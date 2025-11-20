Tổng thống Nga kêu gọi tăng tốc phát triển AI

Tại chuỗi sự kiện của Hội nghị quốc tế AI Journey 2025 (Hành trình vào thế giới trí tuệ nhân tạo), diễn ra ở thủ đô Moscow từ ngày 19-21/11, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đưa ra loạt tuyên bố quan trọng về định hướng phát triển trí tuệ nhân tạo (AI) của Nga, nhấn mạnh vai trò sống còn của công nghệ này đối với chủ quyền quốc gia, an ninh thông tin và vị thế quốc tế của Moscow.

Tổng thống Putin phát biểu khai mạc Hội nghị quốc tế AI Journey 2025 tại thủ đô Moscow, ngày 19/11/2025. Ảnh: RIA.

Phát biểu tại phiên khai mạc hội nghị, tổng thống Putin nhấn mạnh rằng các hệ thống AI tạo sinh và mô hình ngôn ngữ lớn đang trở thành “công nghệ chiến lược”, có khả năng định hình quan điểm xã hội, ảnh hưởng đến giá trị và thế giới quan của cả quốc gia. Theo ông, Nga không thể để mình phụ thuộc vào các mô hình phát triển ở nước ngoài, đặc biệt trong bối cảnh cạnh tranh công nghệ và các lệnh trừng phạt phương Tây ngày càng siết chặt.

Nhà lãnh đạo Nga kêu gọi xây dựng lực lượng đặc nhiệm quốc gia về AI nhằm phối hợp các chương trình nghiên cứu, đào tạo và phát triển năng lực AI nội địa. Ông cũng lưu ý rằng sự bùng nổ của AI khiến nhu cầu về năng lực tính toán và nguồn điện tăng mạnh, yêu cầu Nga phải mở rộng mạng lưới trung tâm dữ liệu và phát triển các nguồn năng lượng đi kèm, bao gồm cả các nhà máy điện hạt nhân quy mô nhỏ.

Dù thừa nhận Nga còn tụt hậu so với Mỹ và Trung Quốc, tổng thống Putin khẳng định Moscow đã đạt được những bước tiến quan trọng với hai mô hình lớn là GigaChat của Sberbank và Yandex GPT — được xem là nền tảng cho các ứng dụng AI thế hệ mới. Sberbank đã ra mắt phiên bản GigaChat mới ngay tại sự kiện, đồng thời trình diễn nhiều sản phẩm sử dụng AI, từ robot hình người đến thiết bị y tế tự động.

Tổng thống Putin tham quan triển lãm trong khuôn khổ Hội nghị quốc tế AI Journey 2025 tại Moscow, ngày 19/11/2025. Ảnh: Reuters

Tổng thống Putin đặt mục tiêu đóng góp của các công nghệ AI cho GDP Nga phải vượt 11 nghìn tỷ rúp vào năm 2030, đồng thời kêu gọi xây dựng kế hoạch triển khai AI quốc gia và yêu cầu các cơ quan nhà nước lẫn doanh nghiệp tăng cường ứng dụng công nghệ này.

Hội nghị “Hành trình vào thế giới trí tuệ nhân tạo” năm nay do Tập đoàn Sberbank của Nga và Liên minh trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo tổ chức. Ngoài các diễn giả đến từ Nga, hội nghị còn thu hút sự tham gia của các chuyên gia quốc tế đến từ Trung Quốc, Ấn Độ, Brazil và Mỹ chia sẻ về cách ứng dụng trí tuệ nhân tạo tại các quốc gia này.

Ngọc Liên

Tass/Reuters