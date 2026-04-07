Tổng kết công tác Mặt trận tham gia bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp

Chiều 7/4, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị tổng kết công tác Mặt trận tham gia bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031. Tham dự hội nghị có đồng chí Đỗ Thị Toán, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh; đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành cấp tỉnh; lãnh đạo Ủy ban MTTQ 166 xã, phường trong tỉnh.

Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã ban hành 342 văn bản hướng dẫn, chỉ đạo MTTQ các cấp triển khai nhiệm vụ bầu cử bảo đảm khẩn trương, đồng bộ và đúng quy định pháp luật. MTTQ các cấp đã tích cực tham gia trong toàn bộ quy trình bầu cử, đúng luật, đúng tiến độ và hiệu quả.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh thành lập tổ giúp việc cho Ban Chỉ đạo công tác bầu cử gồm 28 đồng chí.

Ủy ban MTTQ cấp xã phân công 716 người tham gia các tổ chức phụ trách bầu cử, góp phần bảo đảm bộ máy bầu cử vận hành thông suốt, kỷ cương và hiệu lực từ tỉnh đến cơ sở.

Công tác hiệp thương được MTTQ các cấp tổ chức nghiêm túc, dân chủ; qua các bước quy trình hiệp thương đã lựa chọn được những người ứng cử đủ tiêu chuẩn, điều kiện, đảm bảo cơ cấu, thành phần, số lượng, số dư theo quy định.

MTTQ các cấp cũng đã chủ trì tổ chức các hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người giới thiệu ứng cử và hội nghị tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử của những người ứng cử với nhiều đổi mới, vừa trực tiếp, vừa trực tuyến, mở rộng không gian dân chủ và chiều sâu đối thoại.

Công tác tuyên truyền được triển khai thường xuyên, kịp thời, sâu rộng, có trọng tâm, trọng điểm, với hình thức đa dạng, phong phú đến các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh.

Trong ngày diễn ra bầu cử, không khí trên địa bàn tỉnh phấn khởi, dân chủ, thực sự trở thành ngày hội của toàn dân.

MTTQ các cấp trong tỉnh cũng đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát công tác bầu cử, kịp thời phát hiện, hướng dẫn và chấn chỉnh những khó khăn, hạn chế trong quá trình tổ chức thực hiện, đóng góp quan trọng vào thành công của cuộc bầu cử trên phạm vi toàn tỉnh với tỷ lệ cử tri đi bầu cao nhất từ trước đến nay, đạt 99,94%.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đỗ Thị Toán, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh ghi nhận và cảm ơn sự nỗ lực, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ Mặt trận trong toàn tỉnh, góp phần tích cực vào thành công của cuộc bầu cử. Đồng thời, chúc mừng 478 cán bộ Mặt trận đã trúng cử đại biểu ĐBQH, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 2031.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Đỗ Thị Toán cho rằng: Đây là những đại diện tiêu biểu của khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần khẳng định vai trò, vị trí của MTTQ trong hệ thống chính trị và nâng cao chất lượng hoạt động của cơ quan dân cử.

Từ thực tiễn tham gia công tác tổ chức bầu cử, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đề nghị trong thời gian tới, cán bộ Mặt trận cơ sở tiếp tục tích cực xây dựng, củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, nắm chắc tình hình Nhân dân, thực sự là cầu nối của Nhân dân với Đảng, chính quyền. Tập hợp đầy đủ, trung thực ý kiến của cử tri gửi đến các kỳ họp Quốc hội và HĐND các cấp. Duy trì nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo về Ban Thường trực, các ban chuyên môn để đề xuất, tham mưu kịp thời, giải quyết các vấn đề theo thẩm quyền.

Trước những diễn biến phức tạp của tình hình Trung Đông, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đề nghị MTTQ các cấp tiếp tục tuyên truyền, phổ biến pháp luật, hướng dẫn, hỗ trợ để người lao động hiểu, cùng chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp; đồng thời hướng dẫn công đoàn cơ sở giải quyết các vướng mắc, khó khăn, tranh chấp phát sinh trong quan hệ lao động tại doanh nghiệp với tinh thần mọi tranh chấp lao động phải được phát hiện sớm, giải quyết kịp thời, đúng quy định, không để phát sinh phức tạp kéo dài.

Bên cạnh đó, đội ngũ cán bộ Mặt trận cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương nắm bắt kịp thời tình hình đời sống Nhân dân, tuyên truyền thực hành tiết kiệm năng lượng, sử dụng các nguyên liệu thay thế, thúc đẩy phát triển chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, phát triển kinh tế tuần hoàn. Tiếp tục củng cố sự đoàn kết, đồng thuận, thống nhất cao trong xã hội, trong hệ thống chính trị, phát huy sức mạnh nội sinh, hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Đỗ Thị Toán trao Bằng khen của Ủy ban MTTQ tỉnh tặng 14 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh trao Bằng khen của Ủy ban MTTQ tỉnh tặng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.

Nhân dịp này, Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa đã trao tặng Bằng khen cho 14 tập thể và 16 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.

Phan Nga