Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố thời điểm gặp Chủ tịch Trung Quốc

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông sẽ gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong 4 tuần tới. Cuộc gặp dự kiến diễn ra bên lề một diễn đàn quốc tế quan trọng, với mục tiêu bàn thảo các vấn đề then chốt trong quan hệ hai nước, từ thương mại, chuỗi cung ứng, công nghệ cho đến an ninh khu vực và biến đổi khí hậu.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: Reuters.

Theo Nhà Trắng, đây được coi là dịp để hai nhà lãnh đạo trực tiếp trao đổi nhằm giảm thiểu căng thẳng, sau hàng loạt bất đồng liên quan đến chính sách thuế quan. Các quan chức Mỹ nhấn mạnh Washington mong muốn duy trì “cạnh tranh có trách nhiệm” với Bắc Kinh, đồng thời tìm kiếm những lĩnh vực hợp tác thiết thực.

Trong một bài đăng trên Truth Social, ông Trump cho rằng Trung Quốc đã ngừng mua đậu nành của Mỹ "chỉ vì lý do đàm phán" và cam kết sử dụng "một phần nhỏ" doanh thu từ thuế quan để hỗ trợ nông dân bị ảnh hưởng. Ông Trump viết: "Chúng ta đã kiếm được rất nhiều tiền từ thuế quan, và chúng ta sẽ lấy một phần nhỏ trong số đó để giúp đỡ nông dân của chúng ta. Tôi sẽ không bao giờ làm thất vọng nông dân của chúng ta.”

Bài đăng trên mạng xã hội Truth Social của Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 1/10.

Hiện các nhà nhập khẩu Trung Quốc vẫn chưa mua đậu nành từ vụ thu hoạch mùa thu của Mỹ, khiến nông dân Mỹ thiệt hại hàng tỷ đô la do mất doanh số. Mùa thu là mùa tiếp thị chính cho đậu nành Mỹ khi nông dân thu hoạch vụ mùa tươi từ ruộng. Tuy nhiên, Trung Quốc, nước nhập khẩu đậu nành hàng đầu thế giới, đã chuyển sang Nam Mỹ để tìm nguồn cung, gây áp lực lên giá đậu nành Mỹ.

Tổng thống Trump cũng chỉ trích người tiền nhiệm Joe Biden vì được cho là đã không thực thi các thỏa thuận thương mại với Trung Quốc, những thỏa thuận đáng lẽ đòi hỏi việc mua một lượng lớn sản phẩm nông nghiệp của Mỹ, đặc biệt là đậu nành.

Thu Uyên

Theo DNTV, Reuters