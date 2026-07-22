Tổ chức rà soát số lượng học sinh, nhu cầu sử dụng sách giáo khoa năm học 2026-2027

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Công văn số 14098/UBND-KTTC về việc triển khai thực hiện chính sách miễn phí sách giáo khoa giáo dục phổ thông và các khoản hỗ trợ đầu năm học 2026-2027, nhằm bảo đảm học sinh được tiếp cận đầy đủ sách giáo khoa, đồng thời thực hiện kịp thời các chính sách an sinh trong lĩnh vực giáo dục.

Các nhà sách, đơn vị cung ứng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã nhập về đầy đủ các loại sách giáo khoa cho năm học 2025 - 2026.

Theo đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, UBND các xã, phường, các cơ sở giáo dục và các đơn vị liên quan tổ chức rà soát số lượng học sinh, nhu cầu sử dụng sách giáo khoa và số sách hiện còn sử dụng được.

Trên cơ sở đó, xây dựng dự toán kinh phí, kế hoạch mua sắm, điều chuyển, bổ sung sách giáo khoa theo quy định; ưu tiên tận dụng, điều chuyển sách giáo khoa còn sử dụng được giữa các cơ sở giáo dục nhằm bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả, tránh thất thoát, lãng phí.

Căn cứ kết quả rà soát, tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh phương án bố trí nguồn lực để triển khai chính sách miễn phí sách giáo khoa phù hợp với khả năng cân đối ngân sách địa phương và các nguồn lực hợp pháp khác. Trong đó, ưu tiên triển khai trước tại các địa bàn biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

UBND tỉnh giao Sở Tài chính phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo rà soát khả năng cân đối ngân sách, hướng dẫn việc lập dự toán, mua sắm, quản lý, sử dụng kinh phí và sách giáo khoa theo đúng quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước, đấu thầu, quản lý tài sản công; đồng thời tham mưu UBND tỉnh xem xét, quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền.

Đối với UBND các xã, phường, UBND tỉnh yêu cầu chỉ đạo các cơ sở giáo dục thuộc phạm vi quản lý khẩn trương rà soát, cung cấp đầy đủ, chính xác số liệu về học sinh, nhu cầu sử dụng sách giáo khoa và số sách còn sử dụng được để gửi Sở Giáo dục và Đào tạo tổng hợp.

Cùng với việc triển khai chính sách miễn phí sách giáo khoa, các địa phương có trách nhiệm thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách hỗ trợ đối với trẻ em nhà trẻ, học sinh, học viên thuộc đối tượng thụ hưởng theo quy định tại Nghị định số 66/2025/NĐ-CP của Chính phủ; rà soát nhu cầu hỗ trợ chi phí đi lại cho học sinh để chủ động quyết định hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét theo quy định.

Đối với các xã biên giới đất liền, UBND tỉnh yêu cầu triển khai ngay từ đầu năm học mới chính sách hỗ trợ bữa ăn trưa cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở theo Nghị định số 339/2025/NĐ-CP của Chính phủ. Đồng thời rà soát, đề xuất ưu tiên đầu tư, hoàn thiện cơ sở vật chất tại các trường, điểm trường còn thiếu điều kiện tổ chức bữa ăn bán trú.

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa đã có văn bản yêu cầu các đơn vị, cơ sở giáo dục khẩn trương rà soát số lượng học sinh, nhu cầu sử dụng sách giáo khoa và số sách hiện có; xây dựng phương án điều chuyển, bổ sung sách giáo khoa theo quy định, ưu tiên tận dụng nguồn sách còn sử dụng được giữa các cơ sở giáo dục nhằm sử dụng hiệu quả nguồn lực.

Linh Hương