Tổng thống Lukashenko: Belarus và Nga sẽ cùng giải quyết “vấn đề chung” ở biên giới

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko mới đây cho biết Belarus và Nga sẽ phối hợp giải quyết một “vấn đề chung” tại khu vực phía nam Belarus và phía tây Nga, đồng thời khẳng định hai nước sẽ vượt qua những thách thức này bất chấp tác động từ bên ngoài.

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko có cuộc gặp với Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin tại Moscow vào ngày 28 tháng 8 năm 2026. Ảnh: Belta.

Phát biểu trong cuộc gặp Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin tại Moscow, ngày 28/8, ông Lukashenko cho biết hai bên sẽ thảo luận về vấn đề mà Belarus và Nga đang cùng phải xử lý ở khu vực phía nam Belarus và phía tây Liên bang Nga. Nhà lãnh đạo Belarus gọi đây là một “vấn đề thực sự”, nhưng khẳng định Minsk và Moscow sẽ giải quyết được.

Ông Lukashenko không nói cụ thể vấn đề mà ông đề cập là gì. Tuy nhiên, một số hãng truyền thông Nga diễn giải phát biểu này trong bối cảnh xung đột tại Ukraine. Hãng Interfax đặt vấn đề theo hướng coi cuộc xung đột ở Ukraine là “vấn đề chung” của Nga và Belarus, trong khi báo Rossiyskaya Gazeta cũng liên hệ phát biểu của ông Lukashenko với Ukraine.

Trong khi đó, các nguồn Belarus như tờ Zerkalo và Reform.news giữ cách diễn đạt thận trọng hơn, nhấn mạnh rằng ông Lukashenko không nêu cụ thể “vấn đề chung” là gì. Zerkalo dẫn lại phát biểu của nhà lãnh đạo Belarus rằng vấn đề này nằm ở phía nam Belarus và phía tây Nga, đồng thời cho biết ông không giải thích thêm về nội dung cụ thể.

Tại cuộc gặp, ông Lukashenko cũng cảm ơn Chính phủ Nga vì đã thực hiện các cam kết đối với Belarus và khẳng định Minsk sẽ tiếp tục hoàn thành, thậm chí vượt các nghĩa vụ đã đề ra. Ông đề cập các lĩnh vực từ nhiên liệu, dầu diesel và xăng đến nguồn cung lương thực.

Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin khẳng định Moscow đang triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao đạt được với Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko. Ảnh: Belta.

Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin cho biết Moscow đang thực hiện các quyết định được lãnh đạo hai nước thống nhất, đồng thời cho biết chương trình nghị sự hợp tác song phương và các vấn đề liên quan Liên minh Kinh tế Á-Âu đang được hai chính phủ theo dõi. Theo ông Mishustin, thương mại Nga-Belarus tiếp tục tăng trưởng ổn định.

Cuộc gặp diễn ra trước cuộc hội đàm dự kiến giữa Tổng thống Lukashenko và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Những phát biểu mới nhất cho thấy Minsk và Moscow tiếp tục nhấn mạnh phối hợp trong các vấn đề an ninh và kinh tế trong khuôn khổ quan hệ đồng minh.

Nhật Lệ

Nguồn: Yenisafak, Tass, Anadolu.