Cơ quan của Đảng bộ Đảng Cộng Sản Việt Nam tỉnh Thanh Hóa
Tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hóa

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Thế giới

Ba Lan triển khai 10.000 binh sỹ sau vụ nổ đường sắt

Lê Hà
(Baothanhhoa.vn) - Ba Lan đang tăng cường các biện pháp an ninh sau vụ nổ đường sắt mà Warsaw quy trách nhiệm cho Nga, với kế hoạch triển khai 10.000 binh sĩ bảo vệ cơ sở hạ tầng trọng yếu và đóng cửa lãnh sự quán Nga cuối cùng còn hoạt động trong nước.

Ba Lan đang tăng cường các biện pháp an ninh sau vụ nổ đường sắt mà Warsaw quy trách nhiệm cho Nga, với kế hoạch triển khai 10.000 binh sĩ bảo vệ cơ sở hạ tầng trọng yếu và đóng cửa lãnh sự quán Nga cuối cùng còn hoạt động trong nước.

Ảnh minh hoạ: The Times

Động thái cứng rắn của Warsaw diễn ra trong bối cảnh căng thẳng khu vực leo thang, khi các nước láng giềng như Romania cũng phải điều máy bay chiến đấu do UAV xâm nhập không phận trong lúc Nga tiếp tục tấn công các mục tiêu ở Ukraine.

Trước đó, Ba Lan thông báo sẽ đóng cửa lãnh sự quán Nga cuối cùng còn hoạt động trên lãnh thổ nước này và kêu gọi các đồng minh EU hạn chế hoạt động của các nhà ngoại giao Nga trong khu vực tự do đi lại Schengen nhằm đáp trả vụ phá hoại đường sắt.

Chiến dịch này sẽ được triển khai với sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan nhà nước, trong đó mục tiêu chính là đảm bảo an ninh công cộng và bảo vệ các cơ sở hạ tầng quan trọng.

Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Władysław Kosiniak-Kamysz cho biết chiến dịch “Horyzont” (Chân Trời) sẽ tập trung vào việc bảo vệ hệ thống đường sắt và các cơ sở hạ tầng chiến lược khác, sau khi một loạt vụ nổ gây thiệt hại nghiêm trọng cho tuyến đường sắt phía Nam thủ đô Vacsava vào cuối tuần qua. Trong khi đó, Các điều tra viên cũng đã phát hiện dấu hiệu của sự can thiệp vào đường ray và các đoạn cáp treo bị đứt, làm gia tăng căng thẳng trong bối cảnh chiến tranh đang diễn ra ở Ukraine.

Tại cuộc họp báo chung với Bộ trưởng Nội vụ Marcin Kierwiński, Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan khẳng định chiến dịch này sẽ là một trong những chiến dịch quân sự lớn nhất của nước này. Theo ông, việc triển khai quân đội trên đường phố không phải là điều bất thường ở châu Âu, nơi các quốc gia thường xuyên sử dụng lực lượng vũ trang để đảm bảo an ninh trong bối cảnh các mối đe dọa phức tạp.

Bộ trưởng Kosiniak-Kamysz nhấn mạnh: "Chúng tôi có một quân đội mạnh mẽ, đứng thứ ba trong NATO. Việc binh lính xuất hiện trên đường phố là một phần trong nỗ lực duy trì an ninh cho người dân, đặc biệt là trong bối cảnh hiện nay."

Trong khi đó, Bộ trưởng Nội vụ Marcin Kierwiński cho rằng trong kỷ nguyên “chiến tranh hỗn hợp,” các cơ quan nhà nước cần phải hợp tác chặt chẽ để đối phó với những mối đe dọa tiềm tàng, nhất là khi các cuộc tấn công phá hoại có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Các lực lượng cảnh sát, quân đội và an ninh đường sắt sẽ được tổ chức thành các “nhóm tác chiến” nhằm ứng phó kịp thời với các tình huống khẩn cấp.

Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Ba Lan, Wiesław Kukuła, thông báo rằng chiến dịch “Horyzont” sẽ chính thức bắt đầu vào ngày 21/11.

Lê Hà

Nguồn: RTE, The Times

#Ba lan #Triển khai #Nga #Vụ nổ #UAV #Bảo vệ #Lực lượng vũ trang

