Kế hoạch hòa bình Ukraina mới của Mỹ: Kyiv nhượng đất, cắt giảm quy mô quân đội và vũ khí

Axios, Financial Times dẫn các nguồn tin cho hay chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa đưa ra một đề xuất hòa bình mới nhằm chấm dứt chiến tranh tại Ukraine, trong đó Kyiv có thể phải nhượng một phần lãnh thổ, cắt giảm quy mô quân đội và từ bỏ một số vũ khí quan trọng.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, Tổng thống Mỹ Donald Trump, Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Trends

Kế hoạch 28 điểm do Mỹ soạn được cho là tham vấn với phía Nga và gần như trùng khớp với các yêu cầu của Moscow, trong khi giới chức Ukraine cảnh báo rằng kế hoạch sẽ khó có thể chấp nhận nếu không có điều chỉnh đáng kể.

Thông tin này xuất hiện trước cuộc họp giữa Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và các quan chức quân sự Mỹ tại Kyiv, trong bối cảnh Ukraine tiếp tục mất lãnh thổ ở phía đông và kêu gọi thêm hỗ trợ từ các đồng minh. Nga, ngược lại, phủ nhận sự tồn tại của bất kỳ kế hoạch hòa bình mới nào.

Theo Financial Times, kế hoạch đề xuất yêu cầu Ukraine từ bỏ các phần lãnh thổ thuộc các vùng mới sáp nhập vào Nga ở Donbass mà Kyiv vẫn đang kiểm soát, cắt giảm một nửa quy mô quân đội và từ bỏ những loại vũ khí quan trọng. Bản đề xuất còn bao gồm việc thu hẹp hỗ trợ quân sự của Mỹ cho Ukraine. Kế hoạch giả định rằng Ukraine sẽ không còn nhận các hệ thống như ATACMS hoặc Storm Shadow.

Financial Times dẫn nguồn tin cho biết “Bên cạnh đó, lực lượng quân sự nước ngoài sẽ không được phép hiện diện trên đất Ukraine, và Kyiv sẽ không còn nhận các tên lửa tầm xa của phương Tây có khả năng đánh sâu vào Nga”,

Washington được cho là đã hối thúc chính quyền Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky chấp nhận đề xuất do một nhóm giới chức đương nhiệm và cựu quan chức của Nga và Mỹ đã tham gia xây dựng. Kế hoạch này dự kiến được một phái đoàn Mỹ do Bộ trưởng Lục quân Dan Driscoll dẫn đầu trình bày tại Kyiv vào ngày 20/11.

Tuy nhiên, các quan chức Ukraine đã được tiếp cận bản kế hoạch nói rằng nội dung các đề xuất này phản chiếu các yêu cầu tối đa của Moscow và nếu không có điều chỉnh đáng kể, Ukraine sẽ không thể chấp nhận.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky chưa bình luận trực tiếp về thông tin liên quan đến bản kế hoạch hòa bình mới do Washington đề xuất, song nhấn mạnh, Kyiv ủng hộ các biện pháp nhằm mang lại hòa bình thực chất. Ông cũng nhấn mạnh vai trò của Tổng thống Mỹ Donald Trump, cho rằng chỉ nhà lãnh đạo Mỹ mới có đủ sức mạnh để chấm dứt xung đột giữa Nga và Ukraine.

Về phía Nga, giới chức nước này luôn khẳng định bất kỳ thỏa thuận bền vững nào cũng phải giải quyết các yêu cầu an ninh cốt lõi, bao gồm việc Ukraine giữ trung lập, không gia nhập NATO và các khối quân sự khác, phi quân sự hóa và “phi phát xít hóa”, cũng như chấp nhận thực tế lãnh thổ hiện nay.

Lê Hà

Nguồn: Axios, Financial Times, Aljazeera