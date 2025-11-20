Đại đoàn kết toàn dân tộc - Gốc vững, cây bền

“Gốc có vững, cây mới bền. Xây lầu thắng lợi trên nền Nhân dân”. Câu thơ của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong “Bài thơ cổ động”, năm 1948 đã thể hiện rất rõ tư tưởng lấy dân làm gốc. Để phát huy hơn nữa quyền làm chủ của Nhân dân, củng cố sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc thì vai trò nòng cốt chính trị, hạt nhân đoàn kết của MTTQ các cấp và các tổ chức chính trị - xã hội đã và đang đặt ra những yêu cầu mới trong tình hình mới.

Đồng bào vùng cao xứ Thanh trong niềm vui Ngày Đại đoàn kết.

Muôn nghìn lối gõ cửa trái tim...

“Làm cán bộ mặt trận phải giao tiếp khéo léo, linh hoạt. Điều cần nhất vẫn là sự chân thành, tạo niềm tin, uy tín với Nhân dân, nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Có muôn nghìn lối để gõ cửa trái tim mọi người, để họ đồng cảm, thấu hiểu, tin tưởng, ủng hộ, nghe theo và làm đúng đường lối”.

Là người am hiểu sâu sắc công tác dân tộc và tôn giáo, lĩnh vực công tác giám sát và phản biện xã hội, chị Lê Thị Huyền, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa khẳng định: Trước bất kỳ nội dung nào, tình huống nào phát sinh từ cơ sở trong công tác, để giải quyết, người cán bộ phải nắm vững nguyên tắc được quy định trong hiến pháp, luật, thông tư và các quy định khác của pháp luật để truyền đạt với Nhân dân. Khi họ chưa hiểu, phải kiên nhẫn giải thích, khi phát hiện họ thực hiện chưa đúng, phải chỉ rõ để họ hiểu và tự giác sửa sai. Giám sát, phản biện xã hội tốt nghĩa là thông qua các hoạt động của mình, tổ chức mặt trận đã và đang giúp Nhân dân và hệ thống chính trị tổ chức thực hiện những điều đúng đắn được Đảng và Nhà nước quy định.

“Một vài bó rau, quà quê đặc sản, những bức thư tay ngả màu thời gian, đó là tình cảm vô giá từ Nhân dân mà tôi nhận được trong suốt thời làm công tác mặt trận. Học ngành kế toán - tài chính mà lại làm mặt trận. Làm rồi lại nặng nợ khó quên”.

Nói trong nét cười và ánh mắt tràn ngập niềm vui, chị Huyền lại hăm hở chuẩn bị hồ sơ tài liệu cho các đợt tập huấn tiếp theo dù chị đã nghỉ hưu vài năm nay.

Xã Nga An, Thanh Hóa là nơi có hơn 40% đồng bào theo đạo công giáo sinh sống. Bí thư Chi bộ, Trưởng ban công tác mặt trận Trần Văn Mẫn sinh năm 1985, cũng là người theo đạo công giáo. Từng được tuyên dương là cán bộ chi đoàn tiêu biểu toàn quốc, năm 2025, anh Mẫn tiếp tục được biểu dương là trưởng ban công tác mặt trận tiêu biểu toàn tỉnh. Có mặt ở buổi sinh hoạt chi bộ đầu tháng 11 mới thấy được “bản lĩnh” của người bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận này.

Trong chi bộ thôn Tòng Chính, có nhiều đảng viên 213 là cán bộ trung cao cấp về hưu, nhiều đồng bào theo công giáo. Khi thảo luận ý kiến về phong trào khuyến học khuyến tài, vệ sinh môi trường, tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân, tại cuộc họp đã có nhiều ý kiến khác nhau. Kiên nhẫn giải thích thuyết phục từng người, cuộc họp kết thúc với các điểm đồng thuận chung nhất có thể.

“Cán bộ phải gương mẫu, có kế hoạch rõ ràng cụ thể, giải thích thật cặn kẽ là chúng tôi nghe theo”. Ông Mai Công Tài, nguyên Chủ tịch UBND xã Nga Điền giai đoạn 1990-1994, hiện đang sinh hoạt chi bộ thôn Tòng Chính nói.

Là Ủy viên Ủy ban MTTQ xã Nga An, trùm chánh giáo xứ Điền Hộ, Trần Văn Giới chia sẻ: Nhất quán với tinh thần “đồng bào giáo dân tốt cũng là một công dân tốt”, nên mọi chủ trương vận động đồng bào công giáo, xây dựng quê hương đẹp giàu là đồng bào đồng thuận.

“Sự khác biệt giữa các cá nhân, trong mỗi cộng đồng là điều tất yếu. Khi vận động, thuyết phục, mình phải lấy điểm chung nhất, tích cực nhất để giải thích. Ví dụ, để môi trường cảnh quan của xã sạch đẹp, mình phải kêu gọi xã hội hóa mua vài máy cắt cỏ. Lần đầu cắt cỏ đúng ngày đồng bào đi lễ cuối tuần. Họ thấy con đường sạch đẹp, tự khắc sẽ chung tay thực hiện. Hay như con đường đi từ khu nghĩa trang của đồng bào theo đạo công giáo ra đường liên thôn. Ban đầu chỉ vài hộ đồng thuận, ban công tác mặt trận kiên trì động viên. Đảng viên gương mẫu làm trước. Các hộ thấy vậy làm theo. Dự kiến cuối năm nay sẽ giải phóng xong mặt bằng”.

Anh Trần Văn Mẫn tâm sự như vậy khi cùng chúng tôi đi dạo quanh các con đường được kiên cố hóa nội thôn và liên thôn. Trưởng ban công tác mặt trận ấy trong nhiệm kỳ qua đã làm tốt công tác phối hợp, động viên Nhân dân đóng góp để xây dựng nhà văn hóa thôn trị giá 1,4 tỷ đồng, vận động Nhân dân hiến 1.540m2 đất thổ cư để làm đường giao thông nông thôn...

“Nếu thấy khó, thấy vướng mà dừng thì người làm công tác mặt trận chưa làm hết vai trò trách nhiệm của mình. Không chỉ tuyên truyền, mình còn vận động, tập hợp, rồi làm tiếp cả việc giám sát, phản biện xã hội. Nghĩa là trong các khâu, các mặt công tác, cán bộ mặt trận vừa đại diện cho vai trò làm chủ của Nhân dân, vừa tham gia xây dựng Đảng, chính quyền. Ý nghĩa lắm” - chị Lê Thị Huyền, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa nói. Với chị, điều đẹp đẽ nhất của người làm công tác mặt trận chính là luôn tìm tòi, thúc đẩy và kích hoạt để mỗi người dân thấy mình thêm giá trị khi đóng góp vào phong trào chung của quê hương. Đúng như lời dặn dò của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với những người làm công tác mặt trận: Để phù hợp với những yêu cầu, nhiệm vụ trung tâm khác nhau trong mỗi giai đoạn cách mạng, đòi hỏi phải xác định điểm tương đồng, “mẫu số chung” cơ sở quan trọng vững chắc để khơi dậy, phát huy và quy tụ lòng người, tập hợp được đông đảo các giai cấp, tầng lớp, các tôn giáo, dân tộc, huy động mọi lực lượng trong Nhân dân.

Dưỡng chất nuôi cây đoàn kết - vì Nhân dân phục vụ

Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động nhằm phát huy năng lực thu hút, tập hợp đoàn kết các lực lượng xã hội được coi là nhiệm vụ cấp thiết của MTTQ các cấp trong giai đoạn hiện nay. Thời gian tới, “MTTQ đổi mới phương thức tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động theo hướng thiết thực, hiệu quả phát động, lấy cộng đồng dân cư, lấy chăm lo quyền và lợi ích của Nhân dân là mục tiêu triển khai. Thực hiện tốt công tác giám sát, phản biện bằng việc phát huy tốt vai trò của các ban tư vấn, hội đồng tư vấn trong các chương trình giám sát, phản biện xã hội. Nội dung giám sát tập trung vào các vấn đề hơi thở cuộc sống của Nhân dân, những vấn đề mà cử tri quan tâm và kiến nghị, những vấn đề bức xúc ở cơ sở”. Bà Nguyễn Thị Phương, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh nhấn mạnh.

Chị Ngô Thị Hằng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Quảng Ninh chia sẻ: sau sáp nhập, địa phương còn nhiều khó khăn, dân trí, kinh tế, cơ sở vật chất ở các khu vực còn chưa đồng đều. Khi thực hiện các cuộc vận động, tập hợp đoàn kết toàn dân, điều quan trọng nhất là phải dựa trên thực tiễn, không cào bằng, máy móc.

“Thôn Ninh Phạm, xã Quảng Ninh là rốn nước. Ảnh hưởng cơn bão số 5, số 6 vừa qua, có nhà trong thôn hơn 4 sào chỉ thu được khoảng 20 cân thóc thì lấy mô mà đóng góp gần 1 triệu 1 khẩu làm đường giao thông cô ơi”. Ông Lê Văn Len, 72 tuổi, ở thôn Ninh Phạm buồn bã nói. Thực tế này khiến trưởng ban công tác mặt trận của thôn, ông Nguyễn Ngọc Hiệp phải có thông báo điều chỉnh kế hoạch làm đường nông thôn trong cuộc họp cuối tháng 10. Hiện kế hoạch làm đường trong thôn mới đạt 2/3 kế hoạch, dự kiến sẽ còn kéo dài. Ngay trên trục đường Ninh - Hải (nối liền xã Quảng Ninh cũ và xã Quảng Hải cũ) vẫn còn vài chục hộ chưa đóng góp. “Cách làm vẫn là tuyên truyền, vận động người dân, nhất là những người xa quê thành đạt. Chứ không thể áp lên các hộ hiện còn khó khăn trong thôn”. Ông Nguyễn Ngọc Hiệp, Bí thư Chi bộ, Trưởng ban công tác mặt trận thôn Ninh Phạm nói tại cuộc họp.

“Nhằm khắc phục khó khăn, chúng tôi sẽ lấy thế mạnh về con người để phát huy. Những cán bộ mặt trận có kinh nghiệm trong giám sát phản biện sẽ trao đổi kinh nghiệm với lớp cán bộ trẻ. Còn khoảng hơn 20% Ủy viên Ủy ban MTTQ xã Quảng Ninh là người trẻ trên dưới 30 tuổi sẽ là nòng cốt trong phong trào bình dân học vụ số”. Chị Ngô Thị Hằng chia sẻ các giải pháp trước mắt tháo gỡ khó khăn trong công tác mặt trận tại địa phương.

Mẫu số chung trong cộng đồng người Việt Nam chính là sự ý thức cao độ của tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc. Việc phát huy sức mạnh ấy lại không hề có công thức chung “xơ cứng” khi tổ chức thực hiện tại địa phương. Vậy nên, sự chủ động sáng tạo, dám nghĩ, dám làm chính là phẩm chất nổi trội của cán bộ làm công tác mặt trận hiện nay. Cây đoàn kết hợp thành sức mạnh toàn dân có muôn nghìn mạch rễ bám chặt trong đời sống. Dưỡng chất nuôi cây chính là tinh thần làm việc của người cán bộ: việc gì có lợi cho dân thì gắng sức làm, điều gì có hại cho dân thì hết sức tránh. Có vậy, gốc mới vững, cây mới bền, xây lầu thắng lợi trên nền Nhân dân.

Bài và ảnh: Nguyễn Hường