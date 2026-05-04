Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ thăm cấp Nhà nước tới Sri Lanka

Nhận lời mời của Tổng thống Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa dân chủ Sri Lanka Anura Kumara Dissanayake, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa dân chủ Sri Lanka từ ngày 7-8/5/2026.

Việt Nam và Sri Lanka thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 21/7/1970. Hai nước có quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt. Các đảng phái chính trị tại Sri Lanka có thiện cảm và coi trọng quan hệ với Việt Nam, coi Việt Nam là hình mẫu thành công trong phát triển kinh tế để Sri Lanka học tập. Sri Lanka đã công nhận Việt Nam có nền kinh tế thị trường đầy đủ.

Hai nước đã thiết lập 3 cơ chế hợp tác song phương: Ủy ban Hỗn hợp về Kinh tế, Khoa học và Kỹ thuật (cấp Bộ trưởng Ngoại giao), Tham khảo Chính trị (cấp Thứ trưởng Ngoại giao); và Tiểu ban Thương mại hỗn hợp (cấp Thứ trưởng Bộ Công Thương).

Sri Lanka có 4 tổ chức hữu nghị với Việt Nam là Hội Đoàn kết với Việt Nam (1966), Hội Nghị sĩ hữu nghị với Việt Nam (2011), Quỹ Hữu nghị Việt Nam - Sri Lanka của Đảng Mặt trận giải phóng nhân dân (JVP, 2011), Nhóm Nghị sĩ Hữu nghị với Việt Nam (2025). Về phía ta có Nhóm Nghị sĩ Hữu nghị Quốc hội khoá XIV với Sri Lanka (2021) và Hội Hữu nghị Việt Nam - Sri Lanka (2014).

Về hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư: Năm 2024, kim ngạch thương mại hai chiều khoảng 215,5 triệu USD. Năm 2025, kim ngạch thương mại song phương đạt khoảng 260 triệu USD, tăng 20% so với 2024. Tính đến tháng 3/2026, kim ngạch song phương đạt khoảng 50 triệu USD. Hai nước vừa ký mới Bản ghi nhớ về hợp tác chế tạo máy tháng 5/2025.

Sri Lanka có 34 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký 43 triệu USD, đứng thứ 64/154 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam vào 7/21 ngành kinh tế của Việt Nam (vốn đầu tư tập trung vào lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo với 8 dự án và 40,7 triệu USD vốn đăng ký, chiếm 95%% tổng vốn đầu tư đăng ký) tại 7/34 tỉnh, thành phố của Việt Nam.

Hiện có khoảng 200 người Việt Nam sinh sống, học tập và làm việc tại Sri Lanka.

