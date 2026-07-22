Thủ tướng yêu cầu giảm khoảng 50% đầu mối trường học ở vùng thuận lợi

Tại văn bản số 814/TTg-TCCV ngày 20/7/2026 về việc sắp xếp cơ sở giáo dục, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo nơi có điều kiện thuận lợi giảm khoảng 50% đầu mối so với thời điểm ngày 1/7/2025.

Ảnh minh họa: TTXVN

Thủ tướng Chính phủ vừa có văn bản số 814/TTg-TCCV về việc sắp xếp cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp công lập cấp tỉnh, cấp xã.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ đặt mục tiêu giảm tối thiểu 30% đầu mối, nơi có điều kiện thuận lợi giảm khoảng 50% đầu mối so với thời điểm ngày 1/7/2025, hoàn thành trước ngày 30/8/2026.

Đây là yêu cầu mới, cao hơn so với mục tiêu giảm tối thiểu 30% đầu mối được Thủ tướng Chính phủ đặt ra tại văn bản số 777/TTg-TCCV ngày 10/7.

Thủ tướng chỉ đạo các địa phương tập trung rà soát, thực hiện sắp xếp cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp công lập trên địa bàn theo hướng: mỗi đơn vị hành chính cấp xã phải đảm bảo tối thiểu 1 cơ sở giáo dục mầm non, 1 cơ sở giáo dục phổ thông cung ứng đủ cấp tiểu học, trung học cơ sở, bảo đảm linh hoạt, theo lộ trình, phù hợp với tình hình thực tế địa phương.

Các chỉ đạo mới này dựa trên cơ sở đề nghị của Đảng ủy Bộ Giáo dục và Đào tạo tại văn bản số 157-BC/ĐU ngày 18/7.

Trước đó, Hà Nội là địa phương tiên phong trong việc đặt mục tiêu giảm 50% đầu mối quản lý cơ sở giáo dục. Trong Kế hoạch triển khai sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường chuyên biệt công lập trên địa bàn thành phố Hà Nội được Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội ban hành ngày 10/7, Thủ đô đặt mục tiêu tinh gọn tối thiểu 50% đầu mối quản lý hành chính, hoàn thành trước 10/8.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan, các địa phương tiếp tục rà soát, hướng dẫn cụ thể việc triển khai thực hiện; kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền đối với những vấn đề vượt thẩm quyền; tổng hợp, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tình hình, kết quả thực hiện trước ngày 6/9./.

Theo Vietnam+

Nguồn: https://www.vietnamplus.vn/thu-tuong-yeu-cau-giam-khoang-50-dau-moi-truong-hoc-o-vung-thuan-loi-post1125515.vnp