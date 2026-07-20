Trên công trường xây dựng Trường nội trú liên cấp nơi miền biên viễn

Những ngày giữa tháng 7, trên công trường xây dựng, cải tạo và mở rộng Trường nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Sơn Thủy, tại bản Xuân Thành, xã Sơn Thủy (Thanh Hóa), không khí thi công diễn ra khẩn trương từ sáng sớm đến chiều muộn. Tiếng máy trộn bê tông, máy cắt gạch, tiếng búa, tiếng khoan hòa cùng nhịp chân công nhân hứa hẹn diện mạo mới của một ngôi trường khang trang, hiện đại nơi miền biên viễn.

Video: Nhộn nhịp trên công trường xây dựng Trường nội trú liên cấp Sơn Thủy.

Trong công trường, hàng trăm công nhân cùng máy móc, thiết bị hoạt động liên tục. Những chuyến xe chở vật liệu ra vào không ngớt, từng kiện gạch, bao xi măng, thiết bị điện, thiết bị vệ sinh được tập kết đến các khu vực thi công.

Bên trong các dãy nhà học, công nhân chia thành nhiều tổ, nhiều mũi thi công đồng loạt. Người miệt mài ốp lát nền, người sơn hoàn thiện các bức tường, nhóm lắp đặt hệ thống điện, nước và các trang thiết bị cho khu nhà bộ môn, nhà công vụ, khu nội trú.

Không khí làm việc diễn ra khẩn trương nhưng nhịp nhàng. Những giàn giáo ken kín mặt ngoài các khối nhà, công nhân thoăn thoắt đưa từng viên gạch lên cao, tỉ mỉ căn chỉnh từng đường ron, từng lớp sơn.

Các tổ kỹ thuật kiểm tra, nghiệm thu từng hạng mục ngay tại hiện trường để bảo đảm chất lượng công trình.

Để bảo đảm tiến độ, nhà thầu huy động từ 160 đến 180 công nhân cùng hàng chục máy móc, thiết bị thi công đồng loạt ở nhiều hạng mục. Công trường được tổ chức làm việc theo phương án “3 ca, 4 kíp”, duy trì thi công liên tục.

Ông Lê Văn Trưởng, Chỉ huy trưởng công trình Trường nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Sơn Thủy cho biết hiện nay các đơn vị đang tập trung hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, triển khai sơn hoàn thiện, ốp lát các phòng học và lắp đặt trang thiết bị cho các khối nhà bộ môn, khu công vụ, khu nội trú.

“Đến thời điểm này, khối lượng thi công đạt khoảng 70-75% giá trị hợp đồng. Đơn vị thi công luôn xác định mục tiêu hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng công trình để kịp bàn giao phục vụ năm học mới, giúp các em học sinh có một ngôi trường khang trang, hiện đại”, ông Trưởng cho biết.

Theo đơn vị thi công, ngoài việc tăng ca, tăng kíp, công trường còn tổ chức nhiều mũi thi công đồng thời, chủ động tập kết vật tư, vật liệu để ứng phó với những đợt mưa và thời tiết bất lợi. Bên cạnh đó, tiến độ được kiểm soát chặt chẽ theo ngày, theo tuần; đồng thời đơn vị phối hợp thường xuyên với chính quyền địa phương nhằm kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai dự án.

Dự án cải tạo và mở rộng Trường nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Sơn Thủy có quy mô 30 lớp học, đáp ứng nhu cầu học tập và sinh hoạt cho 750 học sinh, chủ yếu là con em đồng bào các dân tộc trên địa bàn xã Sơn Thủy.

Giữa núi rừng biên giới, những khối nhà mới đang dần thành hình sau từng ngày thi công, mang theo kỳ vọng về một môi trường học tập khang trang, an toàn và đầy đủ hơn cho học sinh vùng cao. Khi hoàn thành, công trình không chỉ góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, tạo điều kiện để con em đồng bào các dân tộc yên tâm học tập, mà còn đặt nền tảng phát triển nguồn nhân lực, cải thiện đời sống người dân và củng cố thế trận biên phòng toàn dân, từ những bản làng nơi người dân vẫn ngày đêm bám đất, bám rừng, gìn giữ từng đường biên, cột mốc của Tổ quốc.

Hoàng Đông