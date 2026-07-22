Gia tăng nhu cầu học tiếng Trung tại Thanh Hóa

Từ chỗ chủ yếu phục vụ nhu cầu du học, xuất khẩu lao động, tiếng Trung đang ngày càng được nhiều học sinh, sinh viên, người đi làm và hộ kinh doanh tại Thanh Hóa lựa chọn. Sự gia tăng đầu tư, mở rộng hợp tác kinh tế và nhu cầu tuyển dụng nhân lực biết tiếng Trung đang biến ngoại ngữ này thành lợi thế nghề nghiệp.

Nhu cầu học tiếng Trung tại Thanh Hóa gia tăng cùng xu hướng mở rộng cơ hội học tập, việc làm và hợp tác kinh tế.

Tiếng Trung hút người học

Những năm gần đây, số lượng người học tiếng Trung tại Thanh Hóa tăng nhanh, cơ cấu học viên cũng có nhiều thay đổi. Nếu trước đây phần lớn học viên có mục tiêu du học hoặc làm việc ở nước ngoài thì nay học sinh THCS, THPT chiếm tỷ lệ lớn. Bên cạnh đó là sinh viên, nhân viên văn phòng, người kinh doanh và lao động muốn trang bị thêm ngoại ngữ để tìm kiếm cơ hội việc làm.

Theo thống kê của Trung tâm tiếng Trung Vân Vân Thiên Bình - đơn vị hiện có 20 chi nhánh, đào tạo hàng nghìn học viên mỗi năm, số lượng học viên theo học tiếng Trung trong khoảng 2 - 3 năm trở lại đây đã tăng gấp đôi so với trước. Trong đó, học sinh THPT chiếm khoảng 50 - 60% tổng số học viên; học sinh THCS chiếm 20 - 30%; còn lại là người đi làm và những người học để phục vụ công việc.

Những con số này cho thấy tiếng Trung không còn là ngoại ngữ dành cho một nhóm đối tượng đặc thù mà đang được nhiều người lựa chọn như một lợi thế cho học tập và việc làm.

Em Lê Quốc Vinh, học sinh lớp 12 ở xã Hoằng Hóa, cho biết: “Em thấy tiếng Trung ngày càng phổ biến. Nhiều trường THPT và đại học có đào tạo hoặc xét tuyển bằng chứng chỉ tiếng Trung nên em quyết định theo học. Em mong muốn sau này trở thành giáo viên dạy tiếng Trung".

Lựa chọn của Quốc Vinh cũng phản ánh xu hướng của nhiều học sinh hiện nay. Tiếng Trung không còn được học theo phong trào mà gắn với định hướng nghề nghiệp ngay từ bậc phổ thông.

Không chỉ số lượng học viên tăng lên, mục tiêu đào tạo tại các trung tâm cũng thay đổi theo hướng sát với nhu cầu tuyển dụng. Theo bà Nguyễn Thị Phượng, đại diện Trung tâm tiếng Trung Vân Vân Thiên Bình: “Trung tâm hiện hợp tác với nhiều doanh nghiệp Trung Quốc để giới thiệu việc làm cho học viên sau khi hoàn thành khóa học. Đồng thời hợp tác với các tập đoàn của Trung Quốc để giới thiệu học viên xuất sắc đến làm việc. Nguồn nhân lực họ cần rất nhiều ở bộ phận sản xuất, bộ phận hành chính và đều ưu tiên người thông thạo tiếng Trung. Vì vậy, chương trình đào tạo cũng được xây dựng sát với nhu cầu thực tế để học viên có thể ứng dụng ngay sau khi kết thúc khóa học”.

Sự thay đổi trong chương trình đào tạo cho thấy các cơ sở ngoại ngữ không còn chỉ dạy kiến thức mà đang hướng tới mục tiêu giúp học viên sử dụng được tiếng Trung trong môi trường làm việc. Đây cũng là lý do khiến sức hút của ngoại ngữ này tiếp tục gia tăng trong những năm gần đây.

Nhu cầu ngày càng lớn

Những năm gần đây, Thanh Hóa liên tục thu hút nhiều dự án đầu tư trong và ngoài nước. Riêng 6 tháng đầu năm 2026, toàn tỉnh thu hút 64 dự án đầu tư, trong đó có 12 dự án FDI, với tổng vốn đăng ký 11.395 tỷ đồng và 137,2 triệu USD. Cùng với sự phát triển của các khu công nghiệp, khu kinh tế và hoạt động hợp tác với các doanh nghiệp Trung Quốc, Đài Loan, nhu cầu tuyển dụng lao động có khả năng sử dụng tiếng Trung ngày càng nhiều ở các vị trí như hành chính, xuất nhập khẩu, kế hoạch sản xuất, quản lý đơn hàng hay chăm sóc khách hàng.

Theo ông Lê Sỹ Thành, Trưởng Phòng Tuyển sinh ICO Thanh Hóa: “Nhu cầu học tiếng Trung hiện nay chủ yếu xuất phát từ yêu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp, nhu cầu du học và hoạt động kinh doanh với đối tác Trung Quốc. Trong 2 năm gần đây, nhu cầu học tiếng Trung tăng mạnh. Nguyên nhân là ngày càng có nhiều nhà đầu tư Trung Quốc, Đài Loan đầu tư vào Việt Nam nói chung và Thanh Hóa nói riêng, cần nhiều lao động có trình độ tiếng Trung. Ngoài ra còn có nhu cầu du học của học sinh, cũng như nhu cầu mở rộng hoạt động kinh doanh với các đối tác Trung Quốc”.

Nhiều học sinh, sinh viên vì thế chủ động học tiếng Trung từ sớm để nâng cao lợi thế cạnh tranh khi tìm việc. Ngoại ngữ này đang trở thành một kỹ năng đáp ứng trực tiếp nhu cầu của thị trường lao động.

Không chỉ phục vụ việc làm, tiếng Trung còn hỗ trợ hiệu quả cho hoạt động kinh doanh. Với nhiều hộ kinh doanh, việc giao dịch trực tiếp với đối tác giúp chủ động tìm kiếm nguồn hàng, giảm phụ thuộc vào trung gian và nâng cao hiệu quả hợp tác.

Là người thường xuyên làm việc với đối tác Trung Quốc, chị Lưu Thị Tuyết, phường Quảng Phú, cho biết: “Công việc của tôi thường xuyên phải tìm nguồn hàng và làm việc với các đối tác Trung Quốc. Khi biết tiếng Trung thì việc trao đổi thuận lợi hơn rất nhiều. Đồng thời, mình cũng hiểu hơn về văn hóa của đối tác để quá trình hợp tác đạt hiệu quả cao hơn".

Để đáp ứng nhu cầu thực tế, nhiều trung tâm cũng đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng tăng cường giao tiếp và thực hành. Theo bà Tống Thị Anh, giáo viên Trung tâm tiếng Trung Tôn Thanh Huế: “Để giúp học viên vượt qua khó khăn khi làm quen với chữ Hán, trung tâm tăng cường các hoạt động tương tác và giao tiếp trên lớp. Với những người mới bắt đầu học tiếng Trung, phần lớn sẽ khó nhớ chữ Hán vì đây là chữ tượng hình, nhiều nét. Bên cạnh học tập, giáo viên tổ chức các trò chơi, tăng cường giao tiếp trên lớp để học viên ghi nhớ nhanh và ứng dụng tốt hơn”.

Cùng với quá trình thu hút đầu tư, mở rộng hợp tác kinh tế và giao thương quốc tế, nhu cầu sử dụng tiếng Trung được dự báo sẽ tiếp tục gia tăng. Đây cũng là lý do ngày càng nhiều người lựa chọn học tiếng Trung như một sự chuẩn bị cho cơ hội nghề nghiệp trong tương lai.

Bài và ảnh: Hồng Tư