Tổng thống Trump điện đàm "gay gắt" với lãnh đạo châu Âu, kêu gọi Tổng thống Zelensky "hãy thực tế”

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông và các nhà lãnh đạo châu Âu đã thảo luận về các đề xuất chấm dứt xung đột ở Ukraine với những lời lẽ “khá gay gắt”, đồng thời nói thêm rằng Tổng thống Volodymyr Zelenskyy “phải thực tế” về lập trường của Ukraine đối với một kế hoạch hòa bình.

Tổng thống Mỹ Donald Trump điện đàm với lãnh đạo Anh, Pháp, Đức về xung đột Ukraine ngày 10/12. Ảnh: Getty.

Khi được hỏi về cuộc điện đàm với Thủ tướng Anh Keir Starmer, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Đức Friedrich Merz, Tổng thống Trump nói: "Chúng tôi đã thảo luận về Ukraine bằng những lời lẽ khá gay gắt". Ông nói thêm: "Tôi nghĩ chúng tôi đã có một vài bất đồng nhỏ về một số người, và chúng ta sẽ xem kết quả ra sao. Và chúng tôi đã nói rằng, trước khi đến một cuộc họp, chúng tôi muốn biết một số điều".

Ông Trump cũng cho biết các nước châu Âu muốn tổ chức các cuộc đàm phán mới vào cuối tuần này nhưng cảnh báo rằng họ có nguy cơ "lãng phí thời gian" trong bối cảnh chia rẽ về kế hoạch của Mỹ nhằm chấm dứt xung đột. Ông nói: "Họ muốn chúng tôi tham dự một cuộc họp ở châu Âu vào cuối tuần này, và chúng tôi sẽ đưa ra quyết định tùy thuộc vào kết quả họ mang tới. Chúng tôi không muốn lãng phí thời gian."

Cũng trong phát biểu hôm 10/12, Tổng thống Trump cũng kêu gọi Tổng thống Ukraine Zelenskyy “hãy thực tế” và bày tỏ sự ủng hộ của ông đối với việc tổ chức bầu cử ở Ukraine.

Những bình luận của Tổng thống Trump được đưa ra trong bối cảnh rạn nứt ngày càng lớn với châu Âu sau khi ông mô tả châu Âu là “suy tàn” và “yếu kém” trong chiến lược an ninh quốc gia mới.

Trong khi đó, theo tuyên bố từ văn phòng Thủ tướng Anh, trong cuộc điện đàm kéo dài 40 phút “các nhà lãnh đạo đã thảo luận về những diễn biến mới nhất xung quanh các cuộc đàm phán hòa bình do Mỹ dẫn đầu đang diễn ra, hoan nghênh những nỗ lực của Mỹ nhằm đạt được một nền hòa bình công bằng và lâu dài cho Ukraine” và “công tác chuẩn bị cho kế hoạch hòa bình đang được tiến hành khẩn trương và sẽ tiếp tục trong những ngày tới.”

Thúy Hà

Nguồn: Le Monde