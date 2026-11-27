EU trước bài toán ngân sách và hỗ trợ Ukraine

Một ngân sách mới không đơn thuần là câu chuyện phân chia tiền bạc, mà còn phản ánh những ưu tiên, tham vọng và cả những bất đồng về tương lai của một liên minh. Tại Brussels, các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) đang đứng trước một phép thử kép: vừa tìm lời giải cho bài toán tài chính hỗ trợ Ukraine trong bối cảnh xung đột chưa có hồi kết và nhu cầu nguồn lực ngày càng lớn, vừa định hình ngân sách giai đoạn 2028–2034 trong sự khác biệt về lợi ích và khả năng đóng góp giữa 27 thành viên. Khi hai vấn đề lớn cùng được đặt lên bàn thương lượng, câu hỏi không còn đơn thuần là EU có thể huy động bao nhiêu tiền, mà là liệu khối này có đủ đồng thuận chính trị để chia sẻ trách nhiệm, bảo vệ những ưu tiên chung và khẳng định vị thế của châu Âu trong một thế giới đang biến động sâu sắc hay không.

Bài toán trước mắt: Tìm nguồn lực cho Ukraine

Khi cuộc xung đột với Nga tiếp tục kéo dài, Ukraine đang đứng trước sức ép ngày càng lớn về nguồn lực để duy trì hoạt động của bộ máy nhà nước, bảo đảm các dịch vụ công và đáp ứng nhu cầu quốc phòng. Trong năm 2027, khoảng trống tài chính mà Kiev phải đối mặt được dự báo lên tới 70 tỷ euro. Đây là sức ép không chỉ đối với Ukraine, mà còn đặt các đồng minh châu Âu trước yêu cầu phải chuyển những cam kết hỗ trợ thành nguồn tài chính cụ thể.

Tại hội nghị đặc biệt ở Brussels ngày 26–27/11, các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) thảo luận đề xuất của Ủy ban châu Âu về khoản vay bổ sung 45 tỷ euro dành cho Ukraine trong năm 2027. Theo phương án này, EU sẽ huy động vốn thông qua vay nợ chung, sau đó chuyển cho Kiev; khoản tiền gốc chỉ phải hoàn trả khi Nga thanh toán bồi thường chiến tranh cho Ukraine. Phần hỗ trợ còn lại, khoảng 25 tỷ euro, dự kiến đến từ các đối tác ngoài EU như Anh, Na Uy, Nhật Bản, Thụy Sĩ và Canada. Nếu được triển khai đầy đủ, hai nguồn này có thể bù đắp khoảng thiếu hụt tài chính dự kiến của Ukraine trong năm tới.

Tuy nhiên, trở ngại lớn không nằm ở việc xác định nhu cầu hỗ trợ, mà ở cách các nước thành viên chia sẻ trách nhiệm tài chính. Đức cùng một số quốc gia muốn cả 27 thành viên tham gia khoản vay, coi đây là biểu hiện của sự đoàn kết và trách nhiệm chung trước thách thức an ninh của châu Âu. Ngược lại, Slovakia, Hungary và Czechia tiếp tục phản đối việc tham gia cơ chế này. Bulgaria, sau những do dự ban đầu, tuyên bố sẵn sàng đóng góp vào phần hỗ trợ ngân sách dân sự nhưng không tham gia chi trả cho vũ khí và đạn dược.

Sự khác biệt ấy cho thấy ngay cả khi các nước cùng thừa nhận nhu cầu hỗ trợ Ukraine, họ vẫn chưa thống nhất được phạm vi và mức độ trách nhiệm phải gánh vác. Bài toán càng phức tạp khi khoản vay dự kiến phát sinh chi phí lãi suất khoảng 2–2,5 tỷ euro mỗi năm, trong khi nghĩa vụ thanh toán khoản nợ này sẽ bắt đầu từ năm 2028. Như vậy, quyết định hỗ trợ Ukraine không chỉ tạo ra sức ép tài chính trước mắt mà còn kéo theo những cam kết ngân sách trong nhiều năm tiếp theo.

Cuộc mặc cả lớn hơn: Định hình tương lai của EU

Nếu khoản vay dành cho Ukraine là bài toán cấp bách trước mắt, thì ngân sách dài hạn 2028–2034 mới là cuộc mặc cả có ý nghĩa định hình tương lai của EU. Với quy mô đề xuất khoảng 1.582 tỷ euro, ngân sách này không đơn thuần bảo đảm nguồn lực duy trì các chính sách hiện hành, mà còn phản ánh cách châu Âu lựa chọn vị trí và vai trò của mình trong một trật tự thế giới đang biến động. Từ sức ép an ninh gia tăng, cạnh tranh công nghệ và kinh tế ngày càng quyết liệt, đến những thách thức về năng lượng, di cư và biến đổi khí hậu, EU đang phải cân nhắc lại những lĩnh vực cần được ưu tiên đầu tư trong giai đoạn tới.

Đáng chú ý, đề xuất mới do Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa đưa ra ngày 21/11 đã thu hẹp quy mô ngân sách khoảng 10,2% so với phương án ban đầu của Ủy ban châu Âu, xuống còn 1.582 tỷ euro. Tuy nhiên, điều đáng quan tâm không chỉ nằm ở mức cắt giảm, mà còn ở sự điều chỉnh cơ cấu chi tiêu. Theo đề xuất, nguồn lực dành cho năng lực cạnh tranh được dự kiến tăng 120%, quốc phòng tăng 232%, trong khi kinh phí cho quản lý di cư và kiểm soát biên giới tăng gấp đôi so với ngân sách giai đoạn 2021–2027. Những con số này cho thấy EU đang muốn chuyển trọng tâm mạnh hơn sang củng cố năng lực kinh tế, công nghệ và an ninh trong bối cảnh môi trường chiến lược ngày càng bất ổn.

Sự chuyển dịch ấy cũng đặt ra yêu cầu phải cân đối với những chính sách vốn là trụ cột của quá trình hội nhập châu Âu. Nông nghiệp và chính sách gắn kết thông qua các chương trình hỗ trợ nông dân, phát triển hạ tầng và thu hẹp khoảng cách giữa các vùng vẫn chiếm tỷ trọng lớn trong ngân sách. Theo cơ cấu đề xuất của ông Costa, nhóm chính sách nông nghiệp, thủy sản và gắn kết chiếm khoảng 42,4% tổng ngân sách, dù tỷ trọng này thấp hơn mức 59,1% của giai đoạn hiện nay. Trong khi đó, nhóm năng lực cạnh tranh, an ninh và quốc phòng tăng từ 17,7% lên 27,7%. Sự thay đổi tương quan này phản ánh một sức ép ngày càng rõ: EU phải dành nhiều nguồn lực hơn cho những thách thức mới, nhưng không thể dễ dàng thu hẹp các chính sách đã tạo nên nền tảng gắn kết kinh tế – xã hội giữa các thành viên.

Đây chính là điểm khiến việc xây dựng ngân sách mới trở nên phức tạp. Nếu ưu tiên quá nhiều cho quốc phòng, công nghệ và các ngành công nghiệp chiến lược, EU có nguy cơ làm suy giảm nguồn lực dành cho nông nghiệp và phát triển những khu vực còn khó khăn. Ngược lại, nếu tiếp tục duy trì phần lớn ngân sách cho các chính sách truyền thống, khối này sẽ gặp khó khăn trong việc đáp ứng yêu cầu đầu tư mới, nhất là khi châu Âu đang chịu sức ép cạnh tranh từ Mỹ và Trung Quốc trong những lĩnh vực then chốt như trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, năng lượng sạch và công nghệ cao. Nói cách khác, đây không chỉ là sự lựa chọn giữa các khoản chi, mà còn là bài toán cân bằng giữa duy trì những thành quả hội nhập và tạo dựng năng lực cạnh tranh cho tương lai.

Một vấn đề khác cũng được đặt lên bàn đàm phán là tìm kiếm nguồn thu mới để giảm áp lực lên ngân sách quốc gia. Trong đề xuất của mình, ông Costa đưa ra một nhóm nguồn thu riêng của EU, dự kiến có thể tạo ra khoảng 60 tỷ euro mỗi năm, từ các lĩnh vực như dịch vụ số, cơ chế điều chỉnh biên giới carbon, hệ thống mua bán khí thải, sản phẩm thuốc lá và rác thải điện tử không được tái chế. Nếu được thông qua, các nguồn thu này sẽ giúp EU có thêm dư địa tài chính để theo đuổi những ưu tiên chung mà không phải phụ thuộc hoàn toàn vào khoản đóng góp trực tiếp của từng thành viên. Tuy nhiên, việc thiết lập các nguồn thu mới cũng đòi hỏi sự đồng thuận về lợi ích, tác động kinh tế và trách nhiệm đóng góp giữa các quốc gia.

Thử thách đoàn kết: Khi lợi ích quốc gia va chạm với trách nhiệm chung

Đằng sau những bất đồng về ngân sách và khoản vay cho Ukraine là sự khác biệt sâu sắc về lợi ích, năng lực tài chính và quan điểm chính trị giữa các thành viên EU. Nhóm các nước đóng góp ròng như Đức, Hà Lan, Thụy Điển muốn kiểm soát quy mô ngân sách, hạn chế gánh nặng tài chính và điều chỉnh chi tiêu theo những ưu tiên mới. Trong khi đó, 17 quốc gia thuộc nhóm được gọi là “Những người bạn của chính sách gắn kết” (Friends of Cohesion) lại muốn bảo vệ nguồn hỗ trợ dành cho nông nghiệp, hạ tầng và các vùng kinh tế còn khó khăn. Pháp có vị thế riêng khi vừa muốn thúc đẩy năng lực cạnh tranh, vừa kiên quyết bảo vệ chính sách nông nghiệp chung – lĩnh vực có ý nghĩa đặc biệt đối với nước này.

Sự phân hóa ấy càng rõ khi bàn đến trách nhiệm hỗ trợ Ukraine. Đức muốn cả 27 thành viên cùng tham gia khoản vay 45 tỷ euro, coi đây là trách nhiệm chung trước thách thức an ninh của châu Âu. Tuy nhiên, Slovakia, Hungary và Czechia muốn đứng ngoài cơ chế tài chính này; Bulgaria tuyên bố sẵn sàng tham gia phần hỗ trợ dân sự nhưng không đóng góp cho viện trợ quân sự. Thủ tướng Đức Friedrich Merz thậm chí cảnh báo có thể phủ quyết ngân sách dài hạn nếu không đạt được cam kết chung về hỗ trợ Ukraine. Tuy nhiên, cách gây sức ép này cũng tiềm ẩn nguy cơ phản tác dụng, khiến những bất đồng về tài chính chuyển thành sự đối đầu chính trị giữa các thành viên.

Sức ép còn đến từ chính trường trong nước. Hàng loạt cuộc bầu cử tại châu Âu trong năm 2027, đặc biệt là bầu cử Tổng thống Pháp, có thể làm thay đổi tương quan chính trị và mức độ ủng hộ dành cho các cam kết hiện nay. Việc EU muốn đạt thỏa thuận ngay trong tháng 12/2026 vì thế không chỉ nhằm bảo đảm tiến độ ngân sách, mà còn để tránh đẩy những quyết định quan trọng vào một thời điểm bất định hơn. Trong một liên minh mà ngân sách dài hạn phải được cả 27 nước nhất trí, mỗi chính phủ đều có khả năng tác động đến kết quả chung. Điều đó cho thấy đoàn kết châu Âu không chỉ được thử thách bởi những khác biệt về mục tiêu, mà còn bởi câu hỏi khó hơn: mỗi thành viên sẵn sàng chia sẻ bao nhiêu lợi ích và chấp nhận bao nhiêu trách nhiệm vì lợi ích chung?

Cuối cùng, thách thức lớn nhất đối với EU có lẽ không phải là thiếu những mục tiêu chung, mà là khả năng biến chúng thành những quyết định được cả liên minh cùng chia sẻ. Kết quả đàm phán ngân sách và hỗ trợ Ukraine sẽ cho thấy châu Âu có thể vượt qua những khác biệt lợi ích trước sức ép bên ngoài hay không. Đây cũng là phép thử quan trọng đối với tham vọng xây dựng một EU tự chủ hơn, có tiếng nói và năng lực hành động tương xứng với vị thế của mình trong trật tự thế giới đang định hình lại.

Bích Hồng