Tổng điều tra kinh tế năm 2026: Khu vực doanh nghiệp tiếp tục là động lực tăng trưởng quan trọng

Tính đến 31/12/2025, trong hơn 1,22 triệu doanh nghiệp được thu thập thông tin có gần 860.000 doanh nghiệp đang hoạt động có kết quả sản xuất kinh doanh.

Quy mô nền kinh tế tiếp tục được mở rộng

Chiều 13/7, Cục Thống kê (Bộ Tài chính) tổ chức Hội nghị Tổng kết tổng điều tra kinh tế năm 2026. Cục Thống kê cho biết, kết quả sơ bộ cho thấy quy mô nền kinh tế tiếp tục được mở rộng, số lượng các đơn vị kinh tế tăng so với kỳ Tổng điều tra trước, phản ánh xu hướng phát triển của khu vực doanh nghiệp và sự chuyển dịch cơ cấu giữa các khu vực kinh tế.

Song mức tăng giữa các khu vực không đồng đều. Trong khi khu vực doanh nghiệp tiếp tục mở rộng cả về số lượng và lao động thì khu vực kinh tế cá thể có dấu hiệu tăng chậm, lao động giảm, phản ánh quá trình tái cơ cấu của nền kinh tế.

Kết quả sơ bộ Tổng điều tra kinh tế năm 2026 bao gồm thông tin đối với các nhóm đơn vị điều tra: doanh nghiệp và hợp tác xã; cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể phi nông, lâm nghiệp và thủy sản; tổ hợp tác; cơ sở hành chính, sự nghiệp và hiệp hội, tổ chức phi chính phủ tại Việt Nam; cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng.

Cục trưởng Cục Thống kê Nguyễn Thị Hương trình bày kết quả Tổng điều tra kinh tế năm 2026

Chi tiết về kết quả Tổng điều tra kinh tế năm 2026, cả nước có gần 6,3 triệu cơ sở kinh tế đang hoạt động và có kết quả sản xuất kinh doanh, bao gồm gần 876.200 doanh nghiệp, hợp tác xã; gần 5,3 triệu cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể; 52.200 cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng; gần 8.000 tổ hợp tác và 82.500 cơ sở hành chính, sự nghiệp, hiệp hội và tổ chức phi chính phủ.

Kết quả sơ bộ cho thấy khu vực doanh nghiệp tiếp tục là động lực tăng trưởng quan trọng của nền kinh tế. Tính đến ngày 31/12/2025, trong 1.220.678 doanh nghiệp được thu thập thông tin trên cả nước có 859.048 doanh nghiệp đang hoạt động có kết quả sản xuất kinh doanh, tăng 2,4% so với năm 2024 và tăng 25,5% so với năm 2020, trong đó doanh nghiệp FDI tăng 33,9% so với năm 2020.

Khu vực doanh nghiệp ngoài Nhà nước tiếp tục giữ vai trò chủ đạo về số lượng với 827.500 doanh nghiệp đang hoạt động, tăng 2,1% so với năm 2024 và tăng 25,4% so với năm 2020.

Điều này cho thấy sức chống chịu và khả năng thích ứng của khu vực kinh tế tư nhân trong bối cảnh môi trường kinh doanh còn nhiều biến động, đồng thời phản ánh hiệu quả của các chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp trong thời gian qua.

Khu vực doanh nghiệp FDI ghi nhận tốc độ tăng trưởng cao nhất, đạt 29.800 doanh nghiệp, tăng 11,1% so với năm 2024 và tăng 33,9% so với năm 2020.

Sự phát triển của doanh nghiệp kéo theo sự gia tăng về quy mô lao động. Tổng số lao động làm việc trong khu vực doanh nghiệp năm 2025 đạt gần 17,6 triệu người, tăng 7,5% so với năm 2024 và tăng 19,7% so với năm 2020.

Quy mô lao động bình quân một doanh nghiệp năm 2025 đạt 20,5 người/doanh nghiệp, cho thấy khu vực doanh nghiệp Việt Nam vẫn chủ yếu bao gồm các doanh nghiệp có quy mô nhỏ và vừa. Tuy nhiên, sự khác biệt về quy mô lao động giữa các loại hình doanh nghiệp vẫn rất rõ nét.

Khu vực doanh nghiệp Nhà nước có quy mô lao động bình quân cao nhất với 553,7 lao động/doanh nghiệp; tiếp đến là khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) với 206,4 lao động/doanh nghiệp. Trong khi đó, khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước chỉ đạt 12,6 lao động/doanh nghiệp.

Tổng doanh thu thuần toàn bộ khu vực doanh nghiệp đạt 45,3 triệu tỷ đồng

Báo cáo cũng chỉ ra, tổng doanh thu thuần của toàn bộ khu vực doanh nghiệp năm 2025 đạt 45,3 triệu tỷ đồng. Kết quả này ghi nhận tốc độ tăng 13,1% so với năm 2024 và tăng 65,6% so với thời điểm năm 2020.

Tương tự như xu hướng phân bổ nguồn vốn, doanh thu thuần của khu vực doanh nghiệp tiếp tục tập trung chủ yếu ở khu vực doanh nghiệp ngoài Nhà nước và khu vực FDI.

Doanh nghiệp ngoài Nhà nước tạo ra 25,9 triệu tỷ đồng, tăng 12,0% so với năm 2024 và tăng 63,9% so với 2020. Doanh nghiệp FDI ghi nhận doanh thu thuần 14,5 triệu tỷ đồng, tăng 17,8% so với năm 2024 và tăng 78,1% so với 2020. Riêng doanh nghiệp Nhà nước đạt 4,9 triệu tỷ đồng, tăng 6,3% so với 2024 nhưng vẫn duy trì tốc độ tăng 43,9% so với chu kỳ năm 2020.

Năm 2025, cả nước có gần 5,3 triệu cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể phi nông, lâm nghiệp và thủy sản, tăng 1,1% so với năm 2020. Mặc dù số lượng cơ sở tiếp tục tăng, nhưng tốc độ tăng chậm hơn so với số liệu các kỳ tổng điều tra trước.

Kết quả này phản ánh quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng khu vực doanh nghiệp ngày càng phát triển, đồng thời cho thấy khu vực kinh tế cá thể đang chịu nhiều sức ép trước yêu cầu đổi mới mô hình sản xuất kinh doanh, nâng cao năng suất lao động và năng lực cạnh tranh.

Báo cáo cũng chỉ ra, tính đến thời điểm 31/12/2025, cả nước có 17.145 hợp tác xã đang hoạt động có kết quả sản xuất kinh doanh. Quy mô này ghi nhận tốc độ giảm 1,0% so với năm 2024, song nếu xét trên chu kỳ dài hạn, khu vực kinh tế tập thể này vẫn duy trì mức tăng trưởng 12% so với thời điểm năm 2020.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn.

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cho biết, Tổng điều tra kinh tế năm 2026 là cuộc tổng điều tra có quy mô lớn nhất từ trước đến nay, huy động khối lượng nguồn lực rất lớn và được triển khai trong bối cảnh đặc biệt.

“Kết quả Tổng điều tra có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, cung cấp cơ sở dữ liệu phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và hoạch định chính sách phát triển kinh tế - xã hội”, ông Tuấn cho biết.

Theo Bộ trưởng, muốn hoạch định đúng chủ trương, chính sách, trước hết phải đánh giá đầy đủ, chính xác nguồn lực của nền kinh tế. Chỉ khi nắm chắc quy mô, cơ cấu và khả năng huy động các nguồn lực thì mới có thể xây dựng các chiến lược phát triển phù hợp, sử dụng hiệu quả nguồn lực quốc gia và tạo dư địa cho tăng trưởng trong giai đoạn tiếp theo.

Kết quả Tổng điều tra kinh tế năm 2026 vì vậy có ý nghĩa hết sức quan trọng, góp phần giúp Đảng và Nhà nước xây dựng các chiến lược phát triển dài hạn, hiện thực hóa hai mục tiêu phát triển đất nước: đến năm 2030 trở thành quốc gia có thu nhập trung bình cao và đến năm 2045 trở thành quốc gia phát triển, có thu nhập cao.

“Tổng điều tra kinh tế năm 2026 không chỉ là hoạt động kiểm kê, thống kê các nguồn lực của nền kinh tế, mà còn đánh dấu bước chuyển quan trọng trong tiến trình chuyển đổi số của ngành Thống kê, tạo nền tảng hình thành phương thức thống kê hiện đại, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu quản trị quốc gia trong bối cảnh phát triển kinh tế số”, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn nhấn mạnh.

Nguồn: https://vtv.vn/tong-dieu-tra-kinh-te-nam-2026-khu-vuc-doanh-nghiep-tiep-tuc-la-dong-luc-tang-truong-quan-trong-100260713160649174.htm