Tổng thống Mexico tái khẳng định đoàn kết với Cuba

Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum ngày 26/11 tái khẳng định tình đoàn kết của Mexico với Cuba, đồng thời bày tỏ phản đối mọi biện pháp bao vây thương mại hoặc năng lượng nhằm vào quốc đảo Caribe này, cũng như bảo vệ quyền tự quyết định vận mệnh của người dân Cuba.

Phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ, Tổng thống Sheinbaum nhấn mạnh chính sách đối ngoại của Mexico dựa trên nguyên tắc tôn trọng quyền tự quyết của các dân tộc, đồng thời khẳng định không quốc gia nào được can thiệp vào công việc nội bộ của Cuba.

Trả lời câu hỏi của phóng viên về lập trường của Chính phủ Mexico đối với Cuba, bà Sheinbaum nêu rõ: “Chỉ người dân Cuba mới có quyền quyết định vận mệnh của đất nước mình, không ai khác”.

Theo nhà lãnh đạo Mexico, nước này đã duy trì quan hệ đoàn kết và hữu nghị với Cuba trong nhiều thập kỷ, đồng thời từ lâu phản đối các biện pháp nhằm cô lập kinh tế quốc đảo này.

Bà Sheinbaum một lần nữa khẳng định Mexico phản đối các biện pháp trừng phạt thương mại nhằm vào Cuba và những biện pháp hạn chế khả năng tiếp cận nguồn cung năng lượng của nước này, đồng thời lưu ý rằng những chính sách như vậy gây tổn hại trực tiếp đến người dân.

Bà nhấn mạnh: “Chúng tôi phản đối mọi biện pháp bao vây thương mại nhằm vào hòn đảo này, và hiện nay là bao vây năng lượng, bởi không chính sách nào nên nhằm vào người dân”.

Tổng thống Sheinbaum cho biết Mexico tiếp tục hỗ trợ Cuba thông qua việc cung cấp vật tư y tế và triển khai các hình thức viện trợ khác.

Bà cũng thông báo Cơ quan Hợp tác Phát triển Quốc tế Mexico gần đây đã mở văn phòng tại thủ đô La Habana nhằm tạo thuận lợi cho việc cung cấp lương thực và các hình thức viện trợ nhân đạo khác.

Trong năm 2026, Chính phủ Mỹ đã siết chặt đáng kể các biện pháp cấm vận thương mại, kinh tế và tài chính đối với Cuba thông qua các sắc lệnh hành pháp mới, áp thuế thứ cấp nhằm vào nguồn cung dầu mỏ và triển khai các biện pháp trừng phạt theo từng lĩnh vực do Bộ Tài chính và Bộ Ngoại giao Mỹ thực hiện.

Thanh Vân