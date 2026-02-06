Tổng thống Mexico tái khẳng định lập trường bảo vệ độc lập và chủ quyền quốc gia

Ngày 5/2, Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum tái khẳng định lập trường kiên định của chính phủ trong việc bảo vệ độc lập và chủ quyền quốc gia, nhấn mạnh rằng Mexico sẽ không chấp nhận bất kỳ hình thức can thiệp hay chi phối nào từ bên ngoài. Việc Tổng thống Sheinbaum tái khẳng định các giá trị cốt lõi này được giới quan sát đánh giá là thông điệp chính trị rõ ràng, cho thấy Mexico tiếp tục theo đuổi đường lối độc lập, tự chủ trong cả chính sách đối nội lẫn đối ngoại.

Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum. Ảnh: China Daily

Phát biểu tại lễ kỷ niệm 109 năm ban hành Hiến pháp Mexico năm 1917, được tổ chức tại bang Querétaro, miền trung đất nước, bà Sheinbaum cho biết chủ quyền quốc gia của Mexico hiện không bị đe dọa và bác bỏ khả năng đất nước này quay trở lại vị thế là thuộc địa hay quốc gia chịu sự bảo hộ của bất kỳ cường quốc nào.

Theo Tổng thống Sheinbaum, chính phủ Mexico sẽ không quay lại “chế độ đặc quyền và tham nhũng” trong quá khứ, đồng thời khẳng định quyết tâm bảo vệ các nguồn tài nguyên thiên nhiên chiến lược của đất nước. Bà Sheinbaum nhấn mạnh rằng Mexico sẽ không nhượng bộ trước các áp lực từ bên ngoài và sẽ tiếp tục theo đuổi con đường phát triển độc lập, phù hợp với lợi ích quốc gia.

Trong bài phát biểu, bà Sheinbaum cũng đề cập đến các nguyên tắc lịch sử hình thành nền tảng của nhà nước Mexico hiện đại, bao gồm độc lập dân tộc, toàn vẹn lãnh thổ và quyền tự quyết. Theo bà, những giá trị này vẫn giữ vai trò trung tâm trong chính sách đối nội và đối ngoại của Mexico.

Tổng thống cho biết, chính quyền của bà đang thúc đẩy một chương trình cải cách hiến pháp nhằm tăng cường các cơ chế pháp lý bảo đảm chủ quyền và độc lập quốc gia. Bà Sheinbaum đồng thời lên án mọi hành vi can thiệp từ nước ngoài vào công việc nội bộ của Mexico, cho rằng điều này đi ngược lại các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế và quan hệ giữa các quốc gia.

Đất nước Mexico. Ảnh minh họa: Forbes

Lễ kỷ niệm Hiến pháp năm 1917 là một sự kiện chính trị quan trọng tại Mexico, thường được các nhà lãnh đạo sử dụng để tái khẳng định định hướng phát triển của đất nước. Những tuyên bố của Tổng thống Sheinbaum diễn ra trong bối cảnh khu vực Mỹ Latinh tiếp tục đối mặt với nhiều thách thức về kinh tế, chính trị và quan hệ quốc tế, trong đó vấn đề chủ quyền và tự chủ quốc gia vẫn là mối quan tâm hàng đầu của nhiều quốc gia trong khu vực.

Lê Hà.

Nguồn: Reuters