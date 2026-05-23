Nâng cao năng lực xử lý tình huống thực tiễn đối với đội ngũ cán bộ cơ sở

Sáng 23/5, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực, xử lý tình huống thực tiễn đối với đội ngũ cán bộ cơ sở. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp tại điểm cầu Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh kết nối trực tuyến đến điểm cầu cấp tỉnh, cấp xã.

Toàn cảnh tại điểm cầu Tỉnh ủy Thanh Hóa.

Dự buổi lễ khai mạc có PGS.TS Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng; lãnh đạo các ban, bộ ngành Trung ương.

Dự lễ khai mạc tại điểm cầu Tỉnh ủy Thanh Hóa có các đồng chí: Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các ban, sở ngành cấp tỉnh. Hội nghị được kết nối đến điểm cầu Trường Chính trị tỉnh và điểm cầu 166 xã, phường.

Các đại biểu tham dự buổi lễ khai mạc tại điểm cầu Tỉnh ủy Thanh Hóa.

Phát biểu khai mạc lớp bồi dưỡng, PGS.TS Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh nêu rõ: Lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực, xử lý tình huống thực tiễn đối với đội ngũ cán bộ cơ sở trong bối cảnh các địa phương đang khẩn trương tiến hành sơ kết sau 1 năm xác lập và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, trong đó có vấn đề đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực, tổ chức thực tiễn của đội ngũ cán bộ, công chức cấp cơ sở. Thực tiễn đặt ra nhiều vấn đề mới, yêu cầu cao đòi hỏi cán bộ, công chức không chỉ vững về bản lĩnh chính trị mà cần phải có tư duy hệ thống năng lực quản trị phát triển, thành thạo kỹ năng xử lý tình huống, chuyển từ biết xử lý công việc sang năng lực giải quyết vấn đề cốt lõi, liên ngành dựa trên dữ liệu và tư duy đổi mới sáng tạo.

Vì vậy mục tiêu của lớp học không chỉ là bổ sung kiến thức mà quan trọng hơn là nâng cao năng lực, tổ chức thực tiễn, quản trị thực thi, năng lực giải quyết vấn đề và tư duy đổi mới sáng tạo trên cơ sở định vị đúng sứ mệnh, vị thế, trách nhiệm của cấp cơ sở trong quản trị toàn diện, kiến tạo phát triển phục vụ Nhân dân. Chương trình lớp bồi dưỡng được thiết kế theo hướng thiết thực, tập trung vào các trục năng lực cốt lõi mang tính nền tảng của quản trị phát triển ở cấp xã từ năng lực quản lý toàn diện, lãnh đạo điều hành tăng trưởng 2 con số cho đến tháo gỡ điểm nghẽn thể chế, rào cản nội sinh và ứng dụng dữ liệu, công nghệ số, trí tuệ nhân tạo trong quản trị cấp xã.

Để lớp học đạt được hiệu quả, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Đoàn Minh Huấn đề nghị các học viên phát huy tinh thần trách nhiệm học tập nghiêm túc, chủ động trao đổi, chia sẻ lấy thực tiễn địa phương làm chất liệu học tập và hoàn thiện năng lực của mình. Đội ngũ giảng viên, chuyên gia tăng cường tham vấn, gợi mở tư duy, hướng dẫn cách tiếp cận và xử lý các tình huống cụ thể, sát đúng với thực tiễn, nâng cao năng lực cho cán bộ cấp cơ sở.

Trong 2 ngày 23 và 24/5, các học viên sẽ được truyền đạt 4 chuyên đề gồm: Chuyên đề Quản trị toàn diện, kiến tạo phát triển của cấp xã trong mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; chuyên đề lãnh đạo, điều hành phát triển ở cấp xã trước yêu cầu tăng trưởng 2 con số; chuyên đề điểm nghẽn thể chế và rào cản nội sinh trong quản trị phát triển của cấp xã- các giải pháp đột phá để xử lý, tháo gỡ; chuyên đề ra quyết định dựa trên dữ liệu, sử dụng AI, nền tảng số phục vụ quản trị, kiến tạo phát triển ở cấp xã.

Quốc Hương