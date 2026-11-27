Mỹ gia tăng sức ép thuế quan, các đối tác trước bài toán ứng phó

Mỹ một lần nữa phát đi tín hiệu cứng rắn trong chính sách thương mại khi thúc đẩy các biện pháp thuế quan mới nhằm vào những đối tác thương mại lớn, trong đó có Trung Quốc. Động thái này không chỉ làm gia tăng sức ép lên các nền kinh tế đối tác, mà còn đặt ra những thách thức đối với thương mại và chuỗi cung ứng toàn cầu. Đằng sau mục tiêu bảo vệ sản xuất nội địa là nỗ lực tái định hình lợi thế kinh tế theo hướng có lợi cho Mỹ. Tuy nhiên, liệu thuế quan có giúp Washington củng cố vị thế, hay sẽ tạo ra những hệ quả ngược đối với chính nền kinh tế Mỹ và quan hệ thương mại quốc tế?

Thuế quan trong chiến lược tái định hình sản xuất

Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) ngày 25/11 đã công bố kết luận sơ bộ cuộc điều tra theo Điều 301 của Đạo luật Thương mại Mỹ năm 1974, tập trung vào vấn đề mà Washington gọi là “tình trạng dư thừa công suất và sản lượng mang tính cơ cấu” trong các ngành sản xuất. Theo kết luận sơ bộ, 14 nền kinh tế có thể phải chịu các mức thuế bổ sung, gồm: Trung Quốc, Liên minh châu Âu (EU), Nhật Bản và 11 quốc gia, vùng lãnh thổ khác. Trong đó, Trung Quốc là trường hợp chịu mức đề xuất cao nhất.

Đằng sau cuộc điều tra là hai mục tiêu liên quan nhưng không đồng nhất. Mỹ muốn đưa hoạt động sản xuất, dòng vốn đầu tư và việc làm trở lại Mỹ, qua đó nâng cao năng lực công nghiệp trong nước và giảm sự phụ thuộc vào nguồn cung từ nước ngoài. Đồng thời, Washington cũng muốn buộc các đối tác điều chỉnh mô hình tổ chức sản xuất, phân bổ vốn đầu tư và chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, đặc biệt trong những lĩnh vực mà Mỹ cho rằng đang tạo ra lợi thế cạnh tranh không bình đẳng. Như vậy, bên cạnh việc đưa sản xuất trở lại Mỹ, Washington còn hướng tới thay đổi những yếu tố tạo nên sức cạnh tranh của các nền kinh tế đối tác.

Tuy nhiên, năng lực sản xuất lớn không đồng nghĩa với cạnh tranh thương mại không công bằng. Để xác định tình trạng dư thừa công suất gây tổn hại thị trường, cần làm rõ mối liên hệ giữa trợ cấp của nhà nước, sản lượng, giá xuất khẩu và thiệt hại đối với ngành sản xuất trong nước. Nếu thiếu tiêu chí minh bạch, khái niệm này có thể trở thành căn cứ mở rộng các biện pháp bảo hộ thương mại. Đáng chú ý, kết luận của USTR mới ở mức sơ bộ, chưa đồng nghĩa với việc thuế bổ sung đã có hiệu lực.

Tranh cãi pháp lý và phản ứng của đối tác

Điều 301 của Đạo luật Thương mại Mỹ năm 1974 đặt ra câu hỏi về ranh giới giữa quyền tự vệ thương mại và hành động đơn phương. Khi điều tra mở rộng sang mô hình sản xuất của nhiều nền kinh tế, Washington cần làm rõ tiêu chí xác định vi phạm và mức độ tương xứng.

Giáo sư Gregory Shaffer, chuyên gia luật quốc tế tại Đại học Georgetown, cho rằng việc Mỹ vận dụng Điều 301 đặt ra quan ngại về cơ sở pháp lý và giới hạn quyền lực hành pháp. Ông nhận định cuộc điều tra có thể trở thành công cụ để Washington áp thuế trên phạm vi toàn cầu, đồng thời cho phép Tổng thống điều chỉnh thuế suất tùy thời điểm. Cách tiếp cận này có nguy cơ mở rộng việc sử dụng các biện pháp thương mại đơn phương, đồng thời ảnh hưởng đến thẩm quyền của Quốc hội trong quyết định chính sách thuế quan theo Hiến pháp Mỹ.

Về phía châu Âu, người phát ngôn Ủy ban châu Âu Olof Gill cho biết EU sẽ xem xét kỹ kết luận của Mỹ, đồng thời bác bỏ nhận định châu Âu là nguồn gây dư thừa công suất. Thụy Sĩ cũng có phản ứng tương tự khi bác bỏ cáo buộc của Washington. Trong khi đó, dù không nằm trong danh sách bị điều tra, Na Uy khẳng định mô hình sản xuất của nước này dựa trên nhu cầu thị trường, không nhằm tạo ra nguồn cung dư thừa.

Trước những bất đồng này, các nền kinh tế liên quan phải cân nhắc giữa việc bảo vệ lợi ích thương mại và duy trì khả năng tiếp cận thị trường Mỹ. Trong khi phản đối các cáo buộc thiếu cơ sở, các nước cũng phải tính đến nguy cơ căng thẳng thương mại gia tăng nếu Washington tiếp tục mở rộng các biện pháp thuế quan. Bài toán đặt ra là vừa bảo vệ lợi ích quốc gia, vừa tránh để những bất đồng thương mại làm gián đoạn quan hệ kinh tế và chuỗi cung ứng.

Mỹ - Trung: Thuế quan và giới hạn của sức ép thương mại

Trung Quốc tiếp tục là trọng tâm trong chính sách thuế quan của chính quyền Tổng thống Donald Trump. Mỹ cáo buộc Bắc Kinh trợ cấp công nghiệp và đưa lượng lớn hàng hóa giá rẻ, từ thép, xe điện đến sản phẩm năng lượng mặt trời, ra thị trường toàn cầu.

Bắc Kinh bác bỏ nhận định này. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn cho rằng khái niệm “dư thừa công suất sản xuất” thiếu cơ sở, đồng thời kêu gọi hai nền kinh tế lớn nhất thế giới duy trì quan hệ ổn định.

Mỹ xem xét áp thuế 20% đối với hàng hóa Trung Quốc, ngoài mức khoảng 25% đã áp dụng trong nhiệm kỳ đầu của ông Trump. Trong khi đó, khoảng 30 tỷ USD hàng nhập khẩu Trung Quốc được cân nhắc giảm thuế thông qua Hội đồng Thương mại (Board of Trade). Washington vì thế vừa gây sức ép, vừa duy trì kênh thương lượng với Bắc Kinh.

Tuy nhiên, sức ép thuế quan có giới hạn khi doanh nghiệp Mỹ vẫn phụ thuộc vào hàng hóa, linh kiện và nguyên liệu Trung Quốc. Thuế quan có thể dịch chuyển dòng thương mại nhưng khó xóa bỏ sự gắn kết trong chuỗi cung ứng. Việc tách rời hai nền kinh tế sẽ gây tốn kém cho cả hai bên.

Cuộc điều tra kéo dài 8 tháng do Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer khởi xướng cho thấy sức ép thương mại với Trung Quốc là một phần trong chiến lược dài hạn của Washington. Dù vậy, chính sách thuế khó tạo dựng niềm tin nếu liên tục thay đổi, ngay cả khi hai bên vẫn duy trì kênh đàm phán.

Tác động ngược đối với kinh tế Mỹ

Thuế quan nhằm bảo vệ sản xuất trong nước, nhưng chính doanh nghiệp và người tiêu dùng Mỹ có thể phải gánh một phần chi phí. Khi hàng nhập khẩu trở nên đắt đỏ, lợi thế mà Washington kỳ vọng tạo ra có nguy cơ bị triệt tiêu bởi chi phí đầu vào và áp lực giá cả gia tăng.

Tác động này đáng chú ý với những ngành công nghiệp Mỹ phụ thuộc nguyên liệu, linh kiện và thiết bị nhập khẩu. Khi chi phí đầu vào tăng, doanh nghiệp phải thu hẹp lợi nhuận, điều chỉnh giá bán hoặc tìm nguồn thay thế. Tuy nhiên, chuyển đổi cần thời gian, nhất là với linh kiện chuyên dụng và chuỗi sản xuất đòi hỏi tiêu chuẩn kỹ thuật cao. Trong ngắn hạn, chính sách khuyến khích sản xuất nội địa có thể làm tăng chi phí của các nhà máy Mỹ trước khi nguồn cung trong nước đủ sức thay thế hàng nhập khẩu.

Đáng lo ngại hơn là chi phí nhập khẩu tăng có thể khiến giá hàng hóa trong nước tăng theo, làm gia tăng lạm phát. Nếu thuế áp dụng trên diện rộng và kéo dài, giá hàng hóa trung gian có thể tăng qua nhiều khâu sản xuất, phân phối, đẩy giá thành sản phẩm cuối cùng lên. Fed khi đó sẽ khó cân bằng giữa kiểm soát lạm phát và hỗ trợ tăng trưởng. Áp lực giá kéo dài cũng có thể làm thay đổi kỳ vọng về thời điểm, tốc độ điều chỉnh lãi suất, qua đó tăng chi phí vốn của doanh nghiệp và hộ gia đình. Nghịch lý là chính sách bảo hộ nhằm tạo lợi thế cho sản xuất trong nước có thể làm suy yếu sức mua và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế được bảo vệ.

Những lo ngại về chi phí và áp lực lạm phát cũng phần nào phản ánh qua diễn biến thị trường tài chính Mỹ trong ngày 25/11. Chỉ số Nasdaq Composite giảm 0,6% khi đóng cửa, có lúc giảm hơn 4%; S&P 500 giảm 0,25%, trong khi Dow Jones tăng 0,3%. Giá vàng giảm hơn 3%, xuống thấp nhất trong hơn một năm.

Cùng ngày, một chỉ số quan trọng Fed sử dụng để đánh giá lạm phát tăng 0,3%. Lợi suất trái phiếu Đức kỳ hạn 10 năm giảm 4,5 điểm cơ bản xuống 3,2%; lợi suất trái phiếu Mỹ cùng kỳ hạn giảm 6,8 điểm cơ bản xuống 4,834%, hướng tới phiên giảm thứ 7 trong 8 phiên.

Những diễn biến này còn chịu tác động từ triển vọng lạm phát và kỳ vọng chính sách tiền tệ; rủi ro thuế quan khiến dự báo chi phí, giá cả thêm phức tạp.

Kyle Handley, Giáo sư kinh tế tại Đại học California, San Diego, nhận định, sự bất định trong chính sách thuế quan khiến doanh nghiệp khó hoạch định dài hạn, có thể trì hoãn đầu tư và tuyển dụng. Ông cũng cho biết phần lớn chi phí thuế quan được chuyển sang doanh nghiệp Mỹ và cuối cùng là người tiêu dùng thông qua giá hàng hóa tăng. Theo ông, những tác động này có thể làm chậm hoạt động kinh tế và ảnh hưởng đến sức cạnh tranh của doanh nghiệp Mỹ.

Thương mại toàn cầu trước phép thử mới

Cuộc điều tra theo Điều 301 của Đạo luật Thương mại Mỹ năm 1974 diễn ra trong bối cảnh thương mại quốc tế ngày càng chịu tác động từ cạnh tranh chiến lược và xu hướng bảo hộ. Việc thuế quan được sử dụng như công cụ điều chỉnh quan hệ thương mại khiến doanh nghiệp phải tính đến rủi ro chính sách trong quyết định đầu tư và tổ chức sản xuất. Nếu các biện pháp hạn chế thương mại tiếp tục mở rộng, chuỗi cung ứng toàn cầu có nguy cơ phân mảnh, làm gia tăng chi phí và giảm hiệu quả sản xuất. Những vấn đề như trợ cấp và dư thừa công suất cần được đánh giá bằng dữ liệu minh bạch, tiêu chí nhất quán và cơ chế tham vấn, nhằm duy trì tính ổn định của hệ thống thương mại.

Đối với Việt Nam, Mỹ đề xuất áp mức thuế bổ sung tối đa 35%, nhưng mức này có thể giảm xuống 20% nếu hai nước đạt được Hiệp định thương mại đối ứng. Ở thời điểm hiện tại, đề xuất thuế quan chủ yếu tác động đến kỳ vọng kinh doanh; ảnh hưởng trực tiếp đến chi phí và lợi nhuận doanh nghiệp còn phụ thuộc vào mức thuế cuối cùng, phạm vi và thời điểm áp dụng. Mức độ tác động cũng sẽ khác nhau giữa các ngành, tùy thuộc vào tỷ trọng xuất khẩu sang Mỹ và khả năng điều chỉnh thị trường của từng doanh nghiệp.

Ở bình diện rộng hơn, Mỹ có thể tận dụng quy mô thị trường để thúc đẩy các đối tác điều chỉnh chính sách và chiến lược sản xuất. Tuy nhiên, việc gia tăng sức ép thuế quan cũng đặt ra giới hạn đối với khả năng duy trì vai trò của Mỹ trong mạng lưới thương mại toàn cầu. Khi điều kiện tiếp cận thị trường thiếu tính ổn định, các đối tác có thêm động lực mở rộng quan hệ kinh tế với những thị trường khác, qua đó từng bước điều chỉnh sự phụ thuộc vào Mỹ.

Đây là nghịch lý trong việc sử dụng sức mạnh thị trường: Washington có thể đạt được những nhượng bộ trước mắt, nhưng khó duy trì lợi thế nếu chính sách thuế quan thiếu ổn định và khả năng dự báo. Khi quyền tiếp cận thị trường ngày càng gắn với những điều kiện có thể thay đổi, các đối tác sẽ có thêm lý do để điều chỉnh quan hệ thương mại và phân tán rủi ro. Về lâu dài, Mỹ không chỉ đối mặt với nguy cơ suy giảm mức độ gắn kết kinh tế với các đối tác, mà còn có thể làm suy yếu sức hấp dẫn của chính thị trường này. Bởi trong thương mại quốc tế, quy mô thị trường tạo ra sức mạnh, nhưng tính ổn định và độ tin cậy của chính sách mới quyết định khả năng duy trì sức mạnh đó.

Thanh Giang