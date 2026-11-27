EU bất đồng sâu sắc về ngân sách dài hạn, triển vọng đạt thỏa thuận còn bỏ ngỏ

Hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu (EU) ngày 26/11 kết thúc mà chưa đạt được đột phá trong đàm phán ngân sách dài hạn giai đoạn 2028-2034, khi các quốc gia thành viên tiếp tục bất đồng về mức chi tiêu và phân bổ nguồn lực. Những khác biệt giữa các nhóm nước, cùng lập trường cứng rắn của Pháp và Đức, đang khiến triển vọng đạt thỏa thuận trước cuối năm nay trở nên khó khăn.

Hội nghị được tổ chức nhằm tìm kiếm đồng thuận về ngân sách tiếp theo của EU, song các nhà lãnh đạo vẫn giữ nguyên những quan điểm khác biệt. Đề xuất thỏa hiệp trị giá 1.780 tỷ euro của Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa, giảm khoảng 10% so với dự thảo ban đầu, không nhận được sự ủng hộ cần thiết.

Bất đồng chủ yếu xoay quanh hai nhóm quốc gia. Nhóm 7 nước chủ trương tiết kiệm ngân sách muốn cắt giảm chi tiêu, trong khi 17 nước ủng hộ chính sách gắn kết phản đối việc tiếp tục thu hẹp nguồn lực dành cho các chương trình hỗ trợ phát triển. Trong các cuộc thảo luận, không bên nào sẵn sàng nhượng bộ trước, khiến tiến trình đàm phán rơi vào bế tắc.

Thủ tướng Italy Giorgia Meloni nhận định thỏa thuận về ngân sách 7 năm vẫn còn rất xa vời, đồng thời nhấn mạnh Rome chỉ chấp nhận văn kiện đáp ứng các điều kiện mà nước này cho là hợp lý và công bằng. Thủ tướng Hà Lan Rob Jetten cũng cho rằng không cần vội vàng đạt thỏa thuận.

Không khí hội nghị càng căng thẳng khi nhóm các nước chủ trương tiết kiệm ngân sách tẩy chay hình thức thảo luận theo nhóm nhỏ do ông Costa đề xuất, với lý do cách thức này tạo sức ép không công bằng đối với họ.

Trong khi đó, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron kêu gọi các nước đạt thỏa thuận trước ngày 31/12, cảnh báo không thể kéo dài đàm phán sang năm 2027 do nguy cơ vấn đề ngân sách EU bị tác động bởi chiến dịch bầu cử tổng thống Pháp. Ông cũng chỉ trích đề xuất cắt giảm ngân sách của Chủ tịch Hội đồng châu Âu là một sai lầm chiến lược.

Về phía Đức, Thủ tướng Friedrich Merz cho rằng mức cắt giảm ngân sách cần lớn hơn con số 204 tỷ euro mà ông Costa đề xuất. Những khác biệt trong quan điểm giữa Paris và Berlin, hai quốc gia có vai trò chủ chốt trong EU, tiếp tục là trở ngại đối với nỗ lực tìm kiếm đồng thuận.

Phát biểu sau hội nghị, ông Costa nhấn mạnh đây là một bước cần thiết trong tiến trình đàm phán và EU không thể để việc xây dựng ngân sách mới thất bại. Theo ông, khối cần hoàn tất quá trình này để ngân sách mới có thể bắt đầu được triển khai từ ngày 1/1/2028.

Đáng chú ý, những tranh cãi về ngân sách đã khiến vấn đề hỗ trợ Ukraine ít được quan tâm tại hội nghị. Các nhà lãnh đạo dự kiến thảo luận khoản vay hỗ trợ trị giá 45 tỷ euro dành cho Kiev trong bối cảnh nước này phải đối mặt với thâm hụt ngân sách gia tăng do ảnh hưởng của xung đột với Nga. Tuy nhiên, nội dung này gần như bị lu mờ trước những bất đồng về ngân sách dài hạn của EU.

Bích Hồng