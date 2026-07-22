Thúc đẩy hợp tác “Nhà trường - Doanh nghiệp” trong phát triển nguồn nhân lực

Sáng 22/7, Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa tổ chức Hội nghị đối thoại “Nhà trường - Doanh nghiệp” trong đào tạo gắn với nhu cầu sử dụng lao động, nhằm tăng cường kết nối giữa cơ sở đào tạo và doanh nghiệp, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Tiến sĩ Đỗ Văn Cường, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa phát biểu khai mạc hội nghị.

Phát biểu khai mạc, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa nhấn mạnh: Thời gian qua, việc tổ chức phối hợp giữa nhà trường và doanh nghiệp trong quá trình đào tạo đã được các trường đại học, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp triển khai đồng bộ và thường xuyên, tập trung tại các khâu của quá trình đào tạo như phối hợp xây dựng, điều chỉnh chương trình đào tạo; đưa học sinh, sinh viên đi thực hành, thực tập; bố trí nhà giáo đi thực tế tại doanh nghiệp...

Tuy nhiên, trong quá trình phối hợp giữa nhà trường và doanh nghiệp còn nhiều khó khăn, vướng mắc. Hành lang pháp lý chưa đồng bộ, chưa có đầy đủ các cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển mô hình hợp tác Nhà nước - Nhà trường - Doanh nghiệp trong giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp; chưa có cơ chế chế đủ mạnh để doanh nghiệp tham gia thực chất vào xây dựng chương trình đào tạo, chuẩn đầu ra, đánh giá người học và phát triển kỹ năng nghề.

Việc phối hợp, liên kết giữa Nhà nước - Nhà trường - Doanh nghiệp ở nhiều nơi vẫn mang tính ngắn hạn, chưa hình thành được hệ sinh thái hợp tác chiến lược và bền vững trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo...

Quang cảnh tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung trao đổi về giải pháp tăng cường gắn kết giữa cơ sở đào tạo và doanh nghiệp; cơ chế khuyến khích doanh nghiệp tham gia sâu hơn vào quá trình đào tạo thông qua xây dựng chương trình, đặt hàng nghiên cứu, đầu tư cơ sở vật chất, phòng thí nghiệm, trung tâm nghiên cứu và phát triển công nghệ...

Đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo cùng các phòng chuyên môn đã trực tiếp giải đáp nhiều ý kiến, kiến nghị của doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo; đồng thời khẳng định sẽ tiếp thu, nghiên cứu các đề xuất phù hợp để hoàn thiện cơ chế phối hợp, nâng cao hiệu quả đào tạo gắn với nhu cầu sử dụng lao động.

Đại diện lãnh đạo Trường Đại học Hồng Đức phát biểu tại hội nghị.

Đại diện doanh nghiệp phát biểu tại hội nghị.

Thông qua hội nghị, Sở Giáo dục và Đào tạo kỳ vọng sẽ tiếp tục thúc đẩy mối liên kết giữa Nhà nước - Nhà trường - Doanh nghiệp, góp phần tháo gỡ những điểm nghẽn về nhân lực, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong giai đoạn tới.

Linh Hương