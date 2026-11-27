Mỹ, Nga và EU thúc đẩy các nỗ lực ngoại giao liên quan xung đột Ukraine

Các nỗ lực ngoại giao nhằm tìm kiếm giải pháp cho xung đột Nga - Ukraine tiếp tục được thúc đẩy, trong khi Mỹ kêu gọi sớm đạt thỏa thuận, Nga đề nghị đối thoại trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau và Liên minh châu Âu (EU) tìm cách bảo đảm nguồn tài chính dài hạn cho Kiev.

Ngày 26/11, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đã đề nghị Tổng thống Nga Vladimir Putin sớm đạt thỏa thuận với Ukraine nhằm chấm dứt xung đột. Ông bày tỏ tin tưởng khả năng đạt được một giải pháp hòa bình, đồng thời nhận định thỏa thuận sẽ mang lại lợi ích cho các bên liên quan.

Ông Trump cũng thông báo nội dung cuộc trao đổi với nhà lãnh đạo Nga cho Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Mark Rutte trong cuộc gặp tại bang Florida ngày 25/11. Các phát biểu được đưa ra trong bối cảnh Mỹ tiếp tục thúc đẩy các nỗ lực ngoại giao nhằm tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột Nga - Ukraine. Tuy nhiên, những nội dung cụ thể của cuộc trao đổi giữa ông Trump và ông Putin, cũng như khả năng tiến triển của các cuộc đàm phán, chưa được công bố chi tiết. Việc đạt được thỏa thuận vẫn phụ thuộc vào lập trường và sự đồng thuận của các bên liên quan, trong đó có những vấn đề quan trọng về lãnh thổ và các điều kiện bảo đảm an ninh sau xung đột.

Cùng ngày, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho rằng phương Tây cần chuyển từ cách tiếp cận áp đặt sang đối thoại. Ông khẳng định Moscow sẵn sàng đàm phán với các bên trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau, đồng thời chỉ trích những kế hoạch của châu Âu liên quan việc triển khai lực lượng đa quốc gia tại Ukraine sau ngừng bắn. Những nhận định này phản ánh khác biệt giữa Nga và các nước phương Tây về điều kiện bảo đảm an ninh trong một thỏa thuận.

Trong khi đó, tại Brussels, các nhà lãnh đạo EU thảo luận đề xuất ngân sách 1.582 tỷ euro cho giai đoạn 2028-2034 và phương án hỗ trợ Ukraine năm 2027. EU đề xuất khoản vay chung 45 tỷ euro cho Kiev, chỉ được hoàn trả khi Nga thanh toán bồi thường chiến tranh.

Cùng với nguồn hỗ trợ 25 tỷ euro dự kiến từ một số đối tác ngoài EU, tổng tài chính dành cho Ukraine năm 2027 có thể đạt 70 tỷ euro. Tuy nhiên, Slovakia, Czech, Hungary và Bulgaria phản đối việc tham gia khoản vay chung. EU đặt mục tiêu đạt thỏa thuận ngân sách vào giữa tháng 12, trong bối cảnh các nước thành viên còn bất đồng về phân bổ nguồn lực và trách nhiệm tài chính.

Lê Hà.