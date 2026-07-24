Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm được trao Giải thưởng Hòa bình Lev N.Tolstoy

Hội đồng Giám khảo Giải thưởng Hòa bình quốc tế mang tên Lev N.Tolstoy quyết định trao giải năm 2026 cho Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhằm ghi nhận những đóng góp nổi bật trong củng cố hòa bình và thúc đẩy hợp tác giữa các dân tộc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm được trao Giải thưởng Hòa bình Lev N.Tolstoy. Ảnh: TTXVN

Ngày 24/7, tại thủ đô Moscow, Liên Bang Nga, Hội đồng Giám khảo Giải thưởng Hòa bình quốc tế mang tên Lev N. Tolstoy đã công bố quyết định trao Giải thưởng Hòa bình quốc tế mang tên Lev N. Tolstoy năm 2026 cho Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm, nhằm ghi nhận những đóng góp to lớn trong việc củng cố hòa bình và tăng cường hợp tác giữa các dân tộc.

Giải thưởng Hòa bình mang tên Lev N.Tolstoy được xem là một trong những giải thưởng uy tín quốc tế do Nga khởi xướng nhằm tôn vinh những cá nhân và tổ chức có đóng góp nổi bật cho sự nghiệp gìn giữ hòa bình, thúc đẩy đối thoại, hợp tác và hiểu biết giữa các dân tộc.

Giải thưởng được thành lập mang tên đại văn hào Lev N.Tolstoy, nhà văn, nhà tư tưởng nổi tiếng của Nga và có ảnh hưởng sâu rộng đối với các tư tưởng về hòa bình, phi bạo lực và đạo đức trên toàn thế giới. Theo ban tổ chức, giải thưởng hướng tới việc ghi nhận những đóng góp thiết thực trong giải quyết xung đột bằng biện pháp hòa bình, tăng cường hợp tác quốc tế và thúc đẩy đối thoại giữa các nền văn hóa.

Hội đồng giám khảo năm nay bao gồm nhiều chính khách, học giả uy tín đến từ nhiều khu vực trên thế giới như Nga, Pháp, Trung Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Nam Phi, Argentina và Belarus. Giải thưởng được trao lần đầu tiên vào năm 2024 cho Liên minh châu Phi (AU) nhằm ghi nhận những nỗ lực trong thúc đẩy hòa bình và đoàn kết trên lục địa châu Phi. Năm 2025, giải thưởng được trao chung cho Tổng thống Kyrgyzstan Sadyr Japarov, Tổng thống Tajikistan Emomali Rahmon và Tổng thống Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev vì những đóng góp trong thúc đẩy hợp tác và ổn định tại khu vực Trung Á.

Nguồn: https://vov.vn/chinh-tri/tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-to-lam-duoc-trao-giai-thuong-hoa-binh-lev-tolstoy-post1318244.vov