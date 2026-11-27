Bộ trưởng Quốc phòng Israel đe dọa di dời 1 triệu người Palestine tại Gaza nếu Hamas không giải giáp

Ngày 26/11, Bộ trưởng Quốc phòng trong chính phủ lâm thời Israel tiếp tục đưa ra lời đe dọa di dời 1 triệu người Palestine tại Dải Gaza nếu phong trào Hamas không từ bỏ vũ khí, bất chấp việc lực lượng này đã cam kết thực hiện điều đó.

Lời đe dọa mới của ông Israel Katz được đưa ra trong bối cảnh quân đội Israel gia tăng các hoạt động tiêu diệt có chủ đích tại vùng lãnh thổ Palestine, bất chấp lệnh ngừng bắn đang có hiệu lực.

Viết trên mạng xã hội X, ông Katz tuyên bố: “Các thủ lĩnh Hamas và tất cả những người tham gia vụ thảm sát ngày 7/10 đang bị truy lùng và truy đuổi”. Ông đề cập đến cuộc tấn công của Hamas nhằm vào Israel ngày 7/10/2023, sự kiện châm ngòi cho cuộc xung đột tại Gaza. Theo các điều khoản của thỏa thuận ngừng bắn do Tổng thống Mỹ Donald Trump làm trung gian, có hiệu lực từ tháng 10/2025, lực lượng Israel được phép tiếp tục hiện diện tại 53% diện tích Dải Gaza. Tuy nhiên, trong bài viết hôm 26/11, ông Katz cho biết “70% lãnh thổ Gaza đã bị phá hủy và hiện do quân đội Israel kiểm soát”. Ông nói thêm rằng quyền kiểm soát của Hamas đối với 30% diện tích còn lại chỉ là “ảo tưởng”.

Ông Katz cảnh báo: “Hoặc Hamas tự nguyện giải giáp và Gaza được phi quân sự hóa theo kế hoạch của Tổng thống Trump, hoặc Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) sẽ buộc lực lượng này giải giáp trong khuôn khổ Chiến dịch ‘Cỗ xe Gideon II’, bao gồm cả việc sơ tán thêm 1 triệu cư dân Gaza về phía Nam”. Ông đề cập đến chiến dịch quân sự được phát động vào tháng 8/2025 nhằm kiểm soát thành phố Gaza.

Tháng 7/2026, Hamas thông báo đã đồng ý với một thỏa thuận theo đó bàn giao vũ khí cho một ủy ban kỹ trị Palestine mới thành lập, trực thuộc Hội đồng Hòa bình do Tổng thống Trump đứng đầu, cơ quan được giao nhiệm vụ giám sát thỏa thuận ngừng bắn. Tuy nhiên, Israel tỏ ra hoài nghi về thỏa thuận này. Thủ tướng lâm thời Benjamin Netanyahu yêu cầu phải có cơ chế xác minh việc giải giáp toàn bộ vũ khí trước khi quân đội Israel tiến hành bất kỳ hoạt động rút quân nào.

Hamas chưa triển khai việc giải giáp, trong khi Israel cũng từ chối thực hiện bước đi tương ứng là bắt đầu rút lực lượng khỏi Gaza.

Trong khi đó, quân đội Israel tiếp tục nhắm mục tiêu vào các quan chức Hamas tại Dải Gaza. Ngày 26/11, quân đội Israel tuyên bố đã tiêu diệt một quan chức phụ trách tài chính cấp cao của Hamas, đồng thời là thành viên Ban Chính trị của phong trào Hồi giáo này. Về phần mình, chính quyền Gaza cho biết nhân vật này giữ chức Thứ trưởng Giáo dục. Trong tuyên bố chung, Thủ tướng lâm thời Benjamin Netanyahu và Bộ trưởng Quốc phòng Katz cho biết khoảng 80 thành viên Hamas đã bị tiêu diệt trong tháng qua, đồng thời khẳng định Israel sẽ tiếp tục các hoạt động quân sự.

Trong khi các cuộc đàm phán thành lập liên minh cầm quyền sau cuộc bầu cử tháng 10 vẫn đang diễn ra, ông Netanyahu tiếp tục chịu trách nhiệm điều hành các hoạt động quân sự của Israel.

Thanh Vân