ra ngoài vấn đề thuế quan, đe dọa ảnh hưởng đến các chuỗi cung ứng xuyên biên giới, trong đó có ngành sản xuất ô tô.

Tranh chấp thương mại cũng làm gia tăng căng thẳng giữa hai nước vốn là những đồng minh thân cận. Tổng thống Trump nhiều lần đề cập khả năng biến Canada thành “bang thứ 51” của Mỹ và gọi Thủ tướng Carney là “thống đốc”, những phát biểu làm gia tăng tâm lý phản đối ông Trump tại Canada và tạo điều kiện để ông Carney nhấn mạnh vai trò bảo vệ chủ quyền quốc gia. Ông Trump cũng chỉ thị sử dụng tên “Hồ America” thay cho tên hồ Ontario trên các bản đồ của Mỹ.

Căng thẳng với Canada diễn ra trong bối cảnh đảng Cộng hòa của Tổng thống Trump đang nỗ lực duy trì quyền kiểm soát Quốc hội trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11. Theo nguồn tin, tỷ lệ ủng hộ ông Trump đang ở mức thấp trong bối cảnh cử tri lo ngại về tình hình kinh tế và cách chính quyền xử lý cuộc xung đột với Iran.

Tranh chấp thương mại cũng làm gia tăng căng thẳng giữa hai nước vốn là những đồng minh thân cận. Ảnh: AFP.

Cuộc đối đầu thương mại với Canada cũng có nguy cơ làm gia tăng sức ép về giá cả, vốn là một trong những mối quan tâm hàng đầu của cử tri Mỹ. Các nghị sĩ Cộng hòa tại những bang quan trọng, trong đó có Michigan, nơi diễn ra một cuộc đua then chốt vào Thượng viện, có thể chịu tác động bất lợi từ vấn đề này.

Trong khi đó, chưa rõ khi nào Mỹ và Canada sẽ nối lại các cuộc đàm phán chính thức. Tổng thống Trump đã đe dọa ngừng bán máy bay của tập đoàn Bombardier Inc. có trụ sở tại Canada tại thị trường Mỹ, đồng thời đặt vấn đề về giá trị đồng tiền của Canada.

Thanh Vân

Nguồn: Finance.yahoo.