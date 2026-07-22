Hình hài ngôi trường nội trú liên cấp ở vùng biên xứ Thanh

Những ngày tháng 7 khắc nghiệt, hàng trăm công nhân, kỹ sư chạy đua với thời gian để công trình Trường Nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Yên Khương, xã Yên Khương kịp bàn giao trước thềm năm học mới.

Video: Hình hài ngôi trường nội trú liên cấp ở vùng biên xứ Thanh.

Ngôi trường đang từng ngày một thành hình với những dãy nhà khang trang.

Phần mái các hạng mục nhà lớp học kết hợp khu hiệu bộ và nhà học bộ môn kết hợp thư viện, khu nội trú học sinh đã cơ bản hoàn thiện.

Máy móc, phương tiện được huy động tối đa nhằm hoàn thiện các hạng mục còn dang dở để bàn giao trước năm học mới.

Những lớp học và khu nhà lưu trú khang trang sẽ là “ngôi nhà thứ hai” của học sinh vùng biên. Nhiều người kỳ vọng đây không chỉ là nơi nuôi dưỡng ước mơ, mà sẽ mang đến một môi trường học tập an toàn cho con em địa phương, nhất là vào mùa mưa lũ.

Mỗi ngày nhà thầu huy động hàng trăm công nhân bám công trường, khẩn trương thi công để kịp tiến độ.

Trường Nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Yên Khương xây dựng theo chủ trương đầu tư xây dựng trường học cho các xã biên giới, với quy mô 38 lớp học, đáp ứng nhu cầu học tập cho khoảng 962 học sinh trên địa bàn.

Đối với các hạng mục chính của công trình như phần mái, xây trát, hoàn thiện, ốp lát đều đạt từ 50-65% khối lượng. Hiện nhà thầu đang tích cực tăng ca, kíp đẩy nhanh tiến độ bảo đảm hoàn thành công trình theo đúng tiến độ đã cam kết.

Bên trong một phòng học đã hoàn thiện, nhìn ra là không gian yên bình nơi vùng biên giới Việt - Lào.

Anh Nguyễn Quốc Cường, cán bộ kỹ thuật công trình Trường Nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Yên Khương, cho biết các hạng mục của công trình đang dần hoàn thiện. Nhà thầu luôn theo sát quá trình thi công và tin tưởng ngôi trường sẽ được bàn giao đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng theo thiết kế để kịp đón học sinh vào năm học mới.

“Sau khoảng thời gian thi công, đến nay dự án đạt khoảng 70% giá trị hợp đồng. Để bảo đảm tiến độ, nhà thầu tổ chức tăng ca, bổ sung nhân lực, chủ động vật tư và triển khai đồng thời 4 mũi thi công”, anh Cường cho biết.

Chị Lò Thị Dom (người phía sau) là công nhân, người ở bản Bôn, xã Yên Khương, cho biết nhiều phụ huynh đang mong ngôi trường sớm hoàn thành, đưa vào hoạt động để con em được học tập trong môi trường khang trang, đầy đủ cơ sở vật chất.

Theo chị Dom, khi các cháu được học nội trú, phụ huynh sẽ yên tâm lao động, sản xuất, không còn phải tất bật đưa đón con mỗi ngày, nhờ đó có thêm thời gian phát triển kinh tế gia đình.

Ngôi trường không chỉ là nơi chắp cánh ước mơ và mang đến môi trường học tập an toàn, đầy đủ cho học sinh vùng biên, mà còn là điểm nhấn về cơ sở hạ tầng khang trang giữa đại ngàn miền Tây xứ Thanh.

Hoàng Đông - Đặng Trung